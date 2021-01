IS seuraa historiallista päivää hetki hetkeltä noin kello 12 lähtien: Trump lähtee Valkoisesta talosta, Joe Biden vannoo virkavalan

Yhdysvaltain 46. presidentti Joe Biden vannoo virkavalansa tänään 20. tammikuuta.

Yhdysvaltain 46. presidentti Joe Biden vannoo virkavalansa tänään 20. tammikuuta. Seremonioiden kohokohta on noin klo 19 Suomen aikaa, kun Biden vannoo valan ja pitää sen jälkeen puheensa.

Väistyvä presidentti Donald Trump puolestaan aikoo lähteä Washingtonista aamulla hyvissä ajoin ennen virkaanastujaisia.

Trumpin esikunta on lähettänyt kutsut saapua presidentin poistumisseremonioihin Marylandissa sijaitsevaan Andrewsin lentotukikohtaan keskiviikkona kello 15 Suomen aikaa.

Trumpin lähtöä on valmisteltu vaivihkaa ja tiedot siitä ovat perustuneet nimettömiin lähteisiin. Se tiedetään, että Trump poistuu Valkoisen talon alueelta helikopterilla.

Trumpin on myös raportoitu pyytäneen Andrewsin lentotukikohtaan valtiovierastasoiset lähtöseremoniat kunniakaarteineen ja tykinlaukauksineen. Amerikkalaismediassa on kuitenkin liikkunut myös huhuja, että puolustusministeriö on haluton suuriin sotilaallisiin huomionosoituksiin Trumpille, koska sellaiset eivät ole olleet tapana.

Normaalisti väistyvä presidentti lähtee kotimatkalle virkaanastujaisten jälkeen suoraan Capitolilta uuden presidentin saattelemana ja matalammalla profiililla.

Se, että väistyvä presidentti Trump ja ensimmäinen nainen Melania Trump eivät osallistu seuraajan virkaanastujaisiin, on poikkeuksellista.

Virkaanastujaiset järjestetään koronatilanteen vuoksi poikkeusjärjestelyin. Tavanomaisia iltajuhlia on peruttu tai siirretty virtuaalisiksi.

Tapahtumaa ympäröivät valtavat turvajärjestelyt Capitolin mellakoiden vuoksi.