Saksa pohtii tehokkaampien FFP2-maskien käyttöpakkoa

Saksassa pohditaan tänään määrätäänkö tehokkaamman FFP2-tason kasvomaskin käyttö pakolliseksi tietyissä tilanteissa.

Itävallassa FFP2-maski tulee pakolliseksi 25. tammikuuta lähtien julkisessa liikenteessä ja kaupoissa, samoin kahden metrin etäisyyden pitäminen muihin. Saksassa vastaava määräys otettiin käyttöön maanantaina Baijerin osavaltiossa. Sen valvonta alkaa vasta 24. päivä.

Saksan terveysviranomainen ei kuitenkaan ole suositellut FFP2-maskien laajaa käyttöä, eikä niitä välttämättä kaikille riittäisikään.

Liittokansleri Angela Merkel ja Saksan 16 osavaltion johtajat keskustelevat tiistaina koronarajoitusten mahdollisesta tiukentamisesta vaikka Saksan koronatartunnat ja -kuolemat ovat juuri nyt alimmalla tasolla pitkään aikaan.

Merkel ajaa merkittävää tiukennusta maan koronarajoituksiin. Saksalaislehti Bild kuvasi viime viikolla Merkelin suunnittelemia rajoituksia ”megasuluksi”.

Bildin tietojen mukaan Saksassa harkitaan jopa julkisen liikenteen väliaikaista pysäyttämistä. Mahdollinen keskeytys koskisi sekä paikallis- että kaukoliikennettä. Ajatus on kuitenkin herättänyt vastustusta osavaltioissa.

Lisäksi pohdinnassa ovat esimerkiksi öinen ulkoliikkumiskielto sekä uusia etätyövaatimuksia ja koronasulun jatkaminen helmikuulle.

Korkeamman laatuluokan FFP2-maskin materiaalin suodatustehokkuus on vähintään 94 prosenttia. Toisaalta se on huomattavasti kalliimpi hankkia kuin suomalaisten yleisesti käyttämät kertakäyttömaskit. FFP2-maskin kappalehinta on halvimmillaan noin yhden euron.

Jos FFP2-maskien käyttö tulee pakolliseksi, voivat hinnat väliaikaisesti nousta ennen kuin valmistajat pystyvät vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

Osa virologeista pelkää maskivaatimuksen kiristämisen johtavan jopa päinvastaiseen tulokseen kuin toivotaan.

– FFP2-maskien käyttö on tehotonta jos niitä ei osaa kiinnittää kasvoille ammattimaisesti. Silloin hengitys kulkee maskin ja kasvojen väliin jäävien rakojen eikä suodattimen kautta, huomauttaa Hampurin yliopiston virologi Jonas Schmidt-Chanasit Guardianille.

Lisäksi miesten partakarvoitus voi estää maskin asettumista tiivisti.

Saksan hallitus on lähettänyt joulukuun puolivälistä lähtien ostokuponkeja FFP2-maskien hankkimiseksi 34,1 miljoonalle yli 60-vuotiaille tai vakavasti sairaille kansalaisille. Tavoitteena on saada jokaiselle 15 maskia tammikuun loppuun mennessä.

Saksan apteekkariliitto suhtautuu varauksella riittääkö maskeja kaikille 80 miljoonalle saksalaiselle. Myös Saksassa on aloitettu omien FFP2-maskien tuotanto, mutta suurin osa tuodaan Kiinasta, jolloin toimitusaika on jopa neljä viikkoa.

Saksa selvisi taudin ensimmäisestä aallosta monia naapurimaitaan paremmin, mutta toinen aalto on ollut maalle raskaampi marraskuussa alkaneista laajoista rajoituksista huolimatta.

Koronavirustartuntojen määrä koko epidemian aikana ylitti viime viikolla Saksassa kahden miljoonan rajan. Kuolleita on 45 000.

Suuremmasta väestöstä huolimatta tapauksia on edelleen vähemmän kuin Ranskassa, Espanjassa tai Italiassa.

Baarit, kuntosalit ja kulttuurikeskukset suljettiin Saksassa jo marraskuussa. Joulukuussa kiinni menivät myös koulut ja muut kuin välttämättömiksi katsotut kaupat. Ihmisiä suositellaan pysymään kotona niin paljon kuin mahdollista.