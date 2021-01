Trumpin estoton kehu omille saavutuksilleen ei läpäissyt kriittistä silmäilyä – viisi väitettä, joissa faktat ontuivat

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump piti tiistaina jäähyväispuheen, jossa hän ylisti estoitta nelivuotisen virkakautensa aikaisia saavutuksia.

Trump ei pitänyt kynttilää vakan alla ottaessaan vahvasti kunniaa muun muassa Yhdysvaltain talouskasvusta presidenttikautensa aikana.

– Tiesin, että kansakuntamme mahdollisuudet olivat rajattomat niin kauan, kun laitamme Amerikan ensin, Trump sanoi toistaessaan puheessaan kauttaan määrittäneen ”Make America Great Again” -iskulauseen.

– Rakensimme maailman mahtavimman talouden, hän julisti virkakautensa yhdeksi saavutukseksi.

Väistyvä presidentti julkaisi jäähyväispuheensa videotallenteena tiistaina.­

Menneiden neljän vuoden aikana on käynyt toistuvasti ilmi, että Trump on tavannut käyttää värikynää omista ja hallintonsa saavutuksista puhuessaan. Omaa tekemistä on suurenneltu totuuden kustannuksella. Washington Post -lehden mukaan Trump oli tiistaihin mennessä jäänyt kiinni jo yli 30 500 harhaanjohtavasta väitteestä presidenttikautensa aikana.

Jäähyväispuhe, vaikka olikin luonteeltaan Trumpille jopa harvinaisen sovitteleva, ei tehnyt poikkeusta.

Ilta-Sanomat nosti puheesta esille viisi väitettä, jotka eivät kestäneet faktantarkistajien kriittistä silmäilyä (Trumpin väitteet numeroituna, faktantarkistajien näkemykset kursiivilla).

1. Rakensimme maailmanhistorian suurimman talouden

Vääristä väitteistä tämä on Trumpin suosikki eikä pitäisi olla yllätys, että hän sanoi sen kahdesti jäähyväispuheessaan. Millä tahansa modernin aikakauden mittarilla Dwight D. Eisenhowerin, Lyndon B. Johnsonin ja Bill Clintonin kausilla nähtiin voimakkaampaa talouskasvua kuin Trumpin. Työttömyysaste oli Trumpin kaudella alimmillaan 3,5 prosenttia, mutta vuonna 1953 se oli vielä alempi, 2,5 prosenttia.

2. Olen ensimmäinen presidentti vuosikymmeniin, joka ei ole aloittanut uusia sotia

Trump vaikuttaa viittaavan Jimmy Carteriin viimeisenä presidenttinä, joka ei ole aloittanut uusia sotia, mutta väite on erittäin kiistanalainen. Väitteen totuudenmukaisuus riippuu siitä, pidetäänkö Barack Obaman kaudella tapahtunutta interventiota Syyriaan uutena sotana vai jatkumona George W. Bushin käynnistämälle konfliktille Irakissa. Obama ei esimerkiksi lähettänyt joukkoja Libyaan, NATOn Benghazin siviilien pelastamiseksi käynnistämästä operaatiosta huolimatta. Trump puolestaan on pitänyt kiinni Yhdysvaltojen sitoumuksista ääriliike Isisin vastaisessa taistelussa Irakissa ja Syyriassa, lisännyt joukkoja Afganistanissa ja ajautunut sotilaallisiin vihollisuuksiin Iranin kanssa, esimerkkinä vallankumouskaartin eliittijoukkojen komentajan Qassem Suleimanin tappaminen ilmaiskussa (vuonna 2020).

3. Asetimme historiallisen kovat tullit Kiinalle. Miljardeja ja miljardeja dollareita vyöryi Yhdysvaltoihin

Trump väittää säännöllisesti, että Yhdysvallat kerää miljardeja dollareita muille maille, kuten Kiinalle, määräämistään tariffeista. Tullit kuitenkin koituvat maahantuojien, kuten yhdysvaltalaisten yritysten maksettaviksi, jotka siirtävät suurimman osan kustannuksista kuluttajien harteille. Joten viime kädessä amerikkalaiset maksavat laskun Trumpin tulleista, eivät kiinalaiset. Tullituloja ovat vähentäneet maksut, joita hallitus on joutunut maksamaan maanviljelijöille, jotka menettivät liiketoimintamahdollisuudet Kiinan vastavuoroisesti lopetettua yhdysvaltalaisten soijapapujen, sianlihan, puuvillan ja muiden tuotteiden ostamisen.

4. Rakensimme Yhdysvaltain armeijan täysin uudelleen. ”All made in the USA.”

Väite on väärä. Trump lisäsi neljänä vuotena asevoimien rahoitusta, mutta kaikkea rahaa ei ole käytetty. Vain osa siitä on tarkoitettu uusiin kalustohankintoihin, ja kaikkea uutta kalustoa ei ole vielä rakennettu. Kalustoon käytettävä rahamäärä on noin 20 prosenttia asevoimien kokonaiskustannuksista, joihin sisältyvät myös henkilöstökulut, operaatiokulut sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut. Trumpin kaudella käytetty rahamäärä asevoimien kalustoon ei ole mitenkään epätavallisen suuri.

5. Toteutimme Yhdysvaltojen historian suurimman veronalennusten ja -uudistusten paketin.

Trumpin vääristä väittämistä toiseksi suosituin. Trump lupasi, että hänen kaudellaan tehtäisiin Yhdysvaltain historian suurin veronalennus. Tämä kuitenkin jäi jopa Ronald Reaganin kaudella vuonna 1981 toteutettujen veronalennusten varjoon. Trumpin veronalennukset olivat vasta kahdeksanneksi suurimmat 100 vuoden sisällä.