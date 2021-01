Tiedätkö, missä Yhdysvaltain varapresidentti asuu? Tähän ”väliaikaiseen” taloon Kamala Harris pian muuttaa

Yhdysvaltain varapresidentin virka-asunnolta on nelisen kilometriä Valkoiseen taloon.

Kun Joe Biden vannoo virkavalansa Yhdysvaltain seuraavana presidenttinä 20. tammikuuta, muuttaa hän puolisonsa kanssa Valkoiseen taloon. Myös varapresidentti Kamala Harris puolisoineen muuttaa virka-asuntoon, joka tosin ei sijaitse Valkoisessa talossa eikä edes sen välittömässä läheisyydessä.

Moni amerikkalainenkaan ei edes tiedä, missä varapresidentin virka-asunto on.

– Kysy keneltä tahansa amerikkalaiselta, missä varapresidentti asuu, ja saat melko varmasti vastaukseksi hämmentyneen katseen, historioitsija Charles Denyer kirjoittaa kirjassaan Number One Obesrvatory Circle Insiderin mukaan.

Kirjan nimi on varapresidentin virka-asunnon nimi: Number One Obesrvatory Circle.

Al Gore pitämässä puhetta varapresidentin virka-asunnon edustalla marraskuussa 2000.­

Kyseinen vuonna 1893 valmistunut rakennus sijaitsee Yhdysvaltojen laivaston observatorion alueella, reilun neljän kilometrin päässä Valkoisesta talosta. Rakennus oli alunperin tarkoitettu observatorion päällikön asunnoksi. Tosin vuonna 1923 merivoimien päällikkö ihastui rakennukseen niin, että heitti observatorion päällikön pihalle, Valkoisen talon sivuilla kerrotaan.

Joe Biden keskustelee Irlannin silloisen pääministerin Enda Kennyn ja tämän vaimon kanssa virka-asuntonsa kirjastohuoneessa.­

Rakennus annettiin varapresidentin käyttöön vuonna 1974, joskin Walter Mondale oli ensimmäinen rakennukseen virallisesti muuttanut varapresidentti vuonna 1977. Tämän jälkeen varapresidentit ovat aina asuneet rakennuksessa.

Silloiset varapresidentti Joe Biden ja presidentti Barack Obama keskustelevat senaattoreiden kanssa varapresidentin virka-asunnolla.­

Denyerin kirjan verkkosivuilla kerrotaan, että rakennuksessa on kolme kerrosta. Pohjakerroksessa on vastaanottohalli, olohuone, kirjastohuone ja puutarhahuone sekä ruokailusali. Toisessa kerroksessa on kaksi makuuhuonetta, toimisto ja oleskelutila. Kolmannessa kerroksessa on neljä makuuhuonetta.

Kellarissa sijaitsevat henkilökunnan tilat ja keittiö.

Tältä näyttää virka-asunnon kuisti. Kuvassa Mike ja Karen Pence ovat lähdössä virkaanastujaistansseihin tammikuussa 2017.­

Number One Observatory Circle on yhä virallinen ”väliaikainen” varapresidenttien asunto, sillä laillisesti sitovaa päätöstä varapresidentin pysyvästä asunnosta ei ole tehty. Käytännössä rakennus on kuitenkin varattu varapresidenttien käyttöön pysyvästi.

Varapresidentti Mike Pence ja tämän Karen-puoliso isännövät aamiaista Irlannin pääministerin Leo Varadkarin vieraillessa viime vuonna varapresidentin virka-asunnolla.­

Varapresidentit voivat sisustaa virka-asuntoa mieleisekseen. Esimerkiksi presidentti Barack Obaman varapresidenttinä toimineen Joe Bidenin puoliso Jill Biden kertoi Washington Postille vuonna 2017 ruokailuhuoneen seinän maalaamisesta.

– Ruokailuhuoneen seinän sininen väri on sama väri, joka meillä on omassa kodissamme ruokailuhuoneessa, rouva Biden sanoi.

Varapresidentit ovat puolisoidensa kanssa voineet itse vaikuttaa virka-asunnon sisustukseen.­

Varapresidentit ovat myös voineet lainata museoista taidetta asuntoon. Bidenit suosivat kotiosavaltionsa Delawaren taiteilijoita, kun taas viimeisimpien asukkaiden Mike Pencen ja tämän Karen-puolison aikana virka-asunnolla on ollut indianalaisten taiteilijoiden taidetta, USA Today on kertonut. Pencet ovat kotoisin Indianasta.

Varapresidentti Mike Pencen Karen-vaimo joi teetä Kreikan silloisen pääministerin Alexis Tsiprasin vaimon Betty Bazianan kanssa lokakuussa 2017.­

Varapresidentit ovat ottaneet vastaan lukemattomia vieraita, mukaan lukien vieraiden valtioiden johtajia ja diplomaatteja, virka-asunnolla. Varapresidentillä on kuitenkin toimisto Valkoisen talon länsisiivessä ja toinen, tapaamisiin ja haastatteluihin käytetty toimisto Eisenhower Executive Office Building -rakennuksessa Valkoisen talon länsisiiven vieressä.

Varapresidentin virka-asuntoon ei järjestetä yleisökierroksia.