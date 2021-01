Ex-oligarkki Mihail Hodorkovski uskoo, että Putin haluaa vahvistaa asemaansa vangitsemalla Navalnyin

Putin-kriitikko Mihail Hodorkovskin mukaan on mahdollista, että oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi saa lopulta pitkän vankeustuomion.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kriitikko, ex-oligarkki Mihail Hodorkovski sanoo Reutersin haastattelussa, että oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pidätys ja vangitseminen ovat Putinin keino vahvistaa asemaansa.

– Putin kokee, että hänen on näytettävä olevansa lauman johtaja tai muuten ihmiset uskovat, ettei hän ole enää pääjehu, Hodorkovski väittää.

– Ikääntyvää autokraattia, joka johtaa rosvojoukkojen ja rosvotapojen kautta, laki ei koskaan puolusta. Ainoa asia, mikä suojelee Putinia on se käsitys, että hänen asemansa on vahva ja se on jälleen kerran kyseenalaistettu.

Hodorkovskin mukaan Navalnyin pidätys tarkoittaa, että Putinin hallinto ”siirtyy totalitaarisempiin tapoihin painostaa yhteiskuntaa”. Hodorkovski sanoi, että haluaisi uskoa, että Navalnyi vapautettaisiin. Hän kuitenkin uskoi, että Venäjän viranomaiset painostavat Navalnyia yhä enemmän.

– Hän voisi saada 10 vuotta (vankeutta) – se on tiivistettynä se, mitä voimme tässä vaiheessa nähdä.

Hodorkovski kuului aikoinaan Venäjän rikkaimpiin. Hänet pidätettiin vuonna 2003 ja vangittiin muun muassa veronkierrosta epäiltynä. Pari vuotta myöhemmin hänet tuomittiin vankeusrangaistukseen, joka vetoomus­tuomioistuimessa määräytyi kahdeksaksi vuodeksi.

Hodorkovskia vastaan nostettiin myöhemmin vielä uusia syytteitä talousrikoksista. Hodorkovski kiisti häneen kohdistuneet syytteet.

Kansainvälisesti Hodorkovskiin kohdistuneita syytteitä ja hänen saamaansa tuomiota on väitetty poliittisiksi.

Hänet vapautettiin vuonna 2013, kun Putin armahti hänet. Hodorkovski lähti tämän jälkeen Venäjältä.

Reuters haastatteli miestä Lontoossa.