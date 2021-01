Tsargrad-tv uhkaa julkaista naisten Aleksei Navalnyille väitetysti lähettämät alastonkuvat, mikäli tämän vaimo Julia Navalnaja ei lupaa olla lähtemättä Venäjän opposition keulakuvaksi Navalnyin tulevan vankeustuomion ajaksi.

Venäjän julkisuuspeli oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyia vastaan sai uuden käänteen viikonloppuna, kun Kremliä tukeva internettelevisio Tsargrad julkaisi uhkavaatimuksen Julia Navalnajalle juuri ennen pariskunnan paluuta Venäjälle.

Navalnyin odotetaan palaavan sunnuntai-iltana Moskovaan Saksasta, jossa hän on ollut hoidettavana hermomyrkkykooman jälkeen. Navalnyin lennon pitäisi saapua Vnukovn kentälle noin kello 18.20 Suomen aikaa. Sen on määrä nousta ilmaan Berliinistä kello 14.45 paikallista aikaa eli klo 15.45 Suomen aikaa.

Katso tämän artikkelin yläosasta suoraa lähetystä Berliinin lentokentältä.

Tsargrad kertoo, että sen ”haltuun on päätynyt” kiinnostavia valokuvia ja videoita Aleksei Navalnyin yksityiskirjeenvaihdosta. Tv-kanavan mukaan kuvissa on useita naisia hyvin rohkeissa poseerauksissa ja mukana on myös Navalnyin tukijoina tunnettuja kuuluisia naishenkilöitä.

– Aleksei Navalnyin petturuus, vaimoa vai Synnyinmaata kohtaan? Aloitamme tutkimukset, Tsargrad on otsikoinut yhden uusista kiristysartikkeleistaan.

– Muutamat valokuvat ovat luonteeltaan hyvin raskauttavia ja niiden joukossa on erittäin paljastavia valokuvia, joita on lähetetty Aleksei Navalnyille sekä muutamia yksityiskohtia kirjeenvaihdosta. Mitä tähän sanoo Julia Navalnaja? Tsargrad kirjoittaa.

Aleksei Navalnyi myrkytettiin elokussaa novitshok-myrkyllä Tomskissa, ja hän päätyi suoraan lentokoneesta hoitoon Omskiin. Julia Navalnaja kuvattuna Omskissa, kun hän odotti lupaa lennättää miehensä hoitoon Saksaan.­

Tv-kanava ei ole kertonut, mistä ja millä tavoin se on saanut väitetyt Navalnyille lähetetyt kuvamateriaalit haltuunsa.

Tsargrad näytti kuitenkin jo esimakua joistakin kuvista siten, että osia naisten kehoista oli sumennettu. Kanava ilmoitti julkaisevansa nyt vain murto-osan kuvista siksi, että he haluavat antaa Julia Navalnajalle tilaisuuden ottaa heihin yhteyttä estääkseen loppujen kuvien julkaisun.

Kanavan mukaan kuvia ei julkaistaisi kokonaisuudessaan siinä tapauksessa, mikäli Julia Navalnaja lupaisi olla lähtemättä mukaan Venäjän politiikkaan Valko-Venäjän Svjatlana Tsihanouskajan tapaan.

– Tsargradin yksi päätehtävistä on puolustaa perinteisiä perhearvoja, minkä vuoksi me olemme valmiit antamaan Julialle koko arkiston, mikäli hän ottaa yhteyttä meihin ja vahvistaa henkilökohtaisesti, että hän ei aio ryhtyä Venäjän Tsihanouskajaksi eikä ryhdy pelaamaan poliittisia pelejä, kanavan artikkelissa ja videolla sanotaan.

Svjatlana Tsihanouskajasta tuli Valko-Venäjän opposition johtohahmo ja presidenttiehdokas viime keväänä sen jälkeen, kun hänen miehensä Siarhei Tsihanouski oli vangittu syytettynä ”julkisen järjestyksen räikeästä vaarantamisesta”. Kaikkien yllätykseksi Svjatlana Tsihanouskaja pääsi viralliseksi presidenttiehdokkaaksi ja hänen uskotaan myös voittaneen vaalit, mutta itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukashenka ei ole taipunut eroamaan ja hallitsee Valko-Venäjää nyt voimakoneistonsa avulla.

Tsargradin mukaan on olemassa vahvoja epäilyjä siitä, että Navalnyin pariskunta suunnittelisi nyt Venäjälle samanlaista strategiaa kuin Tsihanouskin pariskunnalla oli Valko-Venäjällä.

(Alla on Aleksei Navalnyin ja Julia-vaimon yhteishaastattelu Juri Dudin tekemänä englanninkielisine teksteineen.)

Tsargradin mukaan tv-kanava odottaa nyt Julian yhteydenottoa ja vahvistusta siitä, että tämä ei aio lähteä vetämään vankilaan oletettavasti pian joutuvan miehensä sijasta oppositiotoimintaa Venäjällä. Mikäli Julia Navalnaja ei kuitenkaan ota yhteyttä Tsargradiin, internettelevisio aikoo julkaista haltuunsa päätyneitä materiaaleja viikoittain ”alusta loppuun asti”.

Kanavan väitteiden mukaan on selvää, että Aleksei Navalnyi toimii yhteistyössä läntisten tiedustelupalvelujen kanssa ja on sen vuoksi ”lännen agentti”.

Venäjän vankilaviranomaiset ovat puolestaan jo ilmoittaneet, että he ”ovat velvollisia pidättämään” Navalnyin heti tämän saavuttua maahan, koska tämän katsotaan rikkoneen ehdonalaisen vankeustuomionsa ehtoja oleskellessaan Saksassa saamassa hoitoja ”Berliinin potilaana”.

(Aleksei ja Julia poseeraavat Navalnyin Instagram-tillä.)

Tsargrad on vuonna 2015 perustettu internetkanava, jonka taustalla on venäläinen liikemies Konstantin Malofejev. Kanava kertoo kannattavansa perinteisiä ja uskonnollisia arvoja ja pitää esikuvanaan amerikkalaista Fox Newsia.

Kanava tekee yhteistyötä muun muassa Venäjän ortodoksikirkon kanssa, mutta monet sen Kremliä tukevat disinformaatiomateriaalit viittaavat mahdolliseen yhteistyöhön Venäjän tiedustelupalveluiden kanssa. Kanava pitää esimerkiksi listaa ”suurimmista russofobeista”, ja Navalnyi on listalla kärkikolmikon joukossa.

Vuonna 2017 Tsargrad Median hallintoneuvoston johtoon nousi Venäjän ulkomaantiedustelun (SVR) entinen johtaja Leonid Reshetnikov, joka johti aiemmin Risi-instituuttia.

Risi on Venäjän strategisten tutkimusten instituutti, jonka tehtävänä on tuottaa informaatiota Venäjän presidentinhallinnon käyttöön. Risi muistetaan Suomessa siitä, että Venäjä-mielisenä tunnettu dosentti Johan Bäckman on tehnyt instituutin kanssa yhteistyötä.

YouTube jäädytti Tsargrad-television tilin viime kesänä, mutta nyt kanavan ohjelmia näkyy taas YouTubessa. Vladimir Putin allekirjoitti vastikään lain, jonka mukaan Venäjä voi estää tai hidastaa sellaisten internetsivustojen toimintaa Venäjällä, jotka ovat ”sensuroineet venäläisiä tiedotusvälineitä” kuten Tsargradia.