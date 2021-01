Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump piti jäähyväispuheen – näihin kolmeen yksityiskohtaan analyyseissä tartuttiin välittömästi

Valkoinen talo julkaisi Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin jäähyväispuheen nauhoitettuna videoviestinä myöhään tiistai-iltana Suomen aikaa.

Ote puheesta on nähtävissä yllä olevassa videoikkunassa.

Trump listasi puheessaan suurimmaksi osaksi nelivuotisen hallintonsa saavutuksia.

– Me teimme sen, mitä tulimme tekemään, ja paljon enemmänkin, presidentti Trump julisti.

Hän muistutti muun muassa olevansa ensimmäinen presidentti vuosiin, joka ei käynnistänyt uutta sotaa virkakautensa aikana. Trump myös kehui puheessaan Kiinaa vastaan osoittamaansa kovuutta.

Talouden osalta Trump väitti hallintonsa virittäneen Yhdysvalloista mahtavimman kansantalouden koko maailmanhistoriassa.

– Agendamme ei ollut vain oikeistolainen tai vasemmistolainen, republikaaninen tai demokraattinen, vaan kansakunnan hyvinvointia ajanut, ja tämä tarkoittaa koko Yhdysvaltojen kansaa.

Puheessaan Trump toivoi kansalaisten rukoilevan keskiviikkona virkaan astuvan uuden hallinnon puolesta.

– Tällä viikolla astuu virkaan uusi hallintomme ja rukoilemme sen menestyvän pitäessään Amerikkaa turvallisena ja vauraana. Nyt kun valmistaudun siirtämään vallan seuraavalle hallinnolle keskiviikkona puolilta päivin, haluan teidän tietävän, että käynnistämämme liike on vasta alkutaipaleella, Trump sanoi.

– Toivomme heille kaikkea parasta. Toivomme myös, että heillä on onnea. Erittäin tärkeä sana, hän jatkoi.

Trumpin jäähyväispuhe ei sovittelevassa sävyssään heti tuoreeltaan aiheuttanut suuria tunteenpurskahduksia maailmalla suuntaan taikka toiseen.

Yhdysvaltalaisen mediayhtiö CNN:n analyysissä kiinnitettiin huomiota siihen, että uudesta hallinnosta puhuessaan Trump ei maininnut Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi valittua, keskiviikkona virkaan astuvaa Joe Bidenia nimeltä, eikä vieläkään tunnustanut tätä vaalivoittajaksi.

– Selvästikään Trump ei ole vielä tunnustanut sitä tosiasiaa, että Biden voitti hänet. Vaikka uskoakseni onkin hyvä uutinen, että hän on selvästi tunnustanut sen, ettei tule olemaan enää presidentti, CNN:n studiossa analysoitiin.

Toiseksi huomionarvoiseksi yksityiskohdaksi puheessa CNN nostaa sen, että Trump osoitti julkiset kiitokset varapresidentti Mike Pencelle.

Trumpin ja Pencen välien kerrotaan tulehtuneen sen jälkeen kun Pence ei Trumpin vaatimuksista huolimatta kyseenalaistanut presidentinvaalien tulosta Yhdysvaltain kongressissa loppiaisena. Mike Pence jo aiemmin, ettei aio osallistua Trumpin läksiäisjuhlallisuuksiin keskiviikkona. Sen sijaan hän osallistuu Bidenin virkaanastujaisseremoniaan.

CNN:n lähteiden mukaan Trumpia olisi kehotettu jäähyväispuheessaan sanomaan ”julkisesti jotakin mukavaa” varapresidentti Pencestä. Näin myös tapahtui.

Samat teemat nousevat esille myös Ison-Britannian yleisradioyhtiö BBC:n tekemässä analyysissä Trumpin puheesta. Analyysin kirjoittanut, Pohjois-Amerikan asioihin erikoistunut toimittaja Anthony Zurcher kiinnittää huomiota myös Trumpin väitteeseen siitä, että hänen hallintonsa olisi vaikuttanut erityisellä tavalla Yhdysvaltojen taloudelliseen nousuun.

– Yhdysvaltojen pörssimarkkinat ovat nousseet koronaviruspandemian jäljiltä, teknologiayrityspainotteinen Nasdaq-indeksi nousi 42 prosenttia vuonna 2020 ja laaja-alaisempi S&P 500 15 prosenttia.

– Mutta, muu talous on suuremmissa vaikeuksissa. Työnantajat vähensivät työpaikkoja joulukuussa, vähittäiskauppa on vähentynyt viime kuukausina ja työttömyyskorvausten määrä on nousussa, Zurcher kirjoittaa.

Myös muista Trumpin hallinnon saavutuksista Zurcher kaipaisi kriittistä keskustelua.

– Ovatko 640 kilometriä uudelleenrakennettua rajamuuria, veronalennukset, sääntelyn palautukset, tuomarinimitykset, kauppasodat ja Lähi-idässä solmitut vaatimattomat diplomaattiset sopimukset tosiasiassa niin merkittäviä saavutuksia, Zurcher kysyy.