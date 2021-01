Irlanti yrittää saada AstraZenecan rokotteita jo ennen Euroopan lääkeviraston hyväksyntää – rokotteen jakelu alkaisi välittömästi myyntiluvan hellittyä

Irlanti on EU:n kautta saamassa yhteensä 3,3 miljoonaa rokoteannosta.

Irlannin hallitus on pyytänyt varhaisia toimituksia koskien Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö AstraZenecan kehittämää koronavirusrokotetta. Hallitus haluaa, että rokotteita pystyttäisiin antamaan lääkäreiden vastaanotoilla, apteekeissa ja rokotuskeskuksissa heti, kun rokote saa Euroopan lääkeviraston EMA:n hyväksynnän ja Euroopan komissio antaa rokotteelle myyntiluvan, Irlannin yleisradioyhtiö RTE uutisoi.

Irlannin terveysministeri Stephen Donnelly on vahvistanut median tiedot. Hän tosin sanoi, ettei ollut mitenkään varmaa, että rokoteannoksia voidaan toimittaa ennen virallista hyväksyntää ja myyntiluvan myöntämistä

Komissio ovat aiemmin antaneet myyntiluvan Pfizerin ja BioNTechin sekä Modernan rokotteille. Näiden kohdalla EU-maihin on toimitettu rokotteita vasta, kun myyntilupa on hellinnyt.

AstraZenecaa pidetään laajalti tärkeänä massojen rokottamiseen, sillä se on helpompi säilyttää ja kuljettaa kuin aiemmin myyntiluvan saaneet rokotteet. Irlanti on saamassa EU:n kautta 3,3 miljoonaa annosta kyseistä rokotetta.

Koronaviruksen uuden, helpommin tarttuvan virusvariantin, yleistyminen on heikentänyt Irlannin koronatilannetta. Tammikuun alussa maassa todettiin maailman eniten uusia tartuntoja miljoonaa asukasta kohti. Noin 40 prosenttia Irlannin kaikista koronatapauksista on uutta brittivarianttia.

Irlannissa on joulukuun puolivälin jälkeen todettu vähintään 1000 uutta tartuntaa joulupyhiä lukuun ottamatta. Viimeisen viikon aikana uusien tartuntojen määrä on pysynyt päivittäin noin 3 000 paikkeilla.

Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu maassa 172 726. Virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu 2 608, Worldometer on tilastoinut.