Missä on Barron? Donald Trumpin kuopuksen puuttuminen tv-kuvista ihmetyttää

Sosiaaliseen mediaan ilmestyi kyselyjä ja Yksin kotona -vitsejä.

Donald ja Melania Trumpin pojan Barronin puuttuminen tv-kuvista sai tarkkasilmäiset pohtimaan, missä poika oli, kun isä jätti virkansa.

Tv-kuvat todistavat, että Barron ei noussut helikopteriin vanhempiensa mukana Valkoisen talon pihalta. Kun muut Trumpin lapset nähtiin antamassa poskisuukot isälleen sotilastukikohdassa pidetyn jäähyväispuheen jälkeen, ei Barronia näkynyt yleisössä tai Air Force Onen liepeillä pariskunnan jatkaessa matkaansa Floridaan.

Twitterissä alkoikin nopeasti kysely siitä missä 14-vuotias Trumpin kuopus on.

– Toivottavasti he eivät unohtaneet häntä, pohti yksi.

Toinen käyttäjä julkaisi otoksen Yksin kotona -elokuvasta, ja vitsaili pojan jääneen entiseen kotiinsa yksin muun perheen pakattua laukkunsa.

– Barron Trump katselee Air Force Onessa Lady Gagan esitystä Bidenin virkaanastujaisissa. Samalla kun hän ja Melania suuntaavat pois maasta aloittaakseen uuden elämän Jugoslaviassa, vitsaili toinen.

Barron Trump kuvattiin nousemassa Air Force Oneen vanhempiensa kanssa viime elokuussa.­

Ujon oloista, varsin pitkäksi kasvanutta Barron Trumpia on vuosien varrella nähty julkisuudessa vain harvakseltaan. Syksyllä pojan uutisoitiin sairastaneen koronan samaan aikaan vanhempiensa kanssa. Melania Trumpin on huhuttu viime aikoina etsineen pojalle sopivaa uutta koulua Floridasta, jonne perhe on muuttamassa.