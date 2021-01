Asiantuntija kertoo taustat: Tämän takia Finlandia soi, kun valta vaihtui Yhdysvalloissa – ”On elänyt hyvin villiä rinnakkaiseloa”

Finlandia on kansainvälisestikin hyvin tunnettu ja kuuluu Jean Sibeliuksen tunnetuimpiin teoksiin.

Yhdysvaltain uuden presidentin Joe Bidenin virkaanastujaistilaisuudessa kuultiin tuttuja säveliä. Merijalkaväen soittokunta soitti osan Jean Sibeliuksen Finlandiasta tilaisuuden alkuvaiheessa.

Kappale on herättänyt keskustelua ja osa on Twitterissä tunnistanut sen Be Still My Soul -virreksi.

Miten katkelma Finlandiaa päätyi osaksi merijalkaväen soittokunnan esittämää laajempaa sikermää?

Sibelius-museon intendentti Unna Toropainen kertoo, että Finlandia on teos, joka ”on elänyt hyvin villiä rinnakkaiseloa” suomalaisten tunteman rakkaan Finlandian ohella.

– Finlandia on teos, josta on tehty lukuisia sovituksia, intendentti sanoo.

Toropaisen mukaan etenkin Yhdysvalloissa Finlandia-hymnin sävel löytyy esimerkiksi useista vapaakirkkojen virsistä.

On siis mahdollista, että virkaanastujaistilaisuudessa soinut sävel on yhdysvaltalaisille tuttu virsikirjasta – ei niinkään Finlandia-hymninä.

– Sävel on silti Jean Sibeliuksen käsialaa, vaikka teksti olisikin eri. Eli ihan oikea sävel ja kappale tässä on bongattu. Kyllä tästä voi tuntea kansallisylpeyttä.

Finlandia kuuluu Youtubessa julkaistulla virkaanastujaisvideolla kohdassa 12:55.

Toropainen kertoo, että Finlandia-hymniin löytyy Suomessakin useampia sanoituksia. Suomalaisille tutun ja käyttöön vakiintuneen tekstin on kirjoittanut vuonna 1940 V. A. Koskenniemi.

Maailmalla liikkuu siis lukuisia "Finlandioita".

– Jo pelkästään virsiä on kymmenittäin. Walesissa Finlandiaan on tehty omat sanansa ja sitä on käytetty kansallismielisenä kappaleena. Norjassa se löytyi Pelastusarmeijan virsikirjasta Stjernesangen-nimellä noin 80 vuoden ajan.

Finlandia valittiin myös 1967 Nigeriasta irtautuneen Biafran kansallislauluksi nimellä Land of the Rising Sun, mutta Nigeria liitti maan takaisin osakseen 1970.

Yhdysvaltalainen runoilija Lloyd Stone teki yhdessä Georgia Harknessin kanssa 1930-luvulla Finlandia-hymniin englanninkielisen sanoituksen ja kappaleen nimeksi tuli The Song of Peace (This is my Song).

Yhdysvaltalaiset folkmuusikot Peter, Paul & Mary tekivät myöhemmin kappaleesta oman versionsa. Kappaletta on esittänyt myös Joan Baez.

Sibelius sävelsi Finlandian ensiversion 1899. Nykymuodon sävellys sai vuonna 1900.

– En usko, että Sibelius säveltäessään Finlandiaa osasi aavistaa, että yli 120 vuotta myöhemmin se elää näin vahvana eri puolilla maailmaa.

Toropainen kertoo, että Finlandia on Sibeliuksen tunnetuimpia teoksia maailmalla. Suomessa sillä on erityinen arvo ja Finlandia-hymniä on aika ajoin ehdotettu Suomen kansallislauluksi Maamme-laulun tilalle.