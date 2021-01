Armin Laschet valittiin CDU:n puheenjohtajaksi – suosikki Merkelin seuraajaksi löytyy kuitenkin toisaalta

Mielipidekyselyjen perusteella sekä kristillisdemokraatit että muutkin saksalaiset pitävät parhaana henkilönä Merkelin manttelinperijäksi sisarpuolue CSU:n johtajaa Markus Söderiä.

Saksan kristillisdemokraattien puolue CDU on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministerin Armin Laschetin. Hän korvaa tehtävässä puolustusministeri Annegret Kramp-Karrenbauerin.

Maan suurimpana puolueena CDU:n puheenjohtaja on vahvoilla Saksan seuraavaksi liittokansleriksi, kun Angela Merkel väistyy tehtävästä syyskuun liittopäivävaalien jälkeen. 59-vuotiaan Laschetin katsotaan tuovan jatkuvuutta puolueen linjalle ja olevan vastaus Merkelin peräänkuuluttamalle yhtenäisyyttä edistävälle ja konflikteja tasapainottavalle lähestymiselle.

– Voitamme ainoastaan, jos pysyttelemme vahvoina keskellä, Laschet esitti poliittista linjaansa ennen puheenjohtajavaalia.

Merkel oli puheissaan väläytellyt suosivansa Lachetin valintaa CDU:n puheenjohtajaksi. Merkel esimerkiksi toivoi CDU:n johtoon kykenevää ryhmää, jonka tulkittiin viittaavan Laschetiin ja tämän todennäköiseen tulevaan varapuheenjohtajaan, terveysministeri Jens Spahniin.

Koronan vuoksi CDU:n puoluekokous kokoontui ensi kertaa etäyhteyksin. Myös puheenjohtajavaali oli järjestetty sähköisesti. Virallinen vahvistus vaalitulokselle saadaankin vasta myöhemmin ensi viikolla, kun puolueväen antamat kirjeäänet on laskettu.

Haastaja-Merz ensimmäisen kierroksen vahvin

Puheenjohtajavaali venyi toiselle kierrokselle, kun yksikään ehdokkaista ei kerännyt yli puolia 1 001 kokousedustajan äänistä ensimmäisellä kierroksella. Ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä sai liikemies ja miljonääri Friedrich Merz, joka oli puheenjohtajakisassa selvin CDU:n nykylinjan haastaja. Merz katsoi CDU:n jopa kangistuneen poliittisesti keskelle ja olisi vienyt puoluetta enemmän oikealle.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen karsiutuneen liittopäivien ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan Norbert Röttgenin saamat äänet menivät kuitenkin voittopuolisesti Laschetille. Tämä oli odotettavaa, sillä Röttgenin poliittisen linjan uskottiin osuvan Laschetin ja Merzin väliin, mutta kallistuvan kuitenkin maltillisemmalle nykylinjalle.

Toisella kierroksella Laschet keräsi vaalissa 521 kokousedustajan ääntä, mikä oli 55 ääntä enemmän kuin Merzin äänisaalis.

Löydettävä vastaukset CDU:n sisäisiin jännitteisiin

Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku näkee Laschetin olleen ennen kaikkea jatkuvuuden valinta. Kolmen puheenjohtajaehdokkaan joukosta Laschet asettui selkeimmin Merkelin tien ja perinnön jatkajaksi.

– Hän on tällainen keskustalainen ääni CDU:n sisällä ja sikäli varmaan tulee jatkamaan aika pitkälti sitä linjaa, millä Merkelkin on ollut. Eli yrittää asemoida kristillisdemokraatit aika lailla tähän Saksan poliittisen kentän keskustaan, Iso-Markku jatkaa.

Iso-Markku arvioi, ettei Laschetin tehtävä tule varmastikaan olemaan helppo. Tutkija uskoo uuden puheenjohtajan joutuvan ensisijaisesti CDU:n sisäisten jännitteiden piiriin, aivan kuten hänen edeltäjänsä Kramp-Karrenbauerkin, jota haastettiin kovasti oman puolueen sisältä. Nämä ovat myöskin ne haasteet, mihin Laschetin on löydettävä vastaus.

– Nyt kävi jo toisen kerran peräkkäin niin, että Merz jäi hyvin niukasti kakkoseksi, mikä osoittaa, että puolue on edelleen sisäisesti aika jakautunut, Iso-Markku tarkentaa.

– Siellä on myöskin aika merkittävä osa niitä, jotka toivoisivat vähän pesäeroa siihen keskitien linjaan ja Merkelin aikaan. Eli sinänsä tehtävä ei varmasti tule olemaan Laschetilla helppo.

Liittokanslerisuosikki sisarpuolueen riveissä

Vaikka Laschet onkin puolueensa aseman vuoksi vahvasti mukana mittelössä liittokanslerin paikasta, löytyy suosikki Merkelin seuraajaksi kuitenkin toisaalta. Mielipidekyselyjen perusteella sekä kristillisdemokraatit että muutkin saksalaiset pitävät Baijerin pääministeriä Markus Söderiä parhaana henkilönä Merkelin manttelinperijäksi. Söder johtaa CDU:n baijerilaista sisarpuoluetta CSU:ta.

CDU ja CSU valitsevat yhteisen kansleriehdokkaansa myöhemmin keväällä. Söder ei ole toistaiseksi sanonut tavoittelevansa liittokanslerin paikkaa.

Kansleriehdokkaaksi on nostettu arvioissa myös Laschetin aisapari Jens Spahn.

Iso-Markku painottaa, että on vielä täysin auki valitaanko Laschetia kristillisten puolueiden unionin kansleriehdokkaaksi, mutta uskoo, että kisa käydään mitä luultavimmin Laschetin ja Söderin välillä. Oli CDU:n ja CSU:n muodostaman unionin ehdokas kuka tahansa löytynee tuleva liittokansleri joka tapauksessa kristillisten riveistä.

– Tietysti kaikki riippuu vaalituloksesta, mutta tällä hetkellä kristillisdemokraatit on ihan omilla kymmenluvuillaan kannatuksessa.

EU-yhteistyö jatkunee pitkälti muuttumattomana

Laajemmassa poliittisessa spektrissä kristillisdemokraateille suurimman haasteen tarjoaa Iso-Markun mukaan vihreät, jonka suosio pyörii kannatuskyselyiden mukaan noin 20 prosentin tietämissä.

– Kristillisdemokraatit tavallaan operoi ympäristössä, jossa puoluetta yhtäältä haastavat keskustavasemmistosta sekä vihreät että sosiaalidemokraatit. Toisaalta samaan aikaan oikealta haastetta tarjoaa AfD, joka tosin on nyt viime aikoina menettänyt kannatustaan.

Koska merkittävin haaste tulee vihreiden suunnalta, on tämä myöskin voinut Iso-Markun mukaan olla yksi tekijä, joka on motivoinut Laschetin valintaan. Keskustalainen ehdokas on turvallisempi valinta kuin vaikkapa Merz, joka olisi saattanut menettää niitä kannattajia, joita kristillisdemokraatit on voittanut puolelleen Merkelin aikana.

Euroopan sisäisen yhteistyön osalta Saksan kuviot tuskin muuttuvat lähitulevaisuudessa. EU-myönteisyys kuuluu Iso-Markun mukaan saksalaisen politiikan valtavirtaan ja niin Laschet kuin Söderkin edustavat EU-politiikaltaan tällä hetkellä aika lailla samanlaista linjaa.

– Laschetilla on itsellään taustaa myöskin Euroopan parlamentissa. Hän on istunut useamman vuoden ajan europarlamentaarikkona. Söderilla ei tällaista vastaavaa EU-taustaa ole, mutta molemmat suhtautuvat lähtökohtaisesti hyvin myönteisesti Euroopan integraatioon, Iso-Markku kertoo.

Jalansijaa menettänyt AfD on Saksan poliittisen kentän ainoa selkeästi euroskeptinen puolue.