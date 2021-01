Bidenin puhuessa yhtenäisyydestä Washingtonin kaduilla riideltiin – saarnaajien ympärillä nähtiin erikoinen näytelmä

”On noloa nähdä, missä tilassa maamme on poliittisesti tällä hetkellä”, paljasjalkainen washingtonilainen Carol Steward kertoi Ilta-Sanomille.

Tennesseeläinen Yessica Leon, 33, varasi hotellin Washingtonista heti kun Joe Bidenin voitto presidentinvaaleissa oli varmistunut. Koronaviruspandemia tai ei, Leonille oli henkilökohtaisesti tärkeää olla paikalla, kun Biden vannoi virkavalansa.

Kun Leon oli 13-vuotias, hänen perheensä muutti Meksikosta Yhdysvaltoihin. Asianajotoimistossa työskentelevä Leon sai Yhdysvaltain kansalaisuuden avio­liiton myötä viime elokuussa, mutta hänen vanhempansa ovat edelleen paperittomia. Leonin sisko kuuluu alaikäisenä laittomasti maahan saapuviin ”unelmoijiin”, jotka Donald Trump halusi ulos maasta.

Leon koki rasismin maahanmuuttajia kohtaan lisääntyneen Trumpin presidenttikauden aikana. Hänelle oli selvää, että hän äänesti ensimmäisissä presidentinvaaleissaan Bidenia.

– Bidenin maahanmuuttouudistukset olivat pääsyy, hän sanoi.

Yessica Leon äänesti Bidenia tämän maahanmuuttolinjan takia.­

Vaalien jälkeen jotkut Leonin republikaaniystävistä blokkasivat hänet sosiaalisessa mediassa. Kun Trumpin kannattajat valtasivat kaksi viikkoa sitten kongressin, Leon harkitsi matkansa perumista. Hän kuitenkin vakuuttui turvatoimista Washingtonissa.

Tiukat turvatoimet vaikeuttivat Leonin liikkumista Washingtonissa, eikä hän päässyt puolta kilometriä lähemmäs kongressia virkaanastujaisseremonian aikana. Hän onnistui silti näkemään Bidenin.

Leon ja hänen poikansa olivat odottamassa kirkon ulkopuolella, kun Biden tuli aamulla ulos jumalanpalveluksesta.

– Tiedän, että Biden näki meidät, koska meillä oli iso lippu.

Carol Steward harmitteli Yhdysvaltojen poliittista tilaa, mutta oli toiveikas tulevaisuudesta.­

Kongressin pohjoispuolelle New Jersey Avenuelle oli kertynyt noin kahdensadan ihmisen joukko seuraamaan virkaanastujaisia. Käytännössä he tekivät sen puhelimiaan katsomalla, sillä kongressista näkyi vain sen kupoli. Normaalisti satoja tuhansia ihmisiä keräävä National Mall oli tiukasti suljettu ja metalliaitojen ympäröimä.

Kaikki eivät puhetta kuulleet. Samaan aikaan kun Biden puhui kansallisen yhtenäisyyden merkityksestä, kadulla näkyi kuinka kaukainen haave se on.

Paikalle oli saapunut myös muutamia konservatiiveja ja Trumpin kannattajia. Heidät tunnisti helposti siitä, että he eivät käyttäneet kasvomaskia.

Jonkun kyltissä vaadittiin jo 46. presidentin asettamista virkasyytteeseen. Kyltti oli esillä jo, kun Yhdysvaltojen 45. presidentti oli vielä vallassa.

Pennsylvaniasta saapunut pariskunta kertoi olleensa osoittamassa mieltä Trumpin puolesta Capitol-kukkulalla kaksi viikkoa sitten. Naisen yllä oli punainen huppari, jonka rinnassa luki Trumpin tunnuslause ”Make America Great Again”.

– Haistakaa v...u! Bidenin kannattaja toivotti heille.

Hieman sivummalla megafoneihinsa paasasi pieni porukka, jonka kylteissä oli sikiön kuva, pelottelua helvetin lieskoista ja solvauksia muslimien profeetta Muhammedista.

Bidenin vielä puhuessa saarnaajien ympärille kertyi rinki vastaväittäjiä, jotka eivät jakaneet heidän mielipiteitään esimerkiksi esiaviollisen seksin turmiollisuudesta.

– Rakastamme seksiä! väkijoukko intoutui huutamaan yhteen ääneen.

Hetken aikaa näytti, että yhteenotto saattaisi yltyä fyysiseksi. Jostain syystä riitapukarien ympärillä ei ollut yhtäkään niistä kymmenistätuhansista poliiseista ja kansalliskaartilaisista, jotka pitivät huolta virkaanastujaisten turvallisuudesta.

New Yorkin osavaltion Long Islandilta tullut Nick Chimera, 23, oli tuonut mukanaan oman megafoninsa ja omat konservatiiviset mielipiteensä. Äänekkäiden opponenttien rinki muodostui itsestään.

Chimera sanoi Ilta-Sanomille, että ratkaisu on uskonnossa, ei politiikassa. Hänen mielestään Trumpin politiikka sopii kuitenkin kristillisiin oppeihin paremmin kuin Bidenin.

– Itsepuolustus, kansallinen itsemääräämisoikeus ja oikeus elämään, Chimera luetteli.

Hän ei tosin osannut nimetä Raamatun jakeita, joissa puhutaan kansallisesta itsemääräämisoikeudesta.

Nick Chimeran ympärille kertyi Washingtonin kaduilla vastaväittäjien joukko.­

Chimera kertoi olleensa Washingtonissa myös marraskuussa mielenosoituksessa, jossa vaadittiin vaalituloksen kumoamista. Hän sanoi saaneensa siellä huomattavasti paremman vastaanoton.

– Tämä ei ole ystävällinen tapahtuma.

Paljasjalkainen washingtonilainen Carol Steward, 63, malttoi kuunnella Bidenin puheen kännykästään. Hän uskoi sen viestiin.

– On noloa nähdä, missä tilassa maamme on poliittisesti tällä hetkellä. Mutta tiedän, että pääsemme tästä yli. On ollut pahempiakin tilanteita kuin tämä, Steward sanoi.

– Tuntui siltä kuin Donald Trumpin tarkoituksena olisi ollut jakaa meidät. Bidenin tavoitteena on saada meidät jälleen yhteen. Olen todella innoissani.

Nick Chimera kannattaa Trumpia uskonnon vuoksi.­