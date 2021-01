Tulivuori syöksi ilmaan valtavan tuhkapilven Indonesiassa

Jaavan saarella sijaitseva tulivuori purkautui lauantaina.

Indonesian Jaavalla sijaitseva tulivuori Semeru on purkautunut. Tuhkaa ja savua syöksi jopa 5,6 kilometrin korkeuteen, BBC uutisoi.

Valokuviin ja videoihin on tallentunut valtava tuhkapilvi ja tuhkan peittämiä metsiä ja teitä.

Semerun tuhkapilvi nousi useiden kilometrien korkeuteen.­

Toistaiseksi kenenkään ihmisen ei ole kerrottu loukkaantuneen tai kuolleen. Sen sijaan eläimiä on kuollut.

Tuhka peitti tien Lumajangissa, lähellä Semerua.­

Semeru on 3 676 metriä korkea. Se on Jaavan tulivuorista yksi aktiivisimpia. Se kuuluu myös Indonesian suosituimpiin vaelluskohteisiin turistien keskuudessa.

Edellisen kerran tulivuori purkautui joulukuussa, jolloin 550 ihmistä evakuoitiin.

Ihmiset tarkastelevat tulivuoren purkauksen jälkiä.­

Erilaiset luonnonilmiöt ja tragediat ovat koetelleet viime päivinä Indonesiaa.

Näin Semeru purkautui joulukuussa.­

Perjantaina uutisoitiin Sulawesin saarella tapahtuneesta voimakkaasta maanjäristyksestä. Maanjäristyksen uhriluku on Punaisen Ristin mukaan lähes 70, joskin virallinen uhrimäärä on 42. Loukkaantuneita on lähes 650, ja yli 15 000 ihmistä menetti kotinsa.

Indonesiassa on myös ollut useita maanvyöryjä, joissa kuoli ainakin 12 ihmistä.

Lisäksi 62 ihmistä sai surmansa, kun Sriwijaya Airin lento SJ182 syöksyi Jaavanmereen viime viikon lauantaina. Kone lähti tuolloin myöhässä rankkasateen takia. Turman syytä tutkitaan.