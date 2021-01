Ylen Moskovan-kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen joutui lauantain suurmielenosoituksessa mellakkapoliisien pampuniskujen kohteeksi, vaikka hänellä oli yllään toimittajien keltainen huomioliivi.

Moni suomalainen heräsi tajuamaan Venäjän viranomaisten käyttämän väkivallan satunnaisuuden vasta lauantai-iltana, kun he katselivat Ylen Erkka Mikkosen raportointia Moskovasta.

Mikkonen seurasi oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tueksi järjestettyä mielenosoitusta, jonka tukahduttamiseksi Venäjän viranomaiset olivat valjastaneet suuret mellakkapoliisien joukot pidätysautoineen.

Juuri kun Mikkonen oli antamassa selostusta kameralle, hänen takanaan olleet mustakypäräiset mellakkapoliisit ryhtyivät liikkumaan tiiviinä rintamana kohti mielenosoittajien joukkoa.

Mikkosella oli yllään keltaiset toimittajien huomioliivit, joita Venäjällä työskentelevät tv-ryhmät ovat käyttäneet jo vuosikaudet taatakseen siten itselleen työrauhan. Nyt lehdistöliiveistä ei ollut mitään apua, vaan mellakkapoliisit alkoivat mukiloida myös Mikkosta.

– Kuten näkyy, pamputtaa, ja käyttäytyy toimittajia kohtaan hyvin aggressiivisesti, Mikkonen selostaa kyyristyneessä asennossa samalla kun mellakkapoliisit takovat hänen selkäänsä pampuilla.

(Videon tilanteesta löytyy twiitin kautta Ylen jutusta.)

Tilanne näyttää tv-kuvista rajulta. Moni katsoja hämmästelikin sen jälkeen sosiaalisessa mediassa, kuinka ammattimaisen rauhallisesti Mikkonen jatkoi raportointiaan kaikesta huolimatta.

Mikkonen itse myöntää, että hän ei ehtinyt tajuta koko tilanteen vakavuutta tapahtumahetkellä. Kyseessä ei ollut suora lähetys, vaan hän nauhoitti tuolloin raporttia myöhempää lähettämistä varten.

– Se tapahtui niin yllättäen. Annoin raporttia ikään kuin jollain automattiohjauksella.

– Vasta kun katsoin nauhaa myöhemmin, tajusin itsekin kuinka vaarallinen tilanne oli. Siinä olisi voinut käydä huonomminkin, mutta nyt en saanut lopulta edes mustelmia, Mikkonen kuvailee.

Mikkosella oli selässään reppu, joka suojasi pampuniskujen voimalta. Lisäksi hänen oma kuvaajansa toimi refleksinomaisesti suojaten Mikkosta omalla vartalollaan.

– Meidän Grisha-kuvaajamme toimi tilanteessa todella hyvin. Hän kaappasi minut ikään kuin kainaloonsa ja piti minun päätäni kätensä alla samaan aikaan, kun poliisi ryhtyi repimään minua repusta.

Tämän selfien Erkka Mikkonen otti itsestään ja kuvaajastaan Grisha Vorobjovista ennen kuin tilanne Moskovassa kärjistyi heidän kohdaltaan.­

Mikkonen arvioi, että poliiseilla oli tarkoituksena viedä hänet pidätysautoon. Yritys keskeytyi, kun Ylen kuvaajan Grigori Vorobjovin lisäksi myös joku toinen väkijoukossa ollut henkilö ryhtyi pitämään kiinni Mikkosesta niin, ettei poliisi saanut revittyä häntä mukaansa.

– Nauhalta näin myöhemmin, että meidän takanamme oli maassa yksi henkilö, jota poliisi iski ihan kunnolla. Olisi ollut tietenkin mahdollista, että myös minä olisin joutunut samanlaisen kohtelun kohteeksi.

Erkka Mikkonen twiittasi kokemastaan mellakkapoliisin iskusta ensi kerran lauantaina kello 15 aikoihin Suomen aikaa.

Siitä kului nelisen tuntia, kun Suomen ulkoministeriöltä tuli ulkoministeri Pekka Haaviston lausunto, jossa kiinnitettiin huomiota myös toimittajien työn turvaamiseen.

– Julia Navalnajan ja muiden rauhanomaisten mielenosoittajien pidätykset tänään Venäjällä eivät hyväksyttäviä. Pidätetyt tulee vapauttaa. Toimittajien turvallisuus ja työskentelymahdollisuudet taattava. EU-ulkoministerit keskustelevat viimeisimmistä tapahtumista 25.1., twiitissä luki.

Mikkosen kuvaaja on vastannut Haaviston ja ulkoministeriön twiittiin englanniksi.

– Kiitoksia kovasti tuestanne. Se on hyvin tärkeää minulle ja minun maalleni. Minä jatkan totuuden näyttämistä, Vorobjov on twiitannut.

Haavisto tuomitsi toimittajiin kohdistuvan väkivallan myös MTV:lle, mutta uutislähetyksessä ei nostettu erikseen esille Mikkosen nimeä.

– Rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuva väkivalta on tuomittavaa. Ja tietysti, kun tähän liittyy vielä toimittajiin kohdistuvaa väkivaltaa, se on erityisen tuomittavaa, koska silloin pyritään estämään myös vapaata tiedonvälitystä, Haavisto sanoi MTV:n kello 22:n uutisissa lauantaina.

Mikkonen on tyytyväinen siitä, että Venäjän nyt kärjistyneen tilanteen aikana Suomen valtionjohto on reagoinut nopeasti ja selväsanaisesti tuomitsemalla Aleksei Navalnyin vangitsemisen ja vaatimalla häntä vapaaksi.

– Jos Suomella on ennen ollut tapana hyssytellä, niin nyt siitä on menty eteenpäin. On näytetty, missä arvoyhteisössä Suomi seisoo ja että Venäjän kansalaisoikeuksien rajoituksia pitää käsitellä.

– Jatkona tähän linjaan oli hyvä, että Haavisto otti nopeasti kantaa myös toimittajien turvallisuuteen ja työskentelymahdollisuuksiin. Se oli häneltä oikea viesti, Mikkonen sanoo.

Mellakkapoliisit kohtelivat Moskovassa mielenosoittajia kovin ottein lauantaina.­

Mikkosen mukaan hän ei ollut osannut pelätä etukäteen, että poliisien väkivalta kohdistuisi myös työtään tekevään toimittajaan. Hän on ollut seuraamassa aiemminkin lukuisia niin kutsuttuja luvattomia mielenosoituksia, mutta keltainen huomioliivi on riittänyt niissä tähän asti takaamaan hänen itsensä koskemattomuuden.

– Olin tottunut siihen, että kun on liivit päällä ja näyttää avoimesti, kuka on, niin saa tehdä rauhassa töitään.

Lauantain mielenosoituksissa eri puolilla Venäjää toimittajat vaikuttivat olevan kuitenkin yksi henkilöryhmä, johon poliisit kohdistivat tietoisesti rajoitustoimia.

Venäjän toimittajien ammattiliiton mukaan mielenosoituksissa otettiin kiinni yli 50 toimittajaa ja kuvaajaa, vaikka heillä oli yllään asianmukaiset tunnukset ja mukanaan lehdistökortit. Eniten toimittajien työtä rajoitettiin Pietarissa, mutta pidätyksiä tapahtui myös Moskovassa ja useissa muissa kaupungeissa, joissa marssittiin vaatien Navalnyin vapauttamista vankilasta.

Venäjällä hyväksyttiin vuodenvaihteessa useita mielenosoituksia rajoittavia lakeja. Yksi niistä koskee toimittajien työskentelyä joukkokokouksissa. Lain mukaan toimittajien on jatkossa merkittävä itsensä näkyvin tunnuksin ja pidättäydyttävä auttamasta protestoijia tai muuten myös heidät tulkitaan luvattomiksi mielenosoittajiksi.

Mikkosen mukaan on mahdollista, että jatkossa toimittajilta vaadittavia näkyviä huomiotunnuksia voidaan käyttää myös toimittajien työn estämiseen. Mahdollisia tapoja on kaksi: joko viranomaiset itse voivat poimia toimittajat helposti eroon väkijoukosta tai väkijoukon seassa olevat provokaattorit voivat kohdistaa vihaansa toimittajiin.

– Aiemmin ajattelin, että pressiliivi suojelee väkivallalta, mutta se voi tosiaan olla jopa päinvastoin, jos niin halutaan.

Erkka Mikkosella ja hänen kuvaajallaan Grisha Vorobjovilla oli Moskovan mielenosoituksessa yllään tällaiset huomioliivit, joita toimittajat käyttävät jo nykyisin Venäjällä yleisesti viranomaisten pyynnöstä.­

Venäjällä on astunut vuodenvaihteessa voimaan uusia lakeja, joiden nojalla myös yksityishenkilöitä voidaan määritellä niin kutsutuiksi ulkomaisiksi agenteiksi eli vieraan vallan hyväksi toimiviksi henkilöiksi.

Ulkomaisen tiedotusvälineen kirjeenvaihtaja voidaan niin ikään julistaa Venäjän oikeusministeriön päätöksellä ulkomaiseksi agentiksi, mikäli hänen toimintansa ei katsota olevan sopusoinnussa toimittajan työn kanssa.

Ei ole tarkkaa selvyyttä siitä, miten tällainen status heijastuisi ulkomaisen kirjeenvaihtajan työskentelymahdollisuuksiin Venäjällä, mutta se tarkoittaisi todennäköisesti ainakin hänen rahaliikenteensä tiukkaa valvontaa ja vaatimusta käyttää hänen nimensä mainitsemisen yhteydessä varoituslauselmaa ulkomaisen agentin statuksesta.