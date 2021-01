Tupakoitsijat jonon ohi koronapiikille New Jerseyssä – kuuluvat vakavan covid-19-taudin riskiryhmään

Tupakoitsijat kuuluvat koronaviruksen suhteen riskiryhmään kahdessa osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa, New Jerseyssä on päätetty rokottaa ensimmäisten joukossa tupakoitsijat, New York Times uutisoi. Osavaltiossa koronavirusrokotteen saavat pian hakea 65-vuotiaat ja vanhemmat sekä nuoremmat ihmiset, joilla on terveysongelmia kuten syöpä, sydänsairaus tai diabetes. Kyseiset sairaudet voivat johtaa covid-19-taudin vakavampaan tautimuotoon.

Lisäksi torstaina osavaltion viranomaiset päättivät toisena osavaltiona Yhdysvalloissa, että myös tupakoitsijat kuuluvat riskiryhmään ja voivat hakea ensimmäisten joukossa rokotteen.

New Jerseyssä rokotteen ottavan ei tarvitse todistaa kuuluvansa riskiryhmään.

Yhdysvaltojen tautivirasto CDC on suositellut, että tupakointi otettaisiin huomioon rokotteiden priorisoinnissa, sillä tupakointi altistaa vakavalle tautimuodolle. Toistaiseksi New Jerseyn lisäksi ainoastaan Mississippi on ottanut CDC:n suosituksen huomioon.

CNN:n mukaan New Jersey ja Mississippi eivät ole vielä avanneet rokotusta alle 65-vuotiaat riskiryhmäläisille, mukaan lukien tupakoitsijoille.

Heitä ennen rokotteen saavat koronapotilaita hoitavat terveydenhuollon työntekijät, hoivakotien asukkaat, muuten tärkeillä aloilla työskentelevät ja 75-vuotiaat ja vanhemmat. Tämän jälkeen rokotus avataan 65-74-vuotiaille ja 16-64-vuotiaille, jotka kuuluvat riskiryhmään.

Se, että tupakoitsijat saavat ensimmäisten joukossa koronavirusrokotteen, on herättänyt kritiikkiä. Pettyneiden joukossa on esimerkiksi opettajia.

– Olemme alusta alkaen sanoneet, että kouluttajien tulisi olla korkealla rokotusjärjestyksessä. Se on tärkeä askel turvallisessa paluussa lähiopetukseen. Me olemme jatkuvasti kommunikoineet osavaltion viranomaisten kanssa siitä, että opettajat saisivat rokotteen. Olemme toistaneet heille tarpeen tehdä mitä tahansa sen nopeuttamiseksi Trumpin hallinnon muuttamien ohjeistusten valossakin ja rokotteiden hitaan jakelun liittovaltiotasolla, New Jerseyn opettajia edustavan järjestön viestintäpäällikkö Steve Baker sanoi.

Tupakoitsijoiden rokottamista on kuitenkin puolustettu sillä, että tupakointi altistaa vakavalle taudille ja, että tärkeää on saada mahdollisimman moni rokotettua.

– Ymmärrän, miltä tämä näyttää ja oli ehkä poliittisesti odotettua, että hyökätään niitä vastaan, jotka ovat alkaneet tupakoida ja ovat nyt riippuvaisia, New Jerseyn kuvernööri Phil Murphey on sanonut.

– Mutta olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa meidän on priorisoitava liittovaltiotasolla rajallisesti jaetut rokoteannokset perustuen lääketieteelliseen faktaan eikä poliittiseen tahtoon. Meidän täytyy pelasta henkiä. Ja meidän täytyy suojella sitä paitsi sairaaloitamme potilastulvalta.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt, että ensimmäisenä rokotetaan koronapotilaita hoitavat terveydenhuollon työntekijät ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat.

Tämän jälkeen rokotetaan ikääntyneet ja vakavalle covid-19-taudille altistavan perussairauden omaavat henkilöt. Tämän ryhmän rokottaminen aloitetaan yli 80-vuotiaista, jonka jälkeen vuorossa ovat 75-79-vuotiaat, 70-74-vuotiaat, alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle covid-19-taudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus ja alle 70-vuotiaat, joilla on vakavalle tautimuodolle altistava sairaus.

THL ei ole ainakaan erikseen maininnut tupakointia yhtenä riskitekijänä, joka oikeuttaisi rokotteeseen muuta väestöä aiemmin. THL:n sivuilla sanotaan kuitenkin, että tupakointi alentaa vastustuskykyä.

”Kun vastustuskyky on alentunut, hengitystieinfektion ja keuhkokuumeen riski kasvaa ja niistä paraneminen hidastuu. Tupakoijilla on kohonnut riski saada sairaalahoitoa vaativia oireita myös kausi-influenssasta,” THL:n sivuilla kerrotaan.

”Tupakointi altistaa myös useille muille sairauksille, jotka lisäävät vakavan koronavirusinfektion riskiä.”