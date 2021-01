Vaaleanruskeaan villakangastakkiin pukeutunut mies kulki Kamala Harrisin rinnalla – hän on Eugene Goodman, josta tuli hetkessä suuri sankari

Loppiaisen mellakassa Eugene Goodman viivytti mellakoitsijoita kongressirakennuksen sisällä.

Tulevan varapresidentin Kamala Harrisin ja hänen aviomiehensä Doug Emhoffin vieressä nähtiin virkaanastujaispäivänä kongressin pihalla kävelemässä tummaihoinen mies, joka oli pukeutunut pitkään, vaaleanruskeaan villakangastakkiin.

Kyseessä on Harrisin saattajana toimiva Eugene Goodman, kongressin oman poliisilaitoksen konstaapeli.

Goodman oli yksi niistä poliiseista, jotka olivat loppiaisena suojaamassa kongressirakennusta, kun Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat sinne.

Goodman tuli tunnetuksi internetissä leviävän videon myötä. Videolla hän esti isoa valkoihoisten mellakoitsijoiden joukkoa etenemästä kongressirakennuksen sisällä. Muun muassa Washington Post on julkaissut kyseisen videon.

Videolla näkyy, kuinka 85 sekunnin ajan Goodman yritti pidättää kymmeniä mellakoitsijoita pääsemästä rakennuksessa eteenpäin. Washington Postin haastatteleman professorin ja entisen New Yorkin poliisin Kirk D. Burkhalterin arvion mukaan Goodmanin toiminta todennäköisesti esti väkivaltaisen yhteenoton eskaloitumisen kongressin sisällä.

Goodmanin tekoa on luonnehdittu Yhdysvalloissa sankarilliseksi, ja hänelle on esitetty kongressin kultamitalin myöntämistä. Se on Yhdysvaltain kongressin myöntämä palkinto, joka on presidentin vapausmitalin kanssa korkein siviilipalkinto Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain 46. presidentti Joe Biden vannoo virkavalansa tänään 20. tammikuuta.