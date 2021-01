Asejärjestö NRA hakeutuu konkurssiin – syyttää New Yorkia ”korruptoituneen politiikan ja sääntelyn ilmapiiristä”

Järjestö hakeutuu konkurssiin järjestäytyäkseen uudelleen Texasissa.

NRA perustettiin New Yorkissa vuonna 1871.­

Yhdysvalloissa vaikutusvaltainen asejärjestö NRA on hakeutunut konkurssiin, muun muassa NPR uutisoi. Käytännössä kyse on kuitenkin järjestön uudelleenjärjestelystä ja vastaa enemmän suomalaista yrityssaneerausta kuin suomalaista konkurssia.

New Yorkissa oikeusministeri on vaatinut järjestöä lakkautettavaksi. Järjestön ylintä johtoa puolestaan syytetään voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskevien lakien rikkomisesta ja järjestön miljoonien dollareiden käyttämisestä henkilökohtaiseen käyttöön ja veropetokseen.

”Kansallinen kivääriyhdistys (NRA) on tänään ilmoittanut järjestäytyvänsä uudelleen texasilaisena voittoa tavoittelemattomana järjestönä lähteäkseen sen mielestä korruptoituneen politiikan ja sääntelyn ilmapiiristä New Yorkissa,” järjestön tiedotteessa sanotaan.

NRA sanoo tiedotteessaan, että sen taloudellinen tilanne on vahvin vuosiin.­

Järjestön mukaan sen suunnitelmana on konkurssiin hakeutumisen kautta lähteä New Yorkista ja uudelleen organisoida lailliset ja sääntelyyn liittyvät asiansa. Järjestö sanoo tiedotteessa, että NRA:n taloudellinen tilanne on vahvin vuosiin.

NPR on aiemmin kertonut, että oikeudelliset ongelmat ovat maksaneet järjestölle 100 miljoonaa dollaria.

New Yorkin oikeusministeri Letitia James kommentoi Twitterissä, ettei järjestö pysty konkurssia hakemalla välttymään vastuulta.

Center for Responsive Politics -sivuston mukaan NRA on käyttänyt 139 miljoonaa dollaria kampanjoihin ja lobbaamiseen vuodesta 2000 alkaen, CNN uutisoi. Järjestön todellinen poliittinen vaikutusvalta tulee kuitenkin sen viideltä miljoonalta jäseneltä, joista monet äänestävät poliitikkoja asesääntelyyn suhtautumisen perusteella.