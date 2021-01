Suora lähetys: Tuhansia ihmisiä kokoontunut Moskovan kaduille, pidätyksiä tehty – tarkoituksena marssia kohti Kremliä

Pidätettyjen joukossa on Reutersin mukaan Navalnyin läheinen liittolainen, Kreml-kriitikko Ljubov Sobol.

Venäjällä Aleksei Navalnyita tukeviin mielenosoituksiin on osallistunut jo tuhansia venäläisiä. Suurinta protestia odotetaan pääkaupunki Moskovaan, jossa ihmisiä on jo alkanut kokoontua.

Suoraa lähetystä Moskovasta voit seurata tämän artikkelin yläpuolella olevasta videoikkunasta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Moskovan-protestin kokoontumispaikalle on tuhansia ihmisiä, joita poliisi on alkanut ottaa kiinni. Pidätettyjen joukossa on Reutersin mukaan Navalnyin läheinen liittolainen, Kreml-kriitikko Ljubov Sobol. Mielenosoittajien on määrä marssia protestin aikana kohti presidentti Vladimir Putinin virka-asuntoa Kremliin.

Vangitun oppositiojohtajan puolesta on osoitettu tänään mieltä ympäri Venäjää.

Protesteja on järjestetty muun muassa siperialaiskaupungeissa ja Vladivostokissa Venäjän Kaukoidässä, kertoo Moscow Times. Uutistoimisto AFP:n mukaan protesteihin on osallistunut jo tuhansia ihmisiä. Moscow Timesin mukaan Kaukoidässä ja Siperiassa mielenosoituksiin on osallistunut taas ainakin 15 000 ihmistä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden mukaan poliisi on hajottanut mielenosoituksia kovin ottein. Opposition mielenosoituksien pidätyksiä dokumentoivan OVD Infon mukaan poliisi on ottanut kiinni ainakin jo lähes 200 ihmistä.

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Vladivostokissa.­

Mielenosoittajat ovat muun muassa huutaneet Navalnyia tukevia iskulauseita ja vaatineet tämän vapauttamista.

– Putin on varas! huusivat mielenosoittajat muun muassa Vladivostokissa.

Siperian Jakutskissa mielenosoittajat taas uhmasivat 50 asteen pakkasia marssimalla Navalnyin puolesta.

Moscow Timesin mukaan protestialueella on raportoitu myös internetin käyttöhäiriöistä.

Navalnyin Moskovan-toimiston johtajiin kuuluva Oleg Stepanov puolestaan kertoi Telegram-kanavallaan, että hänet on tänään otettu kiinni asunnollaan vain muutama tunti ennen protestien alkua.

Alla olevassa videossa näkyy poliisin tekemiä mielenosoittajien pidätyksiä.

Navalnyin vaimo osallistumassa marssille Moskovassa

Poliisi ilmoitti jo etukäteen, että luvatta järjestetyt julkiset tilaisuudet katsottaisiin uhkaksi yleistä järjestystä kohtaan.

Navalnyi itse on kehottanut kansalaisia lähtemään kaduilla protestoimaan. Hän kiitti eilen mielenosoittajia julkaisemassaan videoviestissä.

– Tiedän, että vankilasellini seinien ulkopuolella on paljon hyviä ihmisiä ja apua on luvassa, hän sanoi.

Navalnyin vaimo Julija Navalnaja puolestaan kertoi, että aikoo osallistua tänään järjestettävään mielenosoitukseen Moskovassa.

Navalnyi otettiin kiinni viime sunnuntaina, kun hän palasi Venäjälle oltuaan sairaalahoidossa Saksassa myrkytysyrityksen jälkeen. Hänet tuomittiin pidettäväksi vangittuna 30 päivän ajan.

Poliisi kantoi mielenosoittajaa Omskissa järjestetyssä protestissa aiemmin lauantaina.­

Navalnyin tukijoita otettu kiinni

Useita Navalnyin tukijoita on otettu kiinni tällä viikolla niin pääkaupungissa kuin muuallakin maassa. Kiinni on otettu muun muassa hänen lehdistöedustajiaan.

Kiinnioton jälkeen useiden eri maiden, myös Suomen, päättäjät ovat vaatineet Navalnyin vapauttamista pikaisesti. Samoin ulkovallat ovat vaatineet Venäjältä murhayrityksen avointa ja perusteellista tutkintaa. Navalnyi on syyttänyt myrkytyksestä Venäjän turvallisuuspalvelua ja presidentti Putinia.

Myös tutkivan journalismin ryhmän Bellingcatin mukaan myrkytyksen takana oli Venäjän turvallisuuspalvelu FSB.

Navalnyi on erikoistunut muun muassa korruption vastaiseen taisteluun Venäjällä ja presidentti Putinin vastustamiseen.

Tällä viikolla Navalnyi julkaisi "Putinin palatsi" -nimisen videon, jossa hän esitteli Putinin ökytaloksi väitettyä hulppeaa rakennusta. Videon mukaan asunnon sisältä löytyvät muun muassa kasino, teatteri, vesipiippu-lounge ja tankotanssin esittämiseen tarkoitettu lava.

Presidentin edustajat ovat kiistäneet, että talo olisi Putinin omistama.