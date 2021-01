Kuka on Joe Bidenin virkaan­astujaisissa mykistänyt 22-vuotias Amanda Gorman? Historiallisen esiintymisen tehnyt runoilija kärsi lapsena puhevaikeuksista

22-vuotias Amanda Gorman on nuorin Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa esiintynyt runoilija.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisia voidaan pitää monella tapaa historiallisina – eikä vähiten siksi, että koronaviruspandemian takia paikalla olleen yleisön määrä oli rajattu vain tuhanteen.

Historiallista oli myös se, että tilaisuudessa runon lausunut Amanda Gorman, 22, on nuorempi kuin kukaan aiemmissa Yhdysvaltain presidenttien virkaanastujaisissa esiintynyt runoilija.

Yllä olevalla videolla näet Gormanin runoesityksen kokonaisuudessaan.

Gorman lausui virkaanastujaisseremoniassa kirjoittamansa noin viisi minuuttia kestävän The Hill We Climb -runon. Runossaan Gorman peräänkuulutti yhtenäisyyttä ja yhdessäoloa. Mediassa sitä on kuvailtu muun muassa mykistävksi.

Amanda Gorman ja virkaanastujaisissa kansallishymnin laulanut Lady Gaga.­

Hän viittasi myös aiemmin tammikuussa tapahtuneeseen presidentti Trumpin kannattajien tunkeutumiseen Capitol-kukkulalle ja parlamenttirakennukseen, mutta kertoi New York Timesin haastattelussa halunneensa keskittyä ennen kaikkea siihen, miten yhdysvaltalaiset voisivat jälleen löytää toisensa.

– Minusta se (runo) kertoo uudesta luvusta Yhdysvalloille, tulevaisuudesta ja sen esittämisestä elegantisti ja sanojen kauneudella.

Runoa lukiessaan Gormanilla oli sormessaan talk show -juontaja tunnetuksi tulleen Oprah Winfreyn tilaisuutta varten lahjoittama sormus, joka Gormanin mukaan symboloi edellistä virkaanastujaisten runonlukijaa, Maya Angelouta. Angelou luki On the Pulse of Morning -runonsa presidentti Bill Clintonin virkaanastujaisissa vuonna 1993.

Vuonna 1998 Los Angelesissa syntynyt Gorman kärsi lapsena puhevaikeuksista, kuten presidentti Bidenkin, ja kertoo, että se teki hänestä sellaisen esiintyjän ja taiteilijan kuin hän tänä päivänä on. Gorman on aiemmin kuvaillut itseään ”oudoksi lapseksi”, joka yksinhuoltajaäitinsä kannustamana rakasti lukemista ja kirjoittamista.

Gorman lukemassa runoaan Joe Bidenin virkaanastujaisissa.­

– Kun sinun täytyy opettaa itsellesi kuinka sanoa äänteitä ja olla hyvin tarkka lausumisessa, se tekee erittäin tietoiseksi siitä, miltä se kuulostaa, Gorman kuvaili Los Angeles Timesin haastattelussa.

Gorman käsittelee runoissaan erityisesti syrjintää, feminismiä, rotua ja marginalisaatiota, sekä afrikkalaista diasporaa. Hän on opiskellut sosiologiaa maan arvostetuimpiin kuuluvassa Harvardin yliopistossa.

Gormanin kotikaupunki myönsi hänelle Youth Poet Laureaten, vapaasti käännettynä seppelöidyn nuorisorunoilijan arvonimen vuonna 2014 ja kolme vuotta myöhemmin hän sai vastaavan kansallisen arvonimen.

Vuoden määräajaksi annetun arvonimen haltija on ikään kuin Yhdysvaltain kongressin kirjaston virallinen runoilija, jonka tehtävänä on kiertää erilaisissa tilaisuuksissa lukemassa runoja ja kannustaa nuoria itseilmaisuun kirjallisuuden ja runouden avulla.

Tähän mennessä Gorman on julkaissut yhden runokokoelman ja julkaisee kuvakirjan myöhemmin tänä vuonna.