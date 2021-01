Kaikki Norjan tuhoisan mökkipalon uhrit löydetty – kuolleista neljä lapsia

Poliisin mukaan uhreja ei ole vielä tunnistettu.

Norjan tuhoisan mökkipalon kaikki viisi kuolonuhria on löydetty, poliisi tiedotti sunnuntai-iltana VG:n mukaan. Tragedia sattui Andøyn kunnassa Nordlandin läänissä. Mökki sijaitsi Risøyhamnissa. Poliisi sai ilmoituksen palosta kello 4.30 lauantaiaamuna.

– Tuoreimmat uutiset ovat, että viimeiset kaksi kadoksissa ollutta on löydetty kuolleina palopaikalta. Kaikki viisi kateissa ollutta on löydetty kuolleina. Raskain sydämin kerromme, että onnettomuudessa kuoli viisi. Ajatuksemme ovat niiden luona, joihin tämä vaikuttaa ja, joilla on vaikeaa ja Våganin yhteisöön, poliisin edustaja Jørn Karlsen kertoo.

Uhrit olivat kotoisin Våganin kunnasta.

Uhreista neljä oli alle 16-vuotiaita lapsia. Palosta selvisi yksi mies. Hänen kerrotaan juosseen useita kilometrejä ilman vaatteita ja kenkiä hälyttämään apua, sillä matkapuhelinverkon kuuluvuus mökillä oli heikko. Mökin lähellä ei ole myöskään teitä.

TV2:n mukaan mies oli juossut neljä kilometriä lähimpään kylään. Siellä iäkäs pariskunta vastasi miehen avunpyyntöön.

– Hän sanoi, kuka oli ja, että mökki oli tulessa. Sitten hän sanoi, että hänen koko perheensä oli siellä, kertoi pariskunnan tytär Astrid Bertinussen Holm.

– Mies oli shokissa ja epäuskoinen siitä, mitä oli tapahtunut. Hän oli epätoivoinen.

Kun pelastajat saapuivat paikalle, mökki oli jo palanut. Tulipalon syytä tutkitaan.