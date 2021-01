Vangittu Navalnyi vetoaa venäläisiin: Älkää vaietko, älkää pelätkö, menkää kadulle itsenne puolesta – ei minun puolestani!

Kuukaudeksi vankeuteen tuomittu Aleksei Navalnyi vetoaa Himkin poliisitalolla nauhoittamallaan videolla venäläisiin, että nämä nousisivat vastustamaan avoimesti Vladimir Putinin hallintoa.

Saksasta sunnuntaina Moskovaan palannut ja heti pidätetyksi joutunut Aleksei Navalnyi on nauhoittanut videovetoomuksen kaikille venäläisille.

Video julkaistiin YouTubessa maanantaina heti sen jälkeen, kun moskovalainen pikaoikeudenkäynti oli määrännyt Navalnyin vangittavaksi 30 päiväksi.

Videolla Navalnyi kyselee retoriseen sävyyn, mitä Venäjän ”bunkkerirosvot” eli presidentti Vladimir Putinin hallinto pelkää eniten.

– He pelkäävät ihmisten tulemista kadulle, sillä se on sellainen poliittinen tekijä, jota on mahdoton jättää huomiotta, Navalnyi sanoo puhuen suoraan kameralle oikeussalista.

– Älkää siis pelätkö kadulle menoa. Älkää menkö sinne minun takiani, vaan menkää sinne itsenne takia ja teidän tulevaisuutenne takia, Navalnyi kehottaa.

Navalnyin mukaan on erikoista, että hän istuu nauhoittamassa videovetoomustaan Venäjän lipun edustalla poliisitalon oikeussalissa, mutta mikään salissa tapahtuva ei täytä millään tavalla Venäjän lakien vaatimuksia.

Navalnyin mukaan hänen rikkeensä vallanpitäjien silmissä on se, että hän ei ole suostunut vaikenemaan. Ja kun elokuussa häntä vastaan tehty myrkytysyritys ei onnistunut, häntä rangaistaan nyt uusin keinoin.

Navalnyin mukaan Venäjän johdossa ajatellaan näin:

– Me yritimme tappaa sinut, mutta et kuollutkaan. Loukkasit meitä siten, ja nyt me laitamme sinut vankilaan!

Aleksei Navalnyin pikaoikeudenkäynnin edustalle oli kokoontunut ihmisiä vaatimaan häntä vapaaksi. Kuvassa on Himkin paikallishallinnon edustaja Antonina Stetsenko.­

Navalnyi kehottaa venäläisiä miettimään esimerkiksi, miksi häntä vastaan järjestettiin maanantaina pikaoikeudenkäynti ja miksi hänen lentokoneensa pakotettiin sunnuntaina laskeutumaan eri kentälle viime hetkellä.

– Siksi, että he pelkäävät. Bunkkerissaan istuva pappa tärisee pelosta. Siksi he yrittävät tehdä kaiken salaa ja pian, sillä he pelkäävät ja heillä on kiire.

– He pelkäävät teitä. He pelkäävät niitä ihmisiä, jotka saattavat lopettaa vaikenemisensa.

Poliisit vartoivat Himkin poliisitaloa, ettei Aleksei Navalnyin vangitsemisistuntoon päässyt yleisöä eikä riippumattomia toimittajia ”koronavirusvaaran vuoksi”.­

Navalnyin mukaan venäläiset ovat jo parinkymmenen vuoden ajan tuhlanneet omaa tulevaisuuttaan tyytymällä Putinin ja hänen lähipiirinsä roistovaltaan.

– Sitä ei voi lopettaa kukaan muu kuin me itse. Siksi pyydän, älkää vaietko. Tehkää vastarintaa, menkää kaduille.

– Kukaan muu ei puolusta meitä kuin me itse. Ja meitä on niin paljon, että jos me haluamme jotain saavuttaa, me sen saavutamme, Navalnyi sanoo.

Vetoomus päättyy siihen, kun Navalnyi nostaa nyrkkiin puristettua kättään ilmaan.