Kirjeenvaihtajan kommentti: Republikaanit pohtivat nyt, haluavatko he upottaa Trumpin lopullisesti

Valtakunnanoikeus on kultainen tilaisuus repäistä republikaaninen puolue kerralla irti Trumpin otteesta, kirjoittaa Mikko Marttinen Washingtonista.

Donald Trump heräsi torstaina ensimmäiseen aamuunsa entisenä presidenttinä. Monen muun eläkeläisen tavoin hän on nyt asettunut Floridaan.

Emme tiedä, säpsähtikö Trump unestaan yli lentävän lentokoneen melun takia. Neljän viime vuoden ajan hän on säästynyt siltä, sillä lentoliikenne ohjattiin turvallisuussyistä ohi Mar-a-Lagon yksityisklubin presidentin ollessa siellä.

Emme tiedä sitäkään, missä Trump nautti aamiaisensa. Yksi hyvä vaihtoehto on Palm Beach Bakery kymmenen kilometrin päässä Lantanassa. Siellä kokoontuu floridansuomalaisten toriparlamentti, ja sieltä saa tuoretta korvapuustia.

Sen tiedämme, että Trump ei saa nauttia eläkepäivistään rauhassa. Edustajainhuone on hyväksynyt jo toisen virkasyytteen Trumpia vastaan, ja se lähetetään mahdollisesti jo perjantaina senaatin käsiteltäväksi. Myös entinen presidentti voidaan tuomita valtakunnanoikeudessa.

Mitä tekevät republikaanit?

Trumpia syytetään kannustamisesta kapinaan. Tällä viitataan tietysti kahden viikon takaiseen mellakkaan, jossa Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen. Viisi ihmistä, mukaan lukien yksi poliisi, sai surmansa.

Juuri ennen mellakkaa Trump kehotti kannattajiaan marssimaan kongressiin ja taistelemaan hänen puolestaan. Tätä ennen hän oli levittänyt kahden kuukauden ajan valheita vaalivilpistä marraskuun presidentinvaaleissa ja yrittänyt houkutella vaaliviranomaisia väärentämään vaalien tulokset.

Todistusaineisto Trumpia kohtaan on raskas ja kaikkien nähtävillä. Se ei kuitenkaan varsinaisesti ratkaise sitä, tuomitaanko hänet virkarikoksesta.

Valtakunnanoikeuden tuomareina toimivat Yhdysvaltain 100 senaattoria. Tuomioon tarvitaan heistä 67:n äänet. On selvää, että poliittinen harkinta painaa heidän vaakakupissaan yhtä lailla kuin oikeudelliset seikat.

” Huhujen mukaan Trump harkitsee jopa oman puolueensa perustamista.

Senaatissa on tällä hetkellä 50 demokraattia ja 50 republikaania. Demokraattien odotetaan asettuvan tuomion taakse, joten ratkaisevaa on republikaanien kanta. Kun Trump oli vuosi sitten valtakunnanoikeudessa, republikaanisenaattoreista ainoastaan Mitt Romney äänesti tuomion puolesta.

Sanomalehti Washington Postin laskujen mukaan 24 republikaanisenaattoria on jo ilmoittanut vastustavansa Trumpin tuomitsemista. Auki on siis 26 republikaanisenaattorin kanta. Heistä tärkein on ryhmäjohtaja Mitch McConnell, joka voi vaikuttaa monen kollegansa päätökseen.

Pelurin kova päätös

Kyynisenä poliittisena pelurina tunnettu McConnell punnitsee nyt hyvin tarkasti, kannattaako hänen upottaa Trump vai säilyttää suhteet häneen.

Trumpilla on edelleen kymmeniä miljoonia uskollisia kannattajia, jotka hän voi halutessaan ohjata vihamiehiään vastaan. Trump ei ole pelännyt omien puoluetovereidensa teilaamista. Trumpin kuolemansuudelma voi olla kohtalokas republikaanien esivaaleissa.

Huhujen mukaan Trump harkitsee jopa oman puolueensa perustamista. Se olisi republikaaneille kaikkein karmivin vaihtoehto. Trumpin puolue söisi ääniä republikaaneilta ja varmistaisi demokraattien muhkean vaalivoiton ensi vuoden välivaaleissa.

Toisaalta nyt olisi kultainen tilaisuus repäistä republikaaninen puolue kerralla irti Trumpin otteesta. Trumpilaisuudella ratsastaneet republikaaniehdokkaat kärsivät kolme viikkoa sitten nolot tappiot Georgian senaatinvaaleissa. Mellakoiden jälkeen Trumpin suosio sukelsi republikaaniäänestäjien keskuudessa ennätyksellisen alas.

Jos Trump tuomitaan valtakunnanoikeudessa, voi senaatti estää myös hänen osallistumisensa kaikkiin tuleviin vaaleihin. Silloin republikaanit voisivat alkaa rakentaa rauhassa uutta poliittista linjaa ja etsiä uusia johtotähtiä.

Paljon riippuu siis McConnellista. Mikäli hän katsoo Trumpin olevan republikaaneille taakka, tulee tästä ensimmäinen virkarikoksesta tuomittu presidentti Yhdysvaltain historiassa.

Se olisi korvapuusti, jollaisia ei tarjoilla edes Palm Beachin suomalaiskahvilassa.