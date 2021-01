Kommentti: Bidenin puheen ehkä vahvin hetki tiivistyi kolmeen sanaan

On Bidenilla ainakin yksi suhteellisen helppo tehtävä, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vannoi virkavalansa 11 minuuttia ilmoitettua aiemmin.

Syytä kiirehtimiselle ei vielä tiedetä.

Teknisesti Biden ei tuossa vaiheessa kello 11.49 Yhdysvaltain itärannikon aikaa 20. tammikuuta 2021 vielä ollut presidentti, koska perustuslain 20. lisäyksen mukaan edellinen presidenttikausi päättyy puoliltapäivin.

Kukaan ei kuitenkaan pahemmin valittanut pienestä symbolisesta aikaistuksesta.

Donald Trumpin aika oli päättynyt.

Vahvin hetki

Tuskin koskaan edellisen presidentin kausi on näin merkittävästi luonut varjon uuden presidentin kauden alulle.

Se kuului Bidenin puheessa, jossa oli useita viittauksia vaikeisiin aikoihin ja kansakunnan kipuiluun. Hän suorastaan hoki vaatimusta lopettaa riitely ja yhdistää voimat eteenpäin pääsemiseksi.

Puheen ehkä vahvin hetki tuli kuitenkin jo sen alkupuolella, kun hän viittauksena vaaliriitoihin ja Capitolin valtaukseen totesi:

– Demokratia on voittanut.

Se oli viittaus myös siihen, että vaikka Biden julistaa kansan rivien yhdistämistä, yhden ryhmän hänkin on valmis jättämään sen ulkopuolelle: ne jotka valheilla ja väkivallalla pyrkivät hävittämään demokratian.

Muistutus Trumpin puheesta

Bidenin lausetta demokratian voitokkuudesta voi verrata Trumpin neljän vuoden takaisesta puheesta usein päällimmäiseksi nostettuun lausahdukseen:

– Amerikkalainen verilöyly päättyy tänään.

Trumpin synkkään maalailuun verrattuna Bidenin puhe ei olisi voinut olla juurikaan erilaisempi.

Taikauskoisille muuten muistutukseksi, että Trumpin puheen aikana alkoi sataa.

Juuri kun Joe Biden oli valmistautumassa valansa vannomiseen, auringonsäteet valaisivat hetkeksi kirkkaasti kongressirakennuksen estradin.

Hurjia vertailuja

Virkaanastujaishetkeen ladataan aina hurjasti erilaista symboliikkaa. Se oikeastaan kuuluu asiaan, ja niin on nytkin.

Bidenin presidenttikauden alkua voisi kuvailla yhdeksi haastavimmista koskaan. Barack Obaman perimät finanssikriisin rauniot vuonna 2009 olivat pientä tähän verrattuna.

Bidenin tilannetta on Yhdysvalloissa verrattu jopa siihen, kun presidentit Abraham Lincoln ja Franklin D. Roosevelt astuivat virkaan. Kuulostaa hurjalta, koska Lincoln lähti johtamaan niin vakavasti jakaantunutta kansaa, että hänen presidenttikaudestaan tuli sisällissota. Roosevelt puolestaan joutui nostamaan maataan Suuresta lamasta.

Vertaukset ovat kärjistettyjä, mutta ainakin henkinen sisällissota Yhdysvalloissa on päällä, koska kymmenet miljoonat amerikkalaiset pitävät Bidenia vallananastajana. Koronalaman työttömyys puolestaan on välillä hiponut jopa 1930-luvun lukemia. 400 000 amerikkalaista on kuollut koronaan.

Kahtiajakoon Biden tuskin löytää nopeaa lääkettä, mutta hänen lähestymistapansa kriiseihin vaikuttaa kuitenkin käytännönläheiseltä. Jos kansakuntaan pian onnistutaan pumppaamaan 100 miljoonaa koronarokotetta ja talouteen pari biljoonaa dollaria elvytysrahaa, sen jälkeen keskustelu kansan yhdistämisestä voi olla helpompaa.

Rima matalalla yhdessä asiassa

On Bidenilla ainakin yksi suhteellisen helppo tehtävä. Nimittäin olla maan- ja maailmanlaajuisesti hyväksytympi kuin Trump.

Rima on matalalla. Hänen ei tarvitse kuin olla valehtelematta törkeästi, solvaamatta ketään, levittämättä salaliittoteorioita, rikastumatta virallaan, lietsomatta väkivaltaa, antamatta rasistisia lausuntoja ja puuttumatta oikeusprosesseihin ja hallinnon toimien valvontaan.

Noin alkajaisiksi.