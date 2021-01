Suomalaiset Pilvi ja Jaana saivat koronarokotteet Israelissa – näin maa on yltänyt hurjaan rokotustahtiin

Israelissa jo kohta joka kolmas asukkaista on saanut ensimmäisen koronarokoteannoksen. Maa pyrkii rokottamaan koko väestönsä maaliskuun loppuun mennessä.

Pilvi Winter sai viime lauantaina olkavarteensa pistoksen, jota moni maailmassa kovasti odottaa. Israelin Jaffassa asuva Winter kävi ottamassa koronarokotuksen rokotuspisteessä, joka sijaitsee messualueella Tel Avivin pohjoispuolella.

– Kaikki meni sujuvasti, eikä jonoja ollut. Myöhemmin sain tekstiviestin, jossa vahvistettiin jälkimmäinen pistosaika, Winter sanoo.

It-systeemisuunnittelija Winter on asunut Israelissa 21 vuotta.

– Järjestelmä toimii paremmin kuin moni muu asia täällä.

Winter oli varannut rokotusajan itselleen, kun rokotukset laajennettiin viime viikonloppuna yli 45-vuotiaiden ikäryhmään. Vaikka työnteko on juutalaisilta kiellettyä lauantaina eli sapattina, rabbit olivat katsoneet rokotustoiminnan poikkeukseksi, sillä ”se pelastaa elämää”.

Pilvi Winter sai ensimmäisen rokotuksensa viime lauantaina Tel Avivissa.­

Winter ei ole harvinaisuus Israelissa, sillä maan koronarokotusohjelma on noussut tehokkuudessaan maailmankuuluksi.

Perjantain lukujen mukaan Israelissa yli 28 prosenttia asukkaista oli saanut vähintään ensimmäisen koronarokoteannoksen, kun Suomessa rokotettuja oli 1,65 prosenttia.

Pfizerin ja Biontechin rokotetta annetaan kaksi annosta. Israelissa ensimmäisen pistoksen oli saanut lähes 2,5 miljoonaa ihmistä ja vaaditun toisen pistoksen jo lähes 900 000 ihmistä. Israelissa on noin 9 miljoonaa asukasta.

Israel pyrkii rokottamaan koko väestönsä maaliskuun loppuun mennessä. Rokotuksen saavat kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat. Poikkeuksia ovat raskaana olevat, koronan sairastaneet ja tiettyjä sairauksia sairastavat.

Israelin maanantaina julkistamien tulosten mukaan ensimmäisen pistoksen antama suoja jää oletettua pienemmäksi. Rokotesuojan kehittyminen tosin vie aikaa. Toinen pistos nostaa suojan moninkertaiseksi.

Rokottajat taistelevat aikaa vastaan, sillä koronatilanne on muuttunut Israelissa pahemmaksi. Maanantaina rikottiin ensimmäisen kerran 10 000 tartunnan raja päivässä. Maassa oli viime viikolla enemmän havaittuja tartuntoja asukaslukuun suhteutettuna kuin missään muualla. Maanantaina pandemiaan kuolleiden määrä ylitti neljän tuhannen rajan.

25 vuotta Israelissa asunut Jaana Ahonniska-Assa sai ensimmäisen Pfizerin rokoteannoksen 21. joulukuuta ja toisen kolmisen viikkoa myöhemmin. Psykologian tohtori Ahonniska-Assa oli ensimmäisten joukossa, sillä hän työskentelee Tel Hashomerin sairaalassa. Rokotukset kävivät nopeasti, sillä rokotuspisteitä oli kymmenen. Pistoksen jälkeen piti odottaa 15 minuuttia allergisten reaktioiden varalta.

Jaana Ahonniska-Assa lentää ensi viikolla Suomeen, mikäli karanteenimääräykset sallivat.­

Rokotuksen jälkeen hänet ohjattiin pisteeseen, jossa henkilötiedot otettiin ylös ja potilas valokuvattiin. Tämä tehtiin niin sanottua vihreää passia varten. Israel aikoo kehittää vihreästä passista todistuksen, jolla pääsee esimerkiksi liikkumaan rajoituksetta. Toisen rokotuskerran jälkeen Ahonniska-Assan sähköpostiin tuli todistus rokotuksista. Viikko toisen pistoksen jälkeen israelilaiset saavat luvan liikkua ja tavata ihmisiä ilman rajoituksia.

– Molempien rokotusten jälkeen rokotuskohta oli kipeä. Toista rokotusta seuraavana päivänä olin tosi väsynyt, lievää päänsärkyä ja lihaskipua. Mutta enimmäkseen väsymystä. Mutta se meni ohi seuraavaan päivään mennessä, Ahonniska-Assa kertoo.

Ahonniska-Assa on varannut lentoliput Suomeen ensi viikoksi, sillä hänellä on tarkoitus tulla tapaamaan äitiään. Hän on yrittänyt saada Suomesta vastausta siihen, mitä sääntöjä sovelletaan kaksi rokotusta saaneille.

– Rajavartiolaitos ohjasi THL:n tiedotukseen. Sieltä kertoivat, ettei koronatestejä tarvita, mutta muita turvaohjeita pitää noudattaa. Mahdollisesta karanteenista eivät osanneet sanoa mitään, hän sanoo mutta kertoo ymmärtävänsä, ettei sääntöjä Suomessa vielä ole.

– En halua tuoda koronaa Luhankaan.

Koronatilanne Israelissa on pitkään ollut kehno. Ahonniska-Assa ja Winter ovat olleet lukuisia kertoja kahden viikon karanteenissa lähipiirin tartuntojen ja altistusten vuoksi. Meneillään on nyt koronan kolmas aalto.

– Ravintolat, kuntosalit ja monet kaupat ovat olleet tällä kiinni syyskuusta alkaen. Ruoka pitää tilata netistä, Pilvi Winter kertoo.

Pandemian selättämiseksi Israelissa on voimassa liikkumisrajoituksia. Maahan ei pääse ilman hyvää syytä, ja silloinkin joutuu niin sanottuun koronahotelliin eristykseen pariksi viikoksi.

Israelin kansalaiset pääsevät liikkumaan välttämättömille asioille kilometrin säteellä asuinpaikastaan. Sisätiloissa kokoontua saa enintään viisi ihmistä kerrallaan, ulkona kymmenen. Koulut ovat etäopetuksessa. Poliisi valvoo rajoitusten noudattamista. Maahantulosäännöksiä saatetaan kiristää entisestään.

Israel on saanut rokotteita hallituksensa ja etenkin pääministeri Benjamin Netanjahun voimakkaan lobbauksen ansiosta. Hallitus on aktiivisesti edistänyt kauppoja monen lääkeyhtiön kanssa yhtaikaa. Ainakin Pfizerille on maksettu korkeaa hintaa, mediatietojen mukaan noin 40 prosenttia enemmän kuin muut. Osa kauppahinnasta suoritettiin jo ennakkoon.

Etua oli myös siitä, että Israel mainosti itseään kokeilumaana.

– Sanoimme lääkeyhtiöille, että jos pääsemme rokottamaan ensimmäisten joukossa, tulokset näkyvät nopeasti, terveysministeri Yuli Edelstein totesi Reutersille.

Israelin etuna on kattava terveydenhuoltojärjestelmä ajantasaisine rekistereineen, lyhyet etäisyydet sekä hyvä tietotekninen osaaminen. Lisäksi Israel toimittaa kansalaisilta kerättyä terveysdataa lääkeyhtiöiden tutkimuskäyttöön.

Ensimmäinen rokote-erä saapui Pfizerilta 9. joulukuuta. Israel kehitti nopeasti logistiikan Pfizerin rokotteelle, joka pitää säilyttää -70 asteen lämpötilassa. Viisi miljoonaa rokote-erää vetävä keskusvarasto perustettiin Tel Avivin lentokentän lähistölle. Varastossa rokotelastit puretaan ja pakataan pienempiin pizzalaatikon kokoisiin pakkauksiin, joista pienimmissä on sata rokote-erää. Keskusvarastosta rokotteet jaetaan maan 400 rokotuskeskukseen, jotka ovat hyvin erikokoisia urheiluhalleista aina pyörillä liikkuviin rokotuspisteisiin.

Yksi rokotuspaikka on perustettu maan alla sijaitsevaan parkkihalliin lähelle Tel Avivia.­

Tehokkaassa järjestelmässä järjestys ei kuitenkaan aina ole pitänyt. Napinaa on tullut esimerkiksi siitä, että sotilaita on rokotettu jo ennen kuin kaikki vanhukset ovat saaneet pistoksensa.

Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet Israelia siitä, ettei se ole toimittanut rokotteita palestiinalaisalueille Länsirannalle ja Gazaan. Israel on ilmoittanut antaneensa sata annosta Palestiinan terveydenhuollon työntekijöille. Samoin Israel sallii 5 000 annoksen venäläisen Sputnik V -rokotteen kuljettamisen Jordaniasta Länsirannalle. Mediatietojen mukaan palestiinalaishallinto ei kuitenkaan ole pyytänyt lupaa Israelilta viedä osaa rokotteista Gazaan.

Palestiinan alueella asuu yli viisi miljoonaa ihmistä ja pandemiaan kuolleita on yhteensä 1 937. Tällä viikolla päivittäisiä tartuntoja on ollut 400-700.