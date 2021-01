Koska presidentti Trump ei aio poikkeuksellisesti osallistua seuraajansa Joe Bidenin virkaanastujaisiin, vaihtuu myös ydinasesalkun haltija poikkeuksellisella tavalla.

Yhdysvaltojen presidentillä on aina pääsy ydinaseiden laukaisukoodit sisältävään laukkuun, sillä sotilasavustaja kantaa laukkua ja pysyttelee presidentin lähellä jatkuvasti.

Ydinasesalkkua kutsutaan tuttavallisemmin ”jalkapalloksi”. Yleensä salkun kantaja on vaivihkaa vaihtunut virkaanastujaisseremonian aikana, kun uusi presidentti on vannonut virkavalansa.

– Jalkapallon vaihtaminen tapahtuu keskipäivällä. Kukaan ei sano mitään, mutta tiesin, mitä pitää silmällä, kertoi entinen varapresidentti Dick Cheney Discovery Channelin haastattelussa vuonna 2013.

– Seremonia tapahtuu edessä, mutta... erään ison pylvään takana, nämä kaksi miestä seisovat univormuissaan ja oikealla hetkellä toinen ojentaa salkun vastanimitetylle sotilasavustajalle. Hän pitää sitä hallussaan siitä hetkestä eteenpäin. Uusi presidentti on se, jolla on hallussaan ydinaseet.

Tällä kertaa yksi sotilasavustaja matkustaa ”jalkapallo” mukanaan Trumpin kanssa Floridaan, jonne Trump lähtee kello 15 maissa Suomen aikaa eli reilusti ennen kuin Biden vannoo virkavalansa noin kello 19, NBC Newsin jututtama viranomaislähde kertoo.

Trumpilla on valta laukaista ydinase kello 11.59.59 paikallista aikaa (kello 18.59.59 Suomen aikaa) asti, joskin Yhdysvaltojen sotilasjohtajat ovat CBS Newsin mukaan aiemmin sanoneet ymmärtävänsä velvollisuudekseen estää laittomien määräysten toteuttaminen.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi on sanonut Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtajan Mark Milleyn vakuuttaneen, että käytössä on erilaisia toimia, joilla estetään Trumpia määräämästä ydinaseen laukaisu, CNBC on puolestaan kertonut.

Samaan aikaan toinen sotilasavustaja osallistuu Bidenin virkaanastujaisiin toisen salkun kanssa.

Evp-amiraali James Stavridisin mukaan kyseinen salkku aktivoidaan puoliltapäivin ja on käytössä jos strateginen sodanjohtokeskus sitä tarvitsee.

– Jo ennen kuin Bidenista tulee presidentti, on hänen läheisyydessään aktivoitu jalkapallo, vakuutti Stavridis NBC Newsille.

Trumpin käytössä ollut salkku palaa kantajineen Floridasta Washingtoniin.

Valkoinen talo ei ole kommentoinut NBC Newsin tietoja, sillä kyse on turvallisuuteen liittyvästä asiasta.