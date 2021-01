YK on vastaanottanut hälyttäviä tietoja seksuaalisesta väkivallasta Etiopian keskushallintoa vastaan kapinoivassa Tigrayn osavaltiossa. YK:n erikoisedustaja Pramila Patten sanoi olevansa erittäin huolissaan tiedoista, jonka mukaan pääkaupunki Mekelessä on tapahtunut lukuisia raiskauksia.

Pattenin mukaan Tigraysta on kantautunut tietoja, että ihmisiä on väkivallan uhalla pakotettu raiskaamaan omia perheenjäseniään. Joitakin naisia on pakotettu seksiin vastineeksi perustarvikkeista.

Etiopian rauhanpalkinnolla palkittu pääministeri Abiy Ahmed määräsi sotilastoimia Tigrayta vastaan marraskuussa ja syytti osavaltiota iskuista liittovaltion sotilastukikohtia vastaan. Abiy ilmoitti sodan päättyneen, kun liittovaltion joukot marssivat Mekeleen marraskuun lopulla. Tigrayn hallitsevan puolueen johto on kuitenkin edelleen paossa ja ilmoittanut jatkavansa taistelua.

Sisällissodassa on kuollut tuhansia ihmisiä, mutta tarkan tiedon saaminen on yhteyksien katkaisun seurauksena vaikeaa.

Patten johtaa YK:n kampanjaa sodissa tapahtuvaa seksuaalista väkivaltaa vastaan. Hänen mukaansa YK on saanut tietoonsa, että hätäehkäisyn ja sukupuolitautitestauksen kysyntä kasvanut, mikä on usein merkki seksuaalisesta väkivallasta.

Patten vaati avustustyölle pääsyä Tigrayn alueelle ja seudulla oleville pakolaisleireille.