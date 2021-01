Mediat: Republikaanijohtaja ehdottaa Trumpin virkasyyteoikeudenkäynnin lykkäämistä helmikuulle

Senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell ehdottaa, että ex-presidentti Donald Trumpin asianajajille annettaisiin kaksi viikkoa aikaa valmistautua oikeudenkäyntiin.

Yhdysvaltain senaatin republikaanien johtaja Mitch McConnell ehdottaa, että senaatti antaisi ex-presidentti Donald Trumpin asianajajille kaksi viikkoa aikaa valmistautua virkasyyteoikeudenkäyntiä varten.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Politico lähteisiinsä vedoten, mutta sittemmin myös muun muassa uutiskanavat CBS News ja CNN.

Politicon mukaan McConnell oli kertonut republikaanisenaattoreille ehdottavansa senaatin enemmistöjohtajalle, demokraattisenaattori Chuck Schumerille, että oikeudenkäyntiä lykättäisiin helmikuulle.

CBS:n mukaan McConnell vahvisti ehdotuksensa myöhään torstai-iltana paikallista aikaa. Hän kertoi toimittajille, ettei ole vielä kuullut Schumerista ehdotuksen tiimoilta.

Edustajainhuone asetti Trumpin virkasyytteeseen kapinaan kiihottamisesta tämän kannattajien hyökättyä kongressitaloon loppiaisena. Lopullisen ratkaisun asiassa tekee maan senaatti.

Virkasyyte on järjestyksessään Trumpin toinen.

Trump on alkanut koota puolustustiimiään

Kongressitalon mellakoissa kuoli viisi ihmistä. Hyökkäys keskeytti väliaikaisesti tuoreen demokraattipresidentin Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamisen.

Biden vannoi virkavalansa keskiviikkona. Tuoreen hallinnon lehdistösihteerin Jen Psakin mukaan Biden aikoo jättää Trumpin kohtalon kongressin päätettäväksi. Bidenin mukaan kongressin jäsenet voivat päättää, mikä on oikea tie eteenpäin.

CNN:n kertoi aiemmin, että oikeudenkäynnin alkamiseen liittyy ongelmia, sillä Trumpilla ei ole edelleenkään asianajajaa, joka edustaisi häntä virkasyyteoikeudenkäynnissä senaatissa. Sittemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että ainakin eteläcarolinalainen lakimies Butch Bowers puolustaa Trumpia tämän tulevassa virkasyyteoikeudenkäynnissä. Asiasta kertoi muun muassa Trumpin neuvonantaja Jason Miller Twitterissä sekä CNN.

Virkasyyte voidaan lähettää senaattiin jo tällä viikolla

CNN:n mukaan edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi kertoi torstaina lehdistötilaisuudessa edustajainhuoneen olevan valmis aloittamaan virkasyyteoikeudenkäynnin. Pelosin mukaan edustajainhuone on odottanut, että senaatti on valmis ottamaan syytteen vastaan ja senaatti on ilmoittanut nyt olevansa tähän valmis.

CNN:n mukaan edustajainhuoneen demokraatit ovat keskustelleet siitä, että virkasyyte voitaisiin lähettää senaattiin ehkä jo perjantaina.

Syytteiden lähettäminen senaattiin aloittaa virallisesti oikeudenkäynnin, minkä puolestaan pelätään syrjäyttävän asialistalta muita käsittelyssä olevia asioita oikeudenkäynnin ajaksi. Senaatin pöydällä on muun muassa Bidenin ministeriehdokkaiden nimitysten vahvistamisia.

Politicon mukaan Pelosin on arvioitu myös vitkuttelevan virkasyytteen lähettämisen kanssa, jotta Schumer ja McConnell saavat aikaan sopimuksen siitä, miten valta jaetaan senaatissa.

Republikaaneilla ja demokraateilla on nyt molemmilla 50 senaattoria. Vaaka kallistuu kuitenkin demokraattien eduksi senaatin puhemiehenä toimivan varapresidentti Kamala Harrisin ansiosta. Harris voi antaa oman äänensä tilanteessa, jossa senaattorien äänet menevät tasan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Harrisin ei voida kuitenkaan odottaa olevan paikalla joka päivä kiistoja ratkaisemassa. Tästä syystä senaatin demokraattien ja republikaanien johtajat ovat keskustelleet mahdollisesta sopimuksesta, joka määrittelisi vallanjakoa päivittäisten asioiden osalta.

Demokraatit vaativat kollegoitaan senaatin komitean syyniin

Demokraattisenaattorit ovat jättäneet senaatin eettisiä kysymyksiä käsittelevälle komitealle valituksen kahdesta republikaanisenaattorista kongressitalon valtausyrityksen vuoksi. Asiasta kertovat lukuisat yhdysvaltalaismediat, mukaan lukien Politico ja talousuutistoimisto Bloomberg.

Demokraatit vaativat, että Josh Hawleysta ja Ted Cruzista aloitetaan tutkinta, koska heidän koetaan edistäneen perättömien vaalivilppiväitteiden levittämistä. Väitteet vaalivilpistä johtivat kongressitalon hyökkäykseen,

Valituksen mukaan Cruz ja Hawley vahvistivat vaalivilppiväitteitä ilmoittaessaan vastustavansa osavaltioiden hyväksymien valitsijoiden äänten laskemista tammikuun kuudentena päivänä. Trumpin ja hänen tukijoidensa levittämät perättömät vaalivilppiväitteet olivat johtaneet ympäri maata väkivaltaisiin uhkauksiin, joita esitettiin muun muassa osavaltioiden vaaliviranomaisille.

Demokraattien kirjeessä vaadittiin, että komitea esittäisi suosituksia kurinpidollisista toimista, kuten erottamisesta tai sensuurista, jos nämä koetaan aiheelliseksi.

Jälleen yksi Trumpin pankeista sulkee ex-presidentin tilejä

Yhdysvaltalaislehti Washington Post kertoo jälleen yhden pankin sulkevan Trumpin tilit kongressitalon hyökkäyksen jälkimainingeissa. Floridalaispankki Bank United kertoi torstaina, ettei pankilla ole enää ”talletussuhdetta” Trumpiin.

Pankissa kerrotaan olleen Trumpin rahoja ainakin vuodesta 2015 lähtien. Lehden mukaan Trump oli kertonut viime vuoden lopulla, että hänellä oli Bank Unitedissa kaksi erillistä rahamarkkinatiliä, joiden arvo pyöri yhteensä 5,1 ja 25,2 miljoonan välillä.

Presidentiltä vaaditut jokavuotiset finanssitiedoksiannot mahdollistivat sen, että omaisuuden saattoi listata edellä mainitulla tavoin summittain sen sijaan, että Trumpia olisi vaadittu antamaan tarkkoja summia omaisuuseristään.

Kongressitalon hyökkäyksen jälkeen lukuisat Trumpin yhteistyökumppanit ovat katkoneet välejään ex-presidenttiin. Edellä mainittujen joukkoon kuuluu Washington Postin mukaan nyt kolme neljästä pankista, joissa Trumpilla on tiettävästi ollut suurimmat talletuksensa.