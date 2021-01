Ensimmäiset sanat tulevalle aviomiehelle jäivät pysyvästi mieleen – tällainen on presidentin virkavalan huomenna vannovan Joe Bidenin vaimo

Jill Biden on tukenut miehensä poliittista uraa yli 40 vuotta. Samalla hän on kuitenkin onnistunut luomaan myös oman uran arvostettuna opettajana.

Yhdysvaltojen ensimmäiseksi naiseksi nouseva Jill Biden aikoo tehdä historiaa olemalla ensimmäinen presidentin puoliso, joka on täysipäiväisesti töissä Valkoisen talon ulkopuolella.

Opettajana pitkän uran luonut Jill Biden aikoo jatkaa englanninkielen professorina Pohjois-Virginian community collegessa myös sen jälkeen, kun hänen miehensä Joe Biden vannoo virkavalan huomenna 20. tammikuuta ja aloittaa tehtävänsä Yhdysvaltain presidenttinä.

– Olen työssä käyvä nainen. (Opettaminen) on intohimoni. Rakastan tehdä sitä. Se on ollut urani ja suuri osa elämääni, joten mielestäni pystyn tekemään sitä ja kaikkea muuta, mitä ensimmäiset naiset haluavat tehdä, Biden sanoi Voguelle.

Hän työskenteli opettajana myös silloin, kun hänen puolisonsa oli varapresidenttinä vuosina 2009–2017.

– Hän on omistanut elämänsä koulutukselle, mutta opettaminen ei ole vain jotain, mitä hän tekee – se on, kuka hän on. Yhdysvaltojen opettajille tämä on upea päivä: teillä on yksi omistanne Valkoisessa talossa, ja Jillistä tulee upea ensimmäinen nainen, presidentinvaalien voittajaksi julistettu Joe Biden kehui puolisoaan marraskuisessa voittopuheessaan.

Joe Biden on vaimonsa suurimpia faneja ja kutsuu itseään usein ”Jill Bidenin aviomieheksi”.

Joe Biden toimi presidentti Barack Obaman varapresidenttinä vuosina 2009–2017.­

New Jerseyssä syntynyt Jill Biden vietti nuoruutensa Pennsylvaniassa. Hän avioitui ensimmäisen aviomiehensä kanssa helmikuussa 1970. Pariskunta muutti myöhemmin Newarkiin, Delawareen.

Delawaressa Jill Biden, joka tuolloin tunnettiin nimellä Jill Stevenson, opiskeli yliopistossa englantia pääaineenaan ja työskenteli paikalliselle mallitoimistolle.

Samaan aikaan Bidenin ensimmäinen avioliitto alkoi rakoilla. Pari muutti erilleen vuonna 1974.

Maaliskuussa 1975 Jill Biden sai puhelun tuolloin Delawaren senaattorina toimineelta Joe Bidenilta. Mies oli kahden pojan yksinhuoltaja, sillä hänen puolisonsa ja tyttärensä olivat kuolleet pari vuotta aiemmin auto-onnettomuudessa.

Ensimmäinen reaktio oli hyvin yllättynyt.

– Miten sait tämän numeron? Jill Biden on muistellut Twitterissä ensimmäisiä sanojaan tulevalle aviopuolisolleen.

Kävi ilmi, että Joe Bidenin veli oli tavannut Jill Bidenin ja antanut tämän numeron veljelleen.

Jill Biden on myöhemmin muistellut suhtautuneensa varauksella siihen ajatukseen, että suhde yhdeksän vuotta vanhempaan leskeen ja poliitikkoon voisi toimia. Jo ensimmäisillä treffeillä ilmassa oli kuitenkin kipinöitä.

– Menimme katsomaan Mies ja nainen elokuvateatterissa Philadelphiassa ja tulimme hyvin juttuun. Kun tulimme kotiini... hän kätteli minua ja toivotti hyvä yötä... Menin yläkertaan ja soitin äidilleni yhdeltä aamuyöllä ja sanoin: ”Äiti, olen vihdoinkin tavannut herrasmiehen”, Biden muisteli Voguen haastattelussa.

Jill Biden antoi miehensä kuitenkin kosia viisi kertaa ennen kuin lopulta vastasi myöntävästi. Jill Biden on kertonut, että halusi olla suhteen kestämisestä ensin täysin varma, koska hänestä tulisi avioliiton myötä äitipuoli myös kahdelle äitinsä menettäneelle pojalle.

Bidenit avioituivat lopulta kesäkuussa 1977. Pieneen seremoniaan osallistui noin 40 läheisintä perheenjäsentä ja ystävää.

Bidenien yhteinen lapsi, Ashley, syntyi vuonna 1981.

Joe ja Jill Bidenin rakkaustarina ulottuu viidelle vuosikymmenelle. Kuva vuodelta 1987, jolloin Joe Biden toimi senaattorina.­

Vain hieman ennen tyttären syntymää Biden oli saanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon valmiiksi. Myöhemmin Biden valmistui vielä filosofian maisteriksi ja kasvatustieteiden tohtoriksi. Biden käyttää esimerkiksi Twitterissä titteliä tohtori.

– Yksi niistä asioista, joista olen eniten ylpeä, on tohtorin tutkintoni. Tein niin paljon töitä sen eteen, Biden kertoi Late Show With Stephen Colbert -ohjelmassa.

Biden esiintyi talk show’ssa sen jälkeen, kun Wall Street Journalissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa oli sanottu, ettei Bidenin pitäisi käyttää tohtorin titteliä, sillä hän ei ole lääkäri. Kirjoituksessa Bidenia puhuteltiin ”lapsukaiseksi” ja väitettiin, että tohtori Jill Biden kuulosti ”petolliselta” ja hieman ”koomiselta”.

Teksti aiheutti kohun, ja useat julkisuuden henkilöt riensivät puolustamaan Bidenia.

– Olen niin kiitollinen ja olin ällikällä lyöty, kuinka ystävällisiä ihmiset olivat minulle, Biden kiitti saamastaan tuesta.

Jill Biden vieraili Suomessa vuonna 2011. Tuolloin hän tutustui Helsingin palvelualojen oppilaitokseen Roihuvuoressa yhdessä pojantyttärensä Finneganin kanssa.­

Biden on opettanut urallaan yli kymmenen vuotta lukioissa, yli kymmenen vuotta Delaware Technical Community Collegessa ja vuodesta 2009 alkaen Pohjois-Virginiassa.

Oman uransa ohessa Biden on ollut miehensä tukena niin politiikassa kuin yksityiselämässä.

Perhettä koetteli suuri tragedia, kun Joe Bidenin ensimmäisessä avioliitossa syntynyt poika Beau Biden kuoli vuonna 2015 vain 46-vuotiaana.

– Kun poikamme Beau kuoli syöpään, mietin, hymyilisinkö tai tuntisinko iloa enää koskaan. Oli kesä, mutta siinä ei ollut minulle lämpöä, Jill Biden muisteli viime kesänä.

Jill Biden perheensä kanssa menossa Beau Bidenin hautajaisiin.­

Joe Biden oli luvannut pojalleen, että pyrkii vielä kerran presidentiksi. Hän ei asettunut ehdolle vielä vuoden 2016 vaaleissa, mutta huhtikuussa 2019 hän ilmoittautui mukaan kilpaan.

Jill Biden päätti ensimmäistä kertaa sitten tyttärensä syntymän ottaa vapaata töistään auttaakseen miestään voittamaan vaalit.

– Hän on aina tukenut minun uraani. Ja nyt on minun kannalta kriittinen aika tukea häntä, koska tiedätkö, myös minä haluan muutosta, Biden sanoi vuosi sitten.

Jill Biden on ollut miehensä tukena pitkään. Kun Joe Biden harkitsi osallistumista vuoden 2004 presidentinvaaleihin, hänen puolisonsa torppasi kuitenkin idean. Kun Joe Biden tapasi tukijoitaan Bideneiden kotona, rouva Biden käveli huoneeseen pelkissä bikineissä ja vatsaansa hän oli kirjoittanut ”ei”.­

Varapresidentin puolisona Biden keskittyi paljon sotilasperheiden ja veteraanien asioihin sekä koulutuskysymyksiin. Hänen uskotaan jatkavan näiden parissa myös ensimmäisenä naisena.

Vaikka Biden oli miehensä vaalikampanjassa näkyvässä roolissa, ei hänen uskota neuvovan miestään poliittisissa asioissa.

– Hän (Jill Biden) on puoliso ja rakastaa miestään ja puhuu miehelleen kaikenlaisista asioista, mutta hänen roolinsa on uniikki ja siihen ei kuulu poliittisena neuvonantajana toimiminen. Se ei ole hänen tyylistään, Bidenin entinen kansliapäällikkö Cathy Russell totesi Telegraphille.

Jill Biden on ollut näkyvä hahmo miehensä presidentinvaalikampanjassa. Hänen ei uskota kuitenkaan toimivan poliittisena neuvonantajana miehelleen vaan keskittyy omaan uraansa ja rooliinsa.­

Näin Jill Biden itse kuvaili suhtautumistaan uraansa vuonna 2013:

– Opettajana oleminen on se, kuka olen. Ja minusta ei tuntunut siltä, että voisin elää Joen elämää, ja hän ymmärsi sen. Ja luulen, että se on yksi niistä asioista, joista hän pitää minussa, että olen itsenäinen ja minulla on oma urani, Jill Biden kertoi vuonna 2013 NPR:n haastattelussa.