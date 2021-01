Jean Sibeliuksen säveltämää Finlandiaa esitettiin toisen säveltäjän nimissä.

Kun valta vaihtui Donald Trumpilta Joe Bidenille viime keskiviikkona, juhlallisuuksissa ennen Bidenin vannomaa virkavalaa kuultiin Yhdysvaltain merijalkaväen soittokunnan esittämänä pieni osa Jean Sibeliuksen tunnetuimpiin sävellyksiin kuuluvasta Finlandia-hymnistä.

Helsingin Sanomat kertoo, että virkaanastujaisten ohjelmassa teosta ei ollut kuitenkaan merkitty Sibeliuksen säveltämäksi, vaan säveltäjäksi ilmoitettiin merijalkaväen majuri Ryan J. Nowlin ja teoksen nimeksi Godspeed.

Sibeliuksen tai alkuperäisversion Finlandian nimeä ei mainittu.

Säveltäjäin tekijänoikeustoimiston Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen sanoi HS:lle, että vaikka Godspeedissä oli muitakin aineksia, tällainen sävellyksen käyttö osana toista sävellystä ei yleensä mene sitaattioikeuden piiriin, vaan se edellyttää oikeudenhaltijan sovituslupaa.

– Tutkimme asian, Salminen lupasi HS:lle.

Teosto valvoo säveltäjien tekijänoikeuksia, ja ne ovat voimassa 70 vuotta säveltäjän kuoleman jälkeen eli Sibeliuksen ja Finlandian osalta vuoteen 2027 saakka.

Finlandia-hymni on yksi Jean Sibeliuksen tunnetuimmista sävellyksistä. Finlandia näki päivänvalon vuonna 1899.­

Sibelius-museon intendentti Unna Toropainen sanoi Ilta-Sanomille virkaanastujaisten jälkeen, että Finlandian sävel löytyy myös useista Yhdysvaltojen vapaakirkkojen virsistä, ja osa amerikkalaisista tunnistaa sen Be Still My Soul -virtenä. Sävel on silti Sibeliuksen käsialaa.

Sibelius sävelsi Finlandian ensiversion vuonna 1899. Nykymuodon sävellys sai seuraavana vuonna, ja ensilevytys tapahtui vuonna 1909.

Sävelestä on tehty vuosikymmenten saatossa sadoittain eri sanoituksia ja sovituksia maailmanlaajuisesti.

Finlandian sävel on ollut mm. afrikkalaisvaltio Biafran kansallishymninä vuodet 1967–70, kunnes Nigeria liitti Biafran takaisin osakseen.

Suomessakin Finlandiaa on aika ajoin ehdotettu kansallislauluksi Maamme-laulun tilalle.