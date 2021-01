Poliisi pidätti tarkoituksella lukuisia toimittajia Pietarin Navalnyi-protestissa – ”Viekää tuo”

Pidätettyjen toimittajien mukaan poliisi otti heitä kiinni systemaattisesti, vaikka heillä oli vaatteissaan näkyvät toimittaja-tunnukset ja lehdistökortti.

Pietarissa on otettu kiinni suuri joukko toimittajia, jotka olivat tulleet kaupungin keskustaan raportoidakseen Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksesta.

Newsru.com-sivuston mukaan pidätyksiä on tehty, vaikka toimittajilla on ollut yllään selkeät lehdistö-merkinnät esimerkiksi vaatteissaan, heillä on ollut mukanaan toimituksen antama työmääräys sekä lehdistökortti.

Pidätettyjen joukossa on Mediazona-sivuston toimittaja David Frenkel, jonka kiinniotto tallentui myös valokuviin ja videolle.

(Mediazonan toimittajan David Frenkelin pidätys Pietarissa.)

(David Frenkel kuvattuna pidätysautossa.)

Lisäksi kiinni on otettu ainakin Kommersantin toimittajat Oleg Delimbetov ja Marina Tsareva, SotaVisionin Asja Karpina ja Pjotr Ivanov, Objektiv Realiin toimittajat Jan Kutin ja Andrei Makashov sekä Pjatnitsa-kanavan Nika Samusik, kertoo Telegram-kanava Mololoko_plus. Tsareva päästettiin myöhemmin vapaaksi, koska hän ei mahtunut enää putkabussiin.

Lisäksi pidätettiin ainakin Meduza-sivuston toimittaja Aleksandr Sivtsov ja RTVi-kanavan toimittaja Mihail Sheptun.

Frenkel kertoi The Insider -sivustolle, ettei heille selitetty mitään syytä pidätyksille. Kun toimittajat olivat näyttäneet poliisin pyynnöstä lehdistökorttinsa, poliisit antoivat toisilleen käskyjä sanomalla: ”Viekää tuo.”

Pietarissa on ollut liikkeellä useita tuhansia mielenosoittajia. Pidätettyjä on ainakin parisataa.

Paikalta kuvattujen videoiden perusteella joukko protestoijia pääsi murtautumaan poliisin saartoketjun läpi Nevski prospektilla.

Ihmiset ovat huutaneet Pietarissa muun muassa iskulausetta: ”Venäjä ilman likaa.”

Venäjällä hyväksyttiin vuodenvaihteessa voimaan useita kiristyksiä mielenosoituslainsäädäntöön.

Uusien sääntöjen mukaan myös toimittajat voidaan rinnastaa laittomiin ja luvattomiin mielenosoittajiin, mikäli heillä ei ole selkeitä toimittaja-tunnuksia näkyvissä tai heidän katsotaan muuten toimivan mielenosoituksessa osallistujan tavoin.

Venäjän viranomaisten on tarkoitus myöhemmin määritellä tarkemmin, millä tavoin toimittajien on erottauduttava visuaalisesti väkijoukosta.

Navalnyin tukimielenosoitukset ovat olleet käynnissä koko päivän Venäjällä.

(Kuva Kaliningradin mielenosoituksesta.)

Parhaillaan mieltä osoitetaan Venäjän läntisimmissä osissa aina Kaliningradia myöten. Kaliningradissa sataa vettä, joten mielenosoittajat keksivät huutaa muun muassa: ”Meillä on vesidisko.”