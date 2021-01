Aleksei Navalnyin vaimo Julia Navalnaja pidätettiin Moskovassa – julisti taistelevansa miehensä puolesta: ”Hän tekee Venäjästä paremman”

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin Julia-vaimo julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän on kiinni otettuna poliisin pidätysautossa.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin Julia-vaimo on otettu kiinni Moskovassa.

Julia Navalnaja julkaisi Instagramissa valokuvan, jossa hän on kiinni otettuna Maneesiaukion lähistöllä. Hän kertoi olevansa poliisin pidätysautossa.

Pian julki tuli myös video, jossa näkyy Navalnajan pidätys.

(Video Navalnajan kiinniotosta Moskovassa.)

https://twitter.com/teamnavalny/status/1352959107981045763

Julia Navalnaja kertoi jo perjantaina sosiaalisessa mediassa aikeestaan tulla Moskovan keskustaan puolustamaan miestään.

Navalnaja kirjoitti tuolloin Instagramiin tunteikkaan postauksen, jossa hän kuvailee tutustumisensa, ystävyytensä ja rakkautensa Navalnyin kanssa olevan kuin kaksinkertainen lottovoitto.

Julian mukaan pariskunta tutustui, kun he kumpikin olivat 22-vuotiaita 22 vuotta sitten.

– Vaikka olemme ikätovereita, hänestä tuli heti elämälleni suunnan antaja. Hän on vahva, päättäväinen, viisas ja kunnollinen. Hän on aina totuuden puolella. Ja lisäksi hän on uskomattoman urhea, Navalnaja kirjoitti.

Julia Navaljanan mukaan Moskovan mielenosoitukseen liittyminen on hänelle itsestäänselvyys, sillä mitään muutakaan hän ei voisi tehdä.

– 23. tammikuuta tulen Moskovan pääkadulle. Tulen itseni puolesta, hänen puolestaan, meidän lastemme puolesta ja niiden arvojen ja ihanteiden puolesta, jotka me jaamme, hän kirjoitti.

– Tulen puolustamaan hienoa, hyvin lahjakasta poliitikkoa, joka tekee Venäjästä paremman kaikesta huolimatta.

Navaljanan mukaan Aleksei osaa sekä laskea leikkiä Twitterissä että tehdä laadukkaita paljastusselvityksiä. Tällä hän viittasi muun muassa vastikään julkaistuun Palatsi Putinille -videoon, jolla on ollut YouTubessa jo liki 70 miljoonaa katsojaa.

Elämäänsä Navalnyin rinnalla hän kuvaa 22 vuodeksi täydellistä onnea.

– Tulen puolustamaan pelotonta, urheaa ihmistä, jota mustamaalataan ja myrkytetään, ja hän ei koskaan lannistu siitä huolimatta. Tulen puolustaakseni ihmistä, jota rakastan erittäin paljon.

Julia Navalnaja joutui toimittajien ja kannattajien piirittämäksi viime sunnuntaina poistuessaan Sheremetjevon kentältä.­

Venäjällä on jo veikkailtu, että Julia Navalnaja saattaa ottaa miehensä roolin opposition keulahahmona, mikäli Navalnyi pahimpien pelkojen mukaan tuomitaan jopa vuosikausiksi vankeuteen.

Kremlin-mielisessä mediassa on meneillään myös jo mustamaalauskampanjoita, joilla Julia Navalnaja yritetään saada peloteltua jäämään pois politiikasta.

Esimerkiksi skandaalijutuistaan tunnettu Tsargrad-sivusto väitti saaneensa haltuunsa Navalnyille lähetettyjä naisten alastonkuvia ja uhkasi julkaista niitä, mikäli Julia Navalnaja ei pyydä kuvia itselleen ja lupaa samalla pidättäytyä oppositiopolitiikan ulkopuolella.

Venäjän vallanpitäjät pelkäävät, että maan oppositio on ottanut mallia Valko-Venäjästä, jossa ihmiset ovat jo viime kesästä lähtien marssineet ja vaatineet itsevaltaisen Aljaksandr Lukashenkan väistymistä vallasta.

Lauantaina Venäjällä kuultiinkin jo useissa kaupungeissa häivy, häivy -huutoja Putinille. Iskulause on sama, joita Valko-Venäjän mielenosoittajat ovat käyttäneet.

Valko-Venäjän presidentinvaaleissa elokuussa ehdolle päästettiin yllättäen Svjatlana Tsihanouskaja, jonka mies suljettiin vaalien ulkopuolelle ja hänet vangittiin väitetystä yhteiskuntarauhan rikkomisesta.

Mitä ilmeisimmin Valko-Venäjän johto ei tuolloin uskonut, että liki täysin tuntemattomasta kotirouvasta voisi nousta vangitun Siarhei Tsihanouskin korvaaja. Niin kuitenkin kävi ja Svjatlana Tsihanouskajan uskotaan voittaneen todellisuudessa elokuun vaalit, vaikka voittajaksi julistettiin Lukashenka ja Tshihanouskaja pakotettiin puolestaan maanpakoon.

Navalnyia vastaan on Venäjällä viritteillä ainakin kolme erillistä oikeusjuttua, joista yksi koskee väitettyjä ehdonalaisen ilmoittautumissääntöjen rikkomisia, toinen sotaveteraanin kunnian loukkaamista ja kolmas väitettyjä Navalnyin oman korruptionvastaisen säätiön varojen kavaltamista omaan käyttöönsä.

Navalnyi istuu parhaillaan Moskovassa 30 päivän vankeustuomiotaan, mutta pahimmillaan hänet saatetaan tuomita jopa kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Navalnyi palasi Venäjälle viime sunnuntaina Berliinistä, jossa hän oli ollut toipumassa Venäjällä tapahtuneen hermomyrkkyiskun jälkeen.

Lukuisat todisteet viittaavat siihen, että Navalnyin myrkytysyritys oli Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n tekemä ja siten siitä on vastuussa presidentti Putin. Virallisesti Venäjä on kuitenkin ilmoittanut, ettei sillä ole hallussaan kemiallisia aseita ja mikäli Navalnyi myrkytettiin novitshok-myrkyllä, sen on täytynyt tapahtua joko ambulanssilennolla Omskista Saksaan tai berliiniläisessä sairaalassa.

Päivitetty 23.1. klo 14.44: lisätty video Navalnajan pidätyksestä.