Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaiset toteutetaan koronan ja turvahuolien takia osin virtuaalisesti, mutta yllätyksiäkin on luvassa.

Miljardiyleisö ympäri maailmaa todistaa keskiviikkona, kun Yhdysvaltain 46. presidentti vannoo virkavalansa Washingtonissa Suomen aikaa kello 19 illalla.

Virkaanastujaiset ovat neljän vuoden välein toistuva spektaakkeli, johon kohdistuu tällä kertaa poikkeuksellinen mielenkiinto, kun Donald Trumpin kuohuva presidenttikausi saatetaan päätökseen, ja Yhdysvallat astuu Joe Bidenin aikaan.

Päivä on normaalisti tarkkaa protokollaa noudattava show, jossa on tänä vuonna normaalia vain itse virkavala ja virkaanastujaispuhe.

Ilta-Sanomat näyttää keskeiset tapahtumat ja seuraa virkaanastujaispäivää verkkosivuillaan ja ISTV:ssä keskiviikkona jo puoliltapäivin alkaen. ISTV näyttää ohjelmaa Reutersin välittämänä varhaiseen torstaiaamuun asti. Studiolähetys alkaa kello 17:45 alkaen.

Seuraavassa opas virkaanastujaispäivän seurantaan – ja siihen, mikä tänä pandemia-aikana on erilaista. Kellonajat ovat Suomen aikaa.

Kello 15.00 (arvio): Trump lähtee

Perinteisiin kuuluisi normaalisti, että istuva presidentti puolisoineen ottaisi uuden presidenttiparin vastaan Valkoisessa talossa small talkin ja viimeisten ohjeiden ja toivotusten kera, ja nelikko matkaisi sitten yhdessä virkaanastujaisjuhlallisuuksiin Capitolin kongressirakennukselle.

Donald Trump vietti viimeisen yönsä Valkoisessa talossa.­

Häviöstään suivaantunut, virkasyytteen niskaansa saanut Trump ei näin tee. Hän poistuu työpaikaltaan alustavien tietojen mukaan jo tunteja ennen Bidenin virkavalaa, lennähtää helikopterilla Andrewsin sotilastukikohtaan, ottaa vastaan lähtöseremoniat ja nousee viimeistä kertaa virkalentokoneeseensa, joka myös viimeistä kertaa hänen kohdallaan tottelee koodinimeä Air Force One.

Trump lentää Floridaan, jonne hänen uskotaan asettuvan asumaan toistaiseksi.

Joe ja Jill Biden ovat saapuneet jo edellisenä päivänä Washingtoniin kotoaan Delawaresta ja yöpyneet valtion vierastalossa Blair Housessa vain kivenheiton päässä Valkoisesta talosta. He siirtyvät Capitolille noin tuntia ennen virkavalaa.

Tapahtumia sävyttävät väkivallan pelon vuoksi ennennäkemättömät turvatoimet, kun koko Washingtonin hallintokeskus on käytännössä laitettu säppiin.

Massiivista virkaanastujaislavaa on rakennettu vuoden päivät Capitolille.­

18.00 (arvio): Yleisö saapuu

Virkaanastujaisia varten on rakennettu kongressirakennuksen länsipuolelle massiivinen lavarakennelma, jolta aukeaa jylhä näkymä National Mall -puistoon. Normaalisti paikalle saapuisi juhlimaan noin miljoonapäinen yleisö, mutta nyt ketään sivullista ei päästetä paikalle koronan ja turvatoimien takia.

Virkaanastujaisten lavalta avautuu näkymä National Mall -puistoon.­

Vip-vieraat asettuvat turvavälein puolikaaren muotoiseen katsomoon estradin taakse, ja noin parituhatpäiväinen kutsuvierasyleisö istuu lavan eteen penkeille.

Tässä vaiheessa nähdään perinteisesti tuttujen kasvojen lämpimät poskisuudelmat ja kättelyt lavalla – nyt oletettavasti vain tervehditään pidättyvästi maskin takaa.

Paikalle saapuvat niin Bill Clinton, George W. Bush kuin Barack Obamakin puolisoidensa Hillary Clintonin, Laura Bushin ja Michelle Obaman kanssa. Elossa olevista ex-presidenteistä Jimmy Carter, 96, jättää virkaanastujaiset väliin korkean iän ja vuodenajan kylmän sään vuoksi.

Donald Trump saapui virkaanastujaisiinsa tammikuussa 2017.­

Lisäksi paikalla on maan muu korkein johto. Väistyvälle varapresidentille Mike Pencelle lankeaa tilanteesta johtuen symbolinen asema vallan valtikan eteenpäin siirtäjänä.

Joe Bidenin ja Kamala Harrisin perheenjäseniin kohdistuu myös suuri mielenkiinto, kun paikalle odotetaan Ashley ja Hunter Bidenia sekä Bidenin lapsenlapsia. Aiemmin vähemmän tunnettuja ovat Harrisin puolison Douglas Emhoffin lapset Cole ja Ella Emhoff.

Kutsuvieraiden tuoleja aseteltiin paikoilleen kongressirakennuksen eteen.­

18.15 (arvio) Virkaanastujaiset alkavat

Virkaanastujaiskomitea on julkaissut seuraavan esiintyjälistan:

Rukous, isä Leo O'Donovan

Uskollisuusvakuutus lipulle, palopäällikkö Andrea Hall

Kansallislaulu, Lady Gaga

Runo, runoilija Amanda Gorman

Musiikkiesitys, Jennifer Lopez

Siunaus, pastori Silvester Beaman

Lay Gaga avaa juhlallisuudet kansallislaululla. Kuvassa tähti puhui Bidenin kampanjatilaisuudessa 2. marraskuuta.­

Tarkkaa aikataulua tai esiintymisjärjestystä ei ole julkaistu, mutta tilaisuus alkaa tyypillisesti kansallislaululla.

18.55 (arvio) Varapresidentin virkavala

Kamala Harris vannoo virkavalansa ensimmäisenä naisvarapresidenttinä ja ensimmäisenä sekä mustana että eteläaasialaistaustaisena varapresidenttinä. Valan ottaa vastaan korkeimman oikeuden tuomari Sonia Sotomayor.

Joe ja Jill Bidenia esittävät henkilöt virkaanastujaisten harjoituksissa maanantaina.­

19.00 Presidentin virkavala ja puhe

Tasan puoliltapäivin seuraa huipennus, kun Joe Biden vannoo virkavalansa käsi raamatulla. Valan ottaa vastaan korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts. Vala kuuluu kaikessa lyhykäisyydessään:

”Pyhästi vannon, että tulen uskollisesti hoitamaan Yhdysvaltain presidentinvirkaa ja parhaan kykyni mukaan säilyttämään, suojelemaan ja puolustamaan Yhdysvaltain perustuslakia.”

Tämän jälkeen Biden pitää virkaanastujaispuheensa, jota pian analysoidaan ympäri maailmaa. Etukäteen on kerrottu, että presidentti ”esittelee visionsa pandemian voittamiseksi, paremman maan jälleenrakentamiseksi ja kansakunnan yhdistämiseksi ja tervehdyttämiseksi”.

20.00 (arvio) Ohimarssi ja seppeleenlasku

Seremoniat päättyvät pian puheen jälkeen, ja seuraavaksi presidentti ja varapresidentti ottavat vastaan Yhdysvaltain eri aselajien ohimarssin, joka symboloi rauhanomaista vallansiirtoa seuraavalle armeijan ylipäällikölle.

Myös ohimarssia harjoiteltiin maanantaina.­

Perinteisesti uuden presidentin ensimmäiset virkatehtävät hoidetaan myös tässä vaiheessa, kun Biden allekirjoittaa ensimmäiset presidentin asetuksensa kongressissa.

Perinteisiin kuuluisi myös lounas kongressissa, mutta vaikean epidemiatilanteen takia siitä on luovuttu.

Biden tekee yhdessä Clintonin, Bushin ja Obaman kanssa myös lyhyen vierailun Arlingtonin hautausmaalle, jossa nelikko puolisoineen laskee seppeleen tuntemattoman sotilaan haudalle.

22.00 Saattue Valkoiseen taloon

Joe ja Jill Biden siirtyvät uuteen kotiinsa Valkoiseen taloon armeijan soittokunnan ja eri aselajeista koostuvan kunniakaartin saattelemana.

Sotilassoittokunta harjoitteli keskiviikon saattuetta varten.­

Tämä olisi tavallisesti suuri yleisötapahtuma ja riemukulkue läpi Washingtonin keskustan, mutta nyt siirtyminen hoidetaan vikkelästi ja se näkyy yleisölle vain tv-kuvissa.

22.15 Virtuaaliparaati halki Yhdysvaltain

Välittömästi sen jälkeen kun Bidenit ovat astuneet sisään Valkoiseen taloon, alkaa pandemia-ajan erikoisohjelma, joka täyttää seuraavat tunnit amerikkalaisten tv-kanavat. Kaikista Yhdysvaltain osavaltioista sekä erityishallintoalueilta nähdään taide-esityksiä ja kuullaan tunnettujen amerikkalaisten tervehdyksiä.

Tätä ei nähdä, kun yleisöparaati on peruttu. Hunter ja Joe Biden elehtivät yleisölle presidentti Obaman paraatissa tammikuussa 2009.­

Näyttelijä Tony Goldwynin isännöimässä ohjelmassa esiintyy myös tv-persoonia kuten Jon Stewart sekä kavalkadi amerikkalaisia olympiavoittajia, nuorisoidoleja ja pop-tähtiä.

Virkaanastujaisohjelman ehkä merkittävimpiin kuuluva viihdeuutinen on New Radicals -yhtyeen ensimmäinen yhteinen esiintyminen 22 vuoteen. Yhtyeen hitillä You Get What You Give on erityinen merkitys Bidenien perheelle, sillä presidentin aivosyöpään menehtyneellä pojalla Beau Bidenilla oli tapana kuunnella sitä tunnelman nostattamiseksi rankkojen hoitojen aikana.

Ohjelma välitetään myös maailmalle.

Muun muassa John Legend, Justin Timberlake ja Bruce Springsteen esiintyvät illan aikana.­

3.30 Juhlimme Yhdysvaltoja -tv-show

Ei tanssiaisia eikä pukuloistoa parketeilla, sillä Washingtonin perinteiset virkaanastujaisbileet on peruttu. Niitä on tapana järjestää jopa puoli tusinaa eri puolilla kaupunkia ja uusi presidentti käy tervehtimässä väkeä kaikissa.

Nyt Joe ja Jill Biden sekä Kamala Harris ja Douglas Emhoff tervehtivät vain tv-ruutujensa ääressä juhlivia, kun näyttelijä Tom Hanksin isännöimä illan parituntinen tv-show pyörähtää käyntiin. Myös näyttelijät Eva Longoria ja Kerry Washington toimivat juontajina.

Esiintyjien joukossa ovat ainakin Ant Clemons, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Demi Lovato, Bruce Springsteen ja Justin Timberlake.