Putinin lehdistösihteeri esitti tietämätöntä Navalnyistä – ”Anteeksi, Saksassako hänet pidätettiin”

Aleksei Navalnyin lähipiirin mukaan oppositiojohtajan kiinniotto Moskovan lentokentällä ei ollut pidätys, vaan ”ilmiselvä sieppaus” koko maailman silmien edessä.

Mikäli presidentti Vladimir Putinin lehdistösihteeriä Dmitri Peskovia on uskominen, Kremlissä oltiin sunnuntai-iltana autuaan tietämättömiä päivän suurimmasta uutisesta, joka kuohutti suurta osaa muusta maailmasta.

Podjom-uutissivusto kysyi Peskovilta, tiedetäänkö Kremlissä, että oppositiojohtaja Aleksei Navalyi on pidätetty.

– Suokaa anteeksi. Saksassako hänet pidätettiin? En ole tietoinen asiasta, Peskov vastasi kysymykseen.

Vladimir Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov esitti sunnuntai-iltana olevansa täysin tietämätön Aleksei Navalnyi pidätyksestä Moskovassa.­

Kun toimittaja ihmetteli Peskovin tietämättömyyttä, tämä selitti, että hänellä oli sunnuntaina viimeinen lomapäivä eikä hän sen vuoksi seurannut lainkaan uutisia.

Navalnyin avustaja Kira Jarmysh jakoi Peskovin väitetystä tietämättömyydestä kertovan jutun Twitterissä ja kirjoitti siihen isoilla kirjaimilla naurunhekotusta tarkoittavan hahhahhaa-saateviestin.

(Alla on Navalnyi pidätyshetki videolla.)

Sunnuntai-illan aikana Navalnyin lähipiiri purki huoltaan siitä, että ei eivät tienneet, minne oppositiojohtaja oli viety pidätyksen jälkeen.

– Tärkein kysymys on, missä on Navalnyi tällä hetkellä, twiittasi esimerkiksi hänen avustajansa Ilja Pahomov.

Georgi Alburov twiittasi niin ikään huolensa.

– He yksinkertaisesti sieppasivat ihmisen eivätkä anna hänen ottaa yhteyttä. Missä on Navalnyi, Alburov twiittasi.

Navalnyin avustaja Leonid Volkov kutsui pidätystä myös sieppaukseksi.

– Navalnyin oikeudellinen status ei ole tällä hetkellä ”pidätetty” vaan ”siepattu”. Hänen luokseen ei päästetty asianajajaa, vaikka asianajaja oli hänen vieressään. Puhumattakaan siitä, että hänellä olisi ollut oikeutta puhelinsoittoon. Me emme tiedä, missä hän on. Tämä on ilmiselvä sieppaus kaikkien ihmisten silmien alla, Volkov twiittasi.

Navalnyin lehdistösihteeri Kira Jarmysh kertoi uskovansa, että presidentti Vladimir Putin yrittää nyt ”tehdä selvää” Navalnyistä kaikkien silmien alla.

– Aleksei yritettiin murhata, mutta he eivät onnistuneet siinä, niin nyt he yrittävät laittaa hänet vankilaan oikeusjutusta, jonka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo todennut laittomaksi, Jarmysh twiittasi.

Aleksi Navalnyin vaimo Julia matkalla pois lentokentältä sen jälkeen, kun Aleksei Navalnyi oli pidätetty.­

Jarmysh viittasi niin kutsuttuun Yves Rocherin -jutun petostuomioon, joka koeajan sääntöjä Navalnyin väitetään rikkoneen Saksassa ollessaan jättämällä ilmoittautumatta säädetyssä ajoissa Venäjän viranomaisille Moskovassa.

– Me kaikki ymmärrämme, että Putinilla on yksi vastustaja – Navalnyi, ja nyt me näemme, kuinka hän yrittää tehdä selvää Alekseista meidän silmiemme edessä, Jarmysh jatkoi.

Navalnyi pidätettiin Moskovassa passintarkastuksessa heti sen jälkeen, kun hän oli saapunut maahan Saksasta oltuaan siellä syyskuusta lähtien toipumassa hermomyrkkyiskusta. Navalnyin koneen ei annettua laskeutua alkuperäiselle kentälleen Vnukovolle, vaan se ohjattiin Sheremetjevolle ilmeisenä viranomaisten räätälöimänä harhautustemppuna.

Navalnyi yritettiin myrkyttää elokuun lopulla Tomskissa. Iskun tekijöiksi on paljastunut sittemmin muun muassa Bellingcatin tutkimusten ansiosta niin kutsuttu FSB:n myrkkyryhmä eli Venäjän turvallisuuspalvelu.

Navalnyin pidätys tapahtui suorassa lähetyksessä passintarkastuksessa. Hän joutui hyvästelemään halailemalla Julia-vaimonsa, joka jatkoi sen jälkeen matkaansa ilman miestään ulos kentältä.