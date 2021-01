Sokkotreffien jälkeen tuli viesti, joka paljasti, että nyt on tosi kyseessä – tällainen on Yhdysvaltain tulevan varapresidentin mies

Kamala Harrisin puoliso Douglas Emhoff voi todella haastaa perinteisiä sukupuolirooleja, asiantuntija uskoo. Emhoff luopui omasta urastaan tukeakseen vaimoaan.

Yhdysvalloissa tehdään 20. tammikuuta historiaa, kun Kamala Harris, 56, nousee varapresidentiksi. Kyse on ensimmäisestä kerrasta maan historiassa, kun varapresidenttinä on nainen. Historiallista on myös, että ensimmäistä kertaa päästään käyttämään titteliä Second Gentleman varapresidentin puolisosta.

Kyseinen titteli kuuluu pian Harrisin aviomiehelle Doug Emhoffille, 56.

Emhoff nousi uutisotsikoihin jo Harrisin oman presidentinvaalikampanjan aikana vaimonsa kenties kovaäänisimpänä fanina. Esimerkiksi Refinery29-sivusto uutisoi Emhoffin jättäneen ”kaikki muut Instagram-aviomiehet varjoonsa” käyttämällä Twitter- ja Instagram-tilejään vaimonsa kampanjan edistämiseen.

– Rakas Kamala: Uskon sinuun ja olen niin ylpeä sinusta. Koko maa pääsee näkemään, mitä minä näen joka päivä. Olet upea, Emhoff kirjoitti ennen esivaalien toista väittelyä.

BBC on puolestaan kuvaillut Emhoffin sosiaalisen median olevan Harrisin epävirallinen fanisivu.

Emhoffia on myös pidetty Harrisin ja Joe Bidenin presidentinvaalikampanjan salaisena aseena. Paitsi että Emhoff päivittää ahkerasti sosiaalisessa mediassa, hän on osoittautunut myös vahvaksi esiintyjäksi kampanjatilaisuuksissa.

– Voisi odottaa, että hän olisi kuin kala kuivalla maalla, mutta hän ei ole sitä. Hän vain uiskentelee ja nauttii siitä, Emhoffin pitkäaikainen ystävä ja entinen kollega Aaron Jacoby kuvaili.

Toisaalta Jacobyn mukaan ei ole yllätys, kuinka hyvän Emhoff on pärjännyt poliittisessa valokeilassa vähäisestä kokemuksestaan huolimatta.

– Hän todella on se iloinen, mukaansatempaava, kannustava ihminen, jonka näette.

– Hyvä merkki siitä, että joku on hyvä kampanjoija on, että hänet lähetetään yksinään edustamaan eikä hän tarvitse puolisoaan tai perheenjäsentään. Se oli Kennedyn perheen salaisuus, presidenttiyttä tutkivan Virginian yliopiston Miller-keskuksen johtaja Barbara Perry toteaa The Guardianin haastattelussa.

Doug Emhoff on kampanjoinut myös ahkerasti vaimonsa ja Joe Bidenin puolesta. Kuva viime lokakuulta Iowasta.­

Emhoff syntyi New Yorkissa ja kasvoi New Jerseyssä. Hän muutti Kaliforniaan perheensä kanssa, kun oli 17-vuotias. Vaikkei Emhoff olekaan syntyperäinen kalifornialainen, hänen kuvaillaan edustavan länsirannikkoa hyvin rennolla ja mutkattomalla asenteellaan.

Kaliforniassa Emhoff on luonut uraa menestyneenä asianajaja, joka on erikoistunut viihdealaan. The Hollywood Reporter kertoi vuonna 2019, että Emhoff oli muun muassa edustanut markkinointifirmaa, jonka Taco Bell oli haastanut oikeuteen pikaruokaketjun mainoksissa esiintyneeseen chihuahuaan liittyneessä kiistassa. Taco Bell hävisi oikeustaiston.

Liitto Harrisin kanssa on Emhoffille toinen. Mies avioitui vuonna 1992 Kerstin Mackinin kanssa, ja pari sai kaksi lasta. Liitto kuitenkin päättyi eroon vuonna 2008. Ex-parin välit ovat kuitenkin hyvät: Kerstin Emhoff oli jopa mukana Harrisin vaalikampanjassa vapaaehtoisena.

Emhoff on myös läheinen lastensa kanssa.

– Rakastin isänä olemista ensimmäisestä päivästä alkaen. Tämän kokemuksen läpikäyminen ja sen takia vahvempana oleminen. Tässä asemassa oleminen ja se, että laitamme itsemme alttiiksi näin, ja te kaksi hymyilette ja nauratte. Ehkä elämämme on muuttunut hieman, mutta me emme ole. Meillä on silti samat keskustelut, sama side, sama rakkaus ja sama tuki, jotka meillä on aina ollut, Emhoff kuvaili Glamourille lastensa kanssa yhteishaastattelussa.

Harris astui Emhoffin elämään vuonna 2013, kun yhteinen tuttu päätti toimia Amorina.

Tuttava antoi Emhoffille Harrisin puhelinnumeron sen jälkeen, kun Emhoff oli tavannut Harrisin lyhyesti ja puhunut tästä sen jälkeen ihailevaan sävyyn.

Harris on kertonut kuuntelevansa jokaisena vuosipäivänä uudestaan sen sekavan ääniviestin, jonka Emhoff tuolloin jätti ensimmäisen tapaamisen sopimiseksi.

Kaksikko tapasi illallisen merkeissä. Heti seuraavana päivänä Emhoff lähetti Harrisille tiedoksi kaikki vapaat aikansa seuraavien kuukausien ajalta.

– Ensimmäisten treffien jälkeisenä aamuna Douglas Emhoff lähetti sähköpostitse kaikkia vapaat päivät seuraavien parin kuukauden ajalta. ”Haluan nähdä, saammeko tämän toiminaan.” Ja me saimme, Harris kirjoitti Twitterissä viime lokakuussa.

Pariskunta avioitui reilun vuoden kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta.

Häiden myötä Emhoffin lapset alkoivat kutsua Harrisia ”Momalaksi” äitipuolen sijaan.

Doug Emhoff päivittää ahkerasti sosiaalista mediaansa. Suurin osa päivityksistä koskee hänen vaimoaan tai perhettään.­

Kun Harris myöhemmin tapasi Emhoffin lapset, se oli ”rakkautta ensi silmäyksellä,” Emhoffin lapset ovat kuvailleet. Harris puolestaan on kertonut, että vaikka hän oli ”koukussa” mieheensä, tämän lapset lopulta sinetöivät suhteen.

Emhoff sai ensimaistiaisen poliitikon puolisona olemisesta, kun Harris pyrki ja pääsi senaattiin.

Mikään ei voinut kuitenkaan valmistaa presidentinvaalien mittakaavaan ja niiden tuomaan huomioon.

– Se on hieman epätodellista, sillä minä en ole muuttunut. Olen yhä samanlainen. Mutta sanon tämän: minulla on vielä enemmän empatiaa ja kunnioitusta Kamalaa kohtaan oltuani mukana kampanjassa, Emhoff kommentoi mainettaan Yhdysvaltojen kannustavimpana aviomiehenä.

Emhoff jakoi aiemmin aikansa Kalifornian ja Washington D.C.:n välillä. Hän aikoo asettautua kuitenkin Washingtoniin, kun hänen puolisostaan tulee varapresidentti.­

Vaikka Emhoffilla oli ura menestyneenä asianajajana, hän ilmoitti syksyllä luopuvansa työpaikastaan yksityisessä lakifirmassa ennen kuin hänen vaimonsa vannoisi virkavalansa.

Mies oli jo loppukesästä ottanut virkavapaata tukeakseen vaimonsa ja Bidenin presidentinvaalikampanjaa.

– Pidän kunnia-asiana ja olen otettu siitä, että olen laittanut kaiken tauolle – urani, perhe-elämäni, kaiken – voidakseni auttaa Kamalaa tässä kampanjassa ja auttaakseni myös Joeta (Biden). Koska kuten olen sanonut kampanjatilaisuuksissa, rakastan Kamala Harrisia, mutta olen tutustunut Joe ja Jill Bidenin hyvin tänä aikana. Ja rakastan heitä myös.

Joulukuussa tiedotettiin, että Emhoff opettaisi Washington D.C.:ssä sijaitsevassa Georgetownin yliopiston oikeustieteellisessä muun muassa immateriaalioikeuksia ja oikeuskäytäntöjä viihdealalla.

Varapresidentin puolisona Emhoff tehnee yhteistyötä tiiviisti Jill Bidenin kanssa. Hänen uskotaan myös keskittyvän tasa-arvokysymyksiin ja oikeudellisiin asioihin.

Doug Emhoff on tutustunut viime kuukausien aikana hyvin presidentiksi nousevaan Joe Bideniin ja tämän Jill-puolisoon.­

Presidenttiyttä tutkivan Barbara Perryn mukaan mies varapresidentin puolisona on ensimmäinen askel kohti poliitikkojen puolisoiden tasa-arvoa, koska vieläkään Yhdysvalloissa ei ole totuttu siihen, että mies luopuisi urastaan puolisonsa tai perheensä vuoksi.

Perryn mukaan Emhoff voi tämän takia saada julkisuudessa myös ”lisäpisteitä” siitä, mitä naiset ovat tehneet vuosisatojen ajan.

Hän suhtautuu kuitenkin optimistisesti Emhoffin rooliin ja potentiaaliin haastaa sukupuolinormeja.

– Haluaisin tehdä Douglas Emhoffista kunnianaisen, Perry sanoo.

– Toivon, että hän ottaa sen sellaisena kehuna, jollaiseksi se on tarkoitettu.