Tältä näyttää Trumpin kausi numeroina – päättymässä eriskummallinen ajanjakso täynnä potkuja, tuomareita ja muuria

IS listasi joitakin presidentti Donald Trumpin kauden keskeisiä lukuja.

Väistyvän presidentin Donald Trumpin kautta on sen kuluessa ynnätty Yhdysvalloissa yhteen monelta kantilta. Voisi jopa sanoa, että viimeiset neljä vuotta ovat olleet todellista listanlaatijoiden ja numeronikkarien kulta-aikaa.

Syynä on ollut ennen kaikkea se, että Trumpin puheet ja teot ovat usein ristiriidassa. Hän haukkui edeltäjäänsä golfinpeluusta, mutta vietti itse paljon enemmän aikaa viheriöllä. Hän keksi valeuutiset-termin, mutta valehteli itse enemmän kuin kukaan presidentti koskaan. Hän lupasi muurin – ja miten kävikään?

Toisaalta Trumpilla oli tarjota omille kannattajilleen myös heitä miellyttäviä saavutuksia.

Seuraavassa Trumpin presidenttikaudelta poimittuja numeroita:

2 virkasyytettä

Trump halusi profiloitua lain ja järjestyksen presidenttinä, mutta hänen loppukautensa tapahtumat tuottivat hänelle historian ensimmäisenä presidenttinä jo toisen virkasyytteen, kun hänen tulkittiin lietsoneen kapinaa kongressin valtauksen alla.

Mellakka kongressilla johti jo toiseen virkasyytteeseen presidenttiä vastaan.­

Ensimmäinen virkasyyte tuli vallan väärinkäytöstä, kun Trumpin syytettiin painostaneen Ukrainaa aloittamaan tutkinta Joe Bidenia vastaan vuonna 2019.

4 selviytyjää

Trump toimi hallinnossaan kuin taannoisessa Diili-ohjelmassaan. Alkuperäisestä senaatin vahvistamasta 15-henkisestä hallituksesta ovat jäljellä enää valtiovarainministeri Steve Mnuchin, maatalousministeri Sonny Perdue, kauppaministeri Wilbur Ross ja asuntoministeri Ben Carson.

Kaikki muut ovat saaneet potkut tai eronneet itse. Keskeisimpiin kuuluvia oikeus- ja puolustusministereitä Trump vaihtoi peräti kahdesti.

Hallituksen istunnossa 13. maaliskuuta 2017 Trumpia kuuntelivat sisäministeri Ryan Zinke, ulkoministeri Rex Tillerson, puolustusministeri James Mattis ja kauppaministeri Wilbur Ross. Heistä Ross istuu yhä samassa pöydässä.­

Myrskyistä on ollut myös muissa hallinnon keskeisissä asemissa, sillä Brookings-instituutin ylläpitämän tilaston mukaan vaihtuvuus on 92-prosenttista. Valkoisen talon viestintäjohtajana on toiminut peräti kuusi henkilöä.

13 teloitusta

Trump palautti liittovaltion kuolemanrangaistusten toimeenpanon viime kesänä. Sitä ennen teloituksia ei liittovaltiotasolla ollut tehty vuoden 2003 jälkeen.

Nyt niitä on toimeenpantu eniten 75:een vuoteen. Presidentinhallinnon siirtymäkautena teloituksia tehtiin tätä ennen viimeksi 1800-luvulla.

39,4 prosentin kannatus

RealClearPolitics-sivuston keräämien mielipidemittausten keskiarvon mukaan alle neljä kymmenestä amerikkalaisesta hyväksyy Trumpin toimet presidenttinä. Luku on pudonnut rajusti aivan viime päivinä. Ohessa Trumpin kannatuskäyrät neljältä vuodelta.

83 ympäristöasetusta

Brookings-instituutin ylläpitämän tilaston mukaan Trumpin hallinto on purkanut ilmaston ja ympäristön suojelua koskevaa sääntelyä 83:lla eri määräyksellä. New York Timesin tutkimusten mukaan luku on 84 ja 20 sääntelyn purkua oli yhä vireillä kauden lopussa.

210 presidentin asetusta

Liittovaltion rekisterikeskuksen mukaan Trumpin nelivuotiskaudella presidentillisten ”mahtikäskyjen” tahti kiihtyi merkittävästi.

Trump valmistautui allekirjoittamaan Meksikon muuria rakentamista koskevan asetuksen 25. tammikuuta 2017.­

Barack Obama allekirjoitti niitä 276, George W. Bush 291 ja Bill Clinton 254, mutta he pääsivät lukuihinsa kukin kahdeksan virkavuoden aikana.

Executive order -nimellä tunnetut asetukset ovat presidentin keino hallita ohi riitaisan kongressin. Trumpin aikana hänen asetuksiaan on haastettu myös oikeuslaitoksessa.

234 tuomaria

Trumpin hallinnon aikana senaatti on vahvistanut 234 uutta liittovaltion tuomaria virkaan, näistä peräti 3 on korkeimman oikeuden tuomareita.

Virat ovat elinikäisiä ja oikeudet ratkaisevat usein poliittisiakin kysymyksiä, joten konservatiivisten tuomareiden nimityksillä Trump jättää ehkä merkittävimmin kädenjälkensä yhteiskuntaan kannattajiensa mieliksi.

Trump julkisti Amy Coney Barrettin nimityksen korkeimman oikeuden tuomariksi Valkoisessa talossa 26. syyskuuta 2020.­

Barack Obama nimitti kahdeksan vuoden aikana 329 liittovaltion tuomaria, joista 2 korkeimpaan oikeuteen.

298 päivänä golfklubilla

Trumpin golfinpeluuta piiloteltiin presidentin virallisista aikatauluista, mutta sitä seurattiin esimerkiksi Trumpgolfcount.com-sivustolla. Havaintojen mukaan hän vieraili golfkentillään tai -klubeillaan melkein neljäsosan presidenttikautensa päivistä.

Trump golfasi Trump International -golfklubillaan Floridassa 30. joulukuuta 2020.­

Saman sivuston mukaan presidentti Barack Obama pelasi golfia 322 päivänä kahdeksan presidenttivuotensa aikana.

727 kilometriä muuria

Presidentin keskeisimpiin vaalilupauksiin kuului muurin rakentaminen Meksikon rajalle patoamaan laitonta maahanmuuttoa. Viranomaisten mukaan 3 145 kilometrin maarajasta on tällä hetkellä muuritettu 727 kilometriä eli 23 prosenttia.

Valtaosa työstä on tehty jo olemassa olleita muuri- ja aitarakennelmia vahvistamalla. Riippumattoman Factcheck.org-sivuston joulukuussa julkaiseman asiakirjan mukaan vain 64 kilometriä on täysin uutta ulointa muurirakennelmaa.

Presidentti vieraili muurin osalla Arizonassa 23. kesäkuuta 2020.­

Meksiko ei ole maksanut muuria, vaikka Trump niin lupasi. Hänen hallintonsa on ohjannut projektiin noin 12 miljardin euron edestä varoja, joita otettiin esimerkiksi puolustushallinnon eri budjettimomenteilta. Tuleva Bidenin hallinto yrittää keskeyttää rakennustyöt mahdollisimman pian, jotta rahoja säästyisi.

26 236 twiittiä presidenttinä

Ennen kuin sosiaalisen median palvelut sulkivat presidentin tilit väkivallan lietsomisen pelossa, Trump oli presidenttikaudellaan ehtinyt twiitata keskimäärin 18 kertaa päivässä. Loppuvaiheessa tahti vielä kiihtyi, ja Twitter alkoi varustaa viestit varoituksilla, koska Trumpin katsottiin murentavan luottamusta demokratiaan vaalivalheillaan.

Twitteriin perustui osa Trumpin vallasta, kun hän pääsi suodattamatta kirjoittamaan ja puhumaan lähes 89 miljoonalle seuraajalleen. Trumpin viimeinen twiitti 8.1.2021 oli tämä.

– Kaikille jotka ovat kysyneet, en aio mennä virkaanastujaisiin 20. tammikuuta.

Kaikki Trumpin koko Twitter-uran 56 571 viestiä löytyvät esimerkiksi thetrumparchive.com-sivulta.

30 534 valhetta

Presidentin suurimmaksi ongelmaksi nousi lopulta hänen kyvyttömyytensä tunnustaa tosiasiaa eli vaalitappiota. Se ei sinänsä ollut kummallista, koska Trump tunnetaan ennen kaikkea valheistaan ja totuuden vääntelystä omaksi poliittiseksi hyödykseen.

On tosin myös epäilty, että presidentti on alkanut itsekin uskoa valheisiinsa.

Washington Postin faktantarkistajat olivat 17. tammikuuta mennessä laskeneet hänen kaihtaneen totuutta presidenttikaudellaan keskimäärin 21 kertaa päivässä.

Muutkin poliitikot sortuvat valehteluun, mutta vertailuissa Trump on omassa kastissaan.

Politifact.com-sivusto on tarkistanut esimerkiksi Joe Bidenin sanomisia 178 kertaa ja niistä 38 prosenttia on liputettu enimmäkseen valheelliseksi. Trumpia on tarkistettu 924 kertaa ja vastaava luku on 73. Täyttä palturia Bidenin lausunnoista on ollut 3 prosenttia, Trumpin 17.

30 832 Dow Jones -pistettä

Trumpin kautta ennen koronaa on kehuttu menestykseksi maan talouskehityksen kannalta, kun hän purki sääntelyä ja alensi veroja. Hän itse ylpeili säännöllisesti keskeisiä teollisuusosakkeita kuvaavan Dow Jones -indeksin ennätyksillä, ja niitä on rikottu aivan viime hetkiin asti. Ohessa indeksin kehitys neljältä vuodelta.

Osakekurssit eivät kuitenkaan ole sama kuin talous. Yhdysvaltain bruttokansantuote ja työllisyys ovat vasta palautumassa koronan antamasta rajusta iskusta. Trumpista tulee vuosikymmeniin ensimmäinen presidentti, jonka kaudella työttömyys on kasvanut. Viimeksi julkistettujen lukujen mukaan se on nyt 6,7 prosenttia.

390 262 koronauhria

Yhdysvaltain koronauhrien määrä lähestyy 400 000 rajaa Covidtracking-sivuston mukaan. Tällä hetkellä jo noin joka 850. amerikkalainen on menehtynyt tautiin.

Kaiken lisäksi pahimman epäillään olevan vielä edessä.

Arvostelijoiden mukaan uhriluku olisi pienempi, jos Trump ei olisi vähätellyt tautia toistuvasti ja vaikuttanut siten yleiseen mielipiteeseen ja osavaltioiden ponnistuksiin vastatoimissa ja suojautumisessa.

10 595 866 koronarokotettua

Tautikeskus CDC:n mukaan Yhdysvalloissa on annettu tähän mennessä vähintään ensimmäinen rokoteannos reilulle kymmenelle ja puolelle miljoonalle ihmiselle.

Tavoite oli 20 miljoonaa rokotetta viime vuoden loppuun mennessä. Tahti on kuitenkin kiihtynyt koko ajan.

74 223 433 ääntä

Trump sai tappioon päättyneissä vaaleissa äänimäärän, joka on toiseksi suurin presidenttiehdokkaan koskaan saavuttama. Edellä on vain hänet voittanut Joe Biden, joka sai 81 283 583 ääntä.

Trumpin äänestäjät ovat merkittävä voimavara, jota ex-presidentti voi käyttää tulevaisuudessakin antamaan painoa sanoilleen.