Ennen kuin Euroopan komissio voi myöntää rokotteelle myyntiluvan, sen on saatava Euroopan lääkeviraston EMA:n hyväksyntä.

Rokotukset koronaviruksen aiheuttamaa covid-19-tautia vastaan etenevät ympäri maailmaa vaihtelevalla tahdilla. Euroopan komissio on antanut tähän mennessä myyntiluvan Pfizerin ja BioNTechin sekä Modernan rokotteille, ja AstraZenecan sekä Oxfordin yliopiston kehittämälle rokotteelle sitä odotellaan lähitulevaisuudessa.

Yllä olevalla videolla THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoo virusmuunnoksista ja rokotuksista torstaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Kun Euroopan komissio on myöntänyt lääkevalmisteelle myyntiluvan, valmistaja voi myydä tuotettaan kaikissa EU-maissa. Ennen myyntiluvan myöntämistä tuotteen on kuitenkin saatava Euroopan lääkeviraston EMA:n hyväksyntä.

Euroopan lääkevirasto EMA muutti hiljattain brexitin vuoksi Lontoosta Amsterdamiin.­

EMA vastaa ihmisille ja eläimille tarkoitettujen lääkevalmisteiden tieteellisestä arvioinnista, valvonnasta ja turvallisuusseurannasta EU:n alueella. Virasto muutti hiljattain Lontoosta Amsterdamiin brexitin seurauksena.

Koronarokotteiden valmistajat anovat tuotteilleen myyntilupaa keskitetyssä menettelyssä, jolla luvan saa kerralla koko EU-alueelle. AstraZeneca jätti hakemuksensa EMA:lle 12. tammikuuta.

Koronarokotteiden myyntilupahakemuksia EMA on käsitellyt ja käsittelee nopeutetulla aikataululla. Se on mahdollista, koska virasto on jo aiemmin käsitellyt rokotteiden laatuun liittyviä ainesosatietoja ja niiden tuotantotapoja, laboratoriotutkimuksia sekä kliinisten tutkimusten tuloksia.

Lääkeyhtiö AstraZeneca jätti 12. tammikuuta EMA:lle lupahakemuksen rokotteesta, jonka se on kehittänyt yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa. Myyntiluvan odotetaan heltiävän mahdollisesti 29. tammikuuta.­

Nopeutetulla aikataululla myönnetyt myyntiluvat ovat ehdollisia. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistajan on toimitettava rokotteesta edelleen lisää tutkimustietoa ennalta määrätyllä aikataululla, jotta hyötyjen suurempi määrä riskeihin nähden saa lisää vahvistusta.

Hakemukset arvioi tieteellisesti EMA:n lääkevalmistekomitea CHMP, jonka vastuualuetta ovat ihmisille tarkoitetut lääkevalmisteet. CHMP:n Euroopan komissiolle antama suositus ratkaisee lopulta, voidaanko rokotteelle myöntää myyntilupaa vai ei.

Mikäli hakemus täyttää kriteerit, AstraZeneca saa lupansa mahdollisesti 29. tammikuuta, jolloin CHMP kokoontuu päättämään asiasta.

Ranskalaiset jonottivat koronarokotuskeskukseen Marseillessa maanantaina.­

CHMP koostuu jokaisen EU-maan nimeämistä jäsenistä ja varajäsenistä. Jäsenmaat päättävät nimityksistään konsultoituaan ensin EMA:n johtoryhmää, joka niin ikään koostuu muun muassa jäsenmaiden valitsemista edustajista.

CHMP:ssä on mukana myös EU:n ulkopuolisten maiden Islannin ja Norjan edustajat. Lisäksi komitean kokoonpanoon kuuluu enintään viisi kutsuttua ja asiantuntijoiden valitsemaa jäsentä, joiden tehtävä on tarjota tarvittaessa erikoistuneempaa asiantuntemusta tieteen eri osa-alueista.

HUS:in Haartmanin sairaalan akuuttiosaston ylilääkäri Timo Suonsyrjä sai ensimmäisen annoksen Pfizerin ja BioNTechin koronarokotta 27. joulukuuta.­

Komitean jäsenet palvelevat kolmivuotisen kauden, joka on uusittavissa. CHMP:n puheenjohtana toimii tällä hetkellä Saksan lääkeviraston BfArm:in edustaja Harald Enzmann.

Suomen edustajana CHMP:ssä on puolestaan Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoiva ylilääkäri Outi Mäki-Ikola.

Komitean työ perustuu kattavaan tieteellisen datan arviointiin. Komitea määrittää muun muassa kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen perusteella, täyttääkö valmiste laatua, turvallisuutta sekä tehokkuutta koskevat vaatimukset ja onko sen käyttöön liittyvien riskien ja hyötyjen tasapaino positiivinen.

Komitean tukena ja sen alaisuudessa koronarokotteiden arvioinnissa toimii EMA:n erityinen pandemiatyöryhmä (Covid-ETF), joka koostuu Euroopan lääkevalvontaverkoston toimijoiden asiantuntijoista. Mukana pandemiatyöryhmän arviointityössä on myös Suomen Fimea.

Työryhmän päätarkoituksena on tuoda mukaan lisää asiantuntemusta sekä varmistaa, että koronapandemiaan voidaan vastata nopeasti ja koordinoidusti.

Rokotteiden toivotaan tarjoavan ratkaisun jo vuoden päivät jatkuneeseen koronakriisiin. Kuva Irlannin Dublinista viime viikolta.­

Koronatilanteen pahentuessa edelleen viime kuukausina EMA:a on kritisoitu hitaudesta rokotteiden hyväksymisessä, sillä esimerkiksi Britanniassa prosessi on ollut huomattavasti ripeämpi. Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto MHRA on kuitenkin myöntänyt rokotteille erittäin nopeutetulla aikataululla poikkeuslupia, sillä tartuntatilanne maassa on ollut hyvin hälyttävä ja rokotusten on haluttu etenevän nopeasti.

EMA kritisoi Britannian nopeutta joulukuun alussa, kun maa ilmoitti myöntäneensä ensimmäisenä maailmassa myyntiluvan Pfizerin ja BioNTechin rokotteelle. Virasto kuvaili julkaisemassaan lausunnossa omaa, pidempää prosessiaan tarkoituksenmukaisemmaksi, sillä se perustuu suurempaan tietomäärään ja vaatii enemmän varmistuksia kuin Britannian hätämenettely.

Saksan terveysministeri Jens Spahn kommentoi tuolloin lehdistötilaisuudessa, että EU-maat halusivat läpikotaisemman lupaprosessin, jotta kansalaisten luottamus rokotteeseen ei rapautuisi.

– Ajatuksena ei ole olla ensimmäinen, vaan saada turvallinen ja tehokas rokote, Spahn sanoi.

