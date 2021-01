Keskiviikkona virkakautensa myrskyisissä tunnelmissa päättävä presidentti Donald Trump poistuu Valkoisesta talosta hyvissä ajoin ennen uuden asukkaan tuloa.

Presidentti Donald Trump on ennen lähtöään viimeksi esiintynyt julkisuudessa viime viikolla, kun hän matkusti Texasiin tarkastamaan rajamuuria.­

Presidentti Donald Trumpin esikunta on lähettänyt kutsut saapua presidentin poistumisseremonioihin Marylandissa sijaitsevaan Andrewsin lentotukikohtaan keskiviikkoaamuna kello 8 paikallista aikaa eli kello 15 Suomen aikaa.

Trumpin uskotaan matkaavan Floridaan, ja aikataulu tarkoittaisi sitä, että hänen virkalentokoneensa laskeutuisi noin tuntia ennen kuin Joe Biden vannoo virkavalansa Yhdysvaltain uutena presidenttinä puoliltapäivin keskiviikkona.

Näin Trump saisi vielä kerran matkata koneella, joka kantaa koko matkan koodinimeä Air Force One. Nimitys siirtyy heti virkavalan jälkeen Bidenin jatkossa käyttämälle koneelle.

Trump nousi virkalentokoneeseensa Andrewsin lentotukikohdassa viime viikolla.­

Trumpin lähtöä on valmisteltu vaivihkaa ja tiedot siitä ovat perustuneet nimettömiin lähteisiin. Se on tiedetty, että Trump ja ensimmäinen nainen Melania Trump eivät osallistu virkaanastujaisiin eivätkä tapaa Bideneita, kuten normaalisti on tapana.

Trump poistuu Valkoisen talon alueelta helikopterilla, mutta turvasyistä ja tilarajoitusten vuoksi sinne ei ole mahdollisuutta järjestää suuria lähtömuodollisuuksia.

Trumpin onkin raportoitu pyytäneen Andrewsin lentotukikohtaan valtiovierastasoiset lähtöseremoniat kunniakaarteineen ja tykinlaukauksineen, ennen kuin hän nousee koneeseensa.

Trumpin on kerrottu haluavan sotilaalliset lähtöseremoniat, mutta niiden muotoa ei ole vahvistettu.­

Tietoja seremonian yksityiskohdista ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Amerikkalaismediassa on liikkunut myös huhuja, että puolustusministeriö on haluton suuriin sotilaallisiin huomionosoituksiin Trumpille, koska sellaiset eivät ole olleet tapana.

Normaalisti väistyvä presidentti lähtee kotimatkalle virkaanastujaisten jälkeen suoraan Capitolilta uuden presidentin saattelemana ja matalammalla profiililla.

Kutsuja Trumpin lähtöseremoniaan on mitä ilmeisimmin lähetetty laajalla jakelulla, jotta paikalle saataisiin runsaasti yleisöä. Tämän voi päätellä siitä, että myös Valkoisen talon entinen viestintäpäällikkö Anthony Scaramucci kertoi saaneensa kutsun vaikka miehet ovat ajautuneet myöhemmin täydelliseen välirikkoon.

Julkisuuteen vuotaneiden kutsujen mukaan vieraiden on saavuttava paikalle jo noin tuntia ennen seremoniaa, ja kaikkien on pidettävä kasvomaskeja koko tilaisuuden ajan.