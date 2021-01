Tältä näyttäisi Bidenin kabinetti – useat nimitykset murtaisivat lasikattoja

Presidentti Joe Biden on tehnyt useita nimityksiä, jotka varmistuessaan olisivat historiallisia.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kabinetista on tulossa mahdollisesti maan historian monipuolisin. Biden on nimittänyt korkeisiin virkoihin aiempaa enemmän naisia, eri etnistä taustaa edustavia ja seksuaalivähemmistöjen edustajia. Suurin osa nimityksistä odottaa vielä senaatin vahvistusta.

Politiikantutkimuksen ja sukupuolitutkimuksen professorin Wendy Smoothin mukaan presidentti viestii nimityksillään laajempia aloitteita ja arvoja.

– Nämä ovat ensimmäisiä tekoja, jotka näyttävät hallinnon tahdon, hallinnon hengen ja sen arvot. Siinä on kyse identiteetistä. Kyse on siitä, kuka Bidenin hallinto on ja keitä se on kiinnostunut yhdistämään amerikkalaisen yleisön kanssa, Smooth kuvaili BBC:lle.

Kamala Harris on Yhdysvaltojen ensimmäinen naisvarapresidentti. Lisäksi hän on ensimmäinen musta ja eteläaasialainen kyseisessä virassa. Harris on ainoa kabinetin jäsenistä, jonka nimitys hyväksyttiin vaaleilla eikä senaatissa.­

Torstaina senaatti vahvisti äänin 93-2 ensimmäisen kabinettinimityksen, tehden eläkkeellä olleesta neljän tähden kenraalista Lloyd Austinista puolustusministerin. Austin on ensimmäinen musta kyseisessä tehtävässä.

Neljän tähden kenraali Lloyd Austin on Yhdysvaltojen ensimminen musta puolustusministeri.­

Austin palveli asevoimissa 41 vuotta. Hän johti puolustusministeriöön kuuluvaa Yhdysvaltain asevoimien sotatoimialueen päämajaa 2013–2016, NPR kertoo.

Austin kertoi New York Timesin mukaan senaatin kuulemisessa pitävänsä tärkeänä, että armeija osallistuu pandemian vastaisiin toimiin ja, että äärioikeistolainen ekstremismi kitketään armeijasta. Hän myös sanoi tukevansa Bidenin lupausta antaa transsukupuolisten henkilöiden palvella asevoimissa. Tämä oli kielletty Donald Trumpin aikana.

Senaatti vahvisti ensimmäisen Bidenin nimityksen keskiviikkona, kun Avril Hainesin nimitys kansallisen tiedustelun johtajaksi varmistui. Kyseinen virka ei ole varsinaisesti kabinettivirka, vaikka onkin saman tasoinen. Haines on ensimmäinen nainen virassa. Haines korosti senaatin kuulemisessa, ettei tiedustelutiedon kerääminen saisi olla poliittista.

Antony Blinken on työskennellyt sekä Bill Clintonin että Barack Obaman hallinnoissa.­

Biden on nimittänyt ulkoministerikseen Antony Blinkenin, joka toimi apulaisulkoministerinä ja apulaisturvallisuusneuvonantajana presidentti Barack Obaman hallinnossa. Blinken neuvoi myös Bidenia kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kun Biden oli Obaman varapresidentti.

Myös Blinkeniä on jo kuultu senaatissa, mutta nimityksestä ei ole äänestetty. Blinken kehui Trumpin hallintoa muun muassa kovemmasta suhtautumisesta Kiinaan ja sanoi aikovansa säilyttää Yhdysvaltojen Israelin-suurlähetystön Jerusalemissa, jonne Trump siirsi sen vuonna 2018.

Blinken kuitenkin puolusti Iranin kanssa tehtyä ydinsopimusta, jota Trump ja useat republikaanit ovat kritisoineet. Trump veti Yhdysvallat sopimuksesta vuonna 2018.

Blinken sanoi myös muun muassa tarkastelevansa päätöstä julistaa Jemenin huthikapinalliset ulkomaalaiseksi terroristijärjestöksi. Blinken viittasi huoliin, joiden mukaan päätös on hidastanut ruokakuljetuksia ja muuta apua pääsemästä humanitaarisen kriisin runtelemaan maahan.

Kuubassa syntynyt Alejandro Mayorkas on ammatiltaan lakimies.­

Vahvistamatta on myös kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministerin Alejandro Mayorkasin nimitys. Jos senaatti vahvistaa nimityksen, Mayorkas olisi ensimmäinen latino kyseisessä virassa. Mayorkas on aiemmin toiminut muun muassa kotimaan turvallisuuden apulaisministerinä.

Sisäministeriksi Biden on nimittänyt edustajainhuoneen jäsenen Deb Haalandin. Haaland kuuluu äitinsä puolelta Amerikan alkuperäiskansoihin. Poliitikon äiti on Laguna-pueblo. Jos Haalandin nimitys varmistuu, hän olisi ensimmäinen alkuperäiskansaan kuuluva amerikkalainen sisäministerinä ja ylipäätään kabinetissa.

Deb Haaland olisi ensimmäinen Yhdysvaltojen alkuperäiskansoihin kuuluva kabinetin jäsen.­

Kenties hallinnon yhden suurimman lasikaton mahdollinen murtaja, varapresidentti Kamala Harrisin lisäksi, on valtiovarainministeriksi nimitetty Janet Yellen. Jos senaatti vahvistaa nimityksen, Yellen olisi ensimmäinen nainen kyseisessä virassa.

Yellen toimi Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajana vuosina 2014–2018.

Yellenin nimitys hyväksyttiin senaatin finanssivaliokunnassa yksimielisesti, mutta odottaa vielä koko senaatin hyväksyntää. Senaatin valiokunnan kuulemisessa Yellen ilmaisi tukensa Bidenin esittämälle 1,9 biljoonan dollarin elvytyspaketille. Republikaanisenaattorit ilmaisivat huolensa esimerkiksi liittovaltion velkataakan kasvamisesta, mutta uskoivat lopulta, että Yellen on valmis tekemään yhteistyötä.

Janet Yellen olisi Yhdysvaltojen ensimmäinen naisvaltiovarainministeri.­

Historiallinen olisi myös Pete Buttigiegin nimitys liikenneministeriksi. Entinen South Bendin pormestari olisi ensimmäinen seksuaalivähemmistöjä edustava, senaatin hyväksymä kabinettiministeri. Buttigieg olisi keskeisessä roolissa Biden infrastruktuuriuudistuksessa, jos ex-pormestarin nimitys vahvistetaan senaatissa.

Miehen kanssa naimisissa oleva Pete Buttigieg olisi ensimmäinen kabinettiin nimitetty ja senaatin vahvistama seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö.­

Bidenin listalta löytyy lisäksi kenties republikaaneille näpäytykseksi tulkittava nimi: Merrick Garland. Obama nimitti vuonna 2016 Garlandin korkeimman oikeuden tuomariksi. Senaatin enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell ei kuitenkaan suostunut viemään nimitystä eteenpäin, koska vuosi 2016 oli vaalivuosi. Paikka täytettiin myöhemmin Trumpin nimittämällä Neil Gorsuchilla.

Garland on toiminut vetoomustuomioistuimen tuomarina Washingtonissa.

Republikaanit estivät Merrick Garlandin pääsyn Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomariksi.­

Bidenin muita nimityksiä ovat: maatalousministeriksi Tom Vilsack, kauppaministeriksi Gina Raimondo, työministeriksi Marty Walsh, asuntoministeriksi Marcia Fudge, energiaministeriksi Jennifer Granholm, opetusministeriksi Miguel Cardona, veteraaniasioiden ministeriksi Denis McDonough ja terveysministeriksi Xavier Becerra.