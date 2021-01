USA:n terveysministeri: Vaalien jälkeiset tapahtumat uhkaavat tahrata Trumpin hallinnon perinnön

Terveysministeri ei suoraan kritisoi presidenttiä. Hän kuitenkin varoittaa, että Trumpin saavutukset uhkaavat jäädä muiden asioiden varjoon.

Yhdysvaltojen terveysministeri Alex Azar kritisoi presidentti Donald Trumpille osoitetussa erokirjeessä vaalien jälkeisiä ”toimia ja retoriikkaa,” CNN uutisoi.

Kirjeessään Azar luettelee Trumpin hallinnon ja terveysministeriön saavutuksia viimeisten neljän vuoden aikana. Tämän jälkeen hän kuitenkin varoittaa, että saavutukset uhkaavat jäädä muiden asioiden varjoon.

– Valitettavasti vaalien jälkeiset toimet ja retoriikka etenkin viimeisen viikon aikana uhkaavat tahrata nämä ja muut historialliset asiat, jotka ovat osa tämän hallinnon perintöä. Hyökkäykset Capitolia vastaan loukkasivat demokratiaamme ja rauhanomaisten vallanvaihtojen perinnettä, jonka Yhdysvallat ensimmäisenä esitteli maailmalle.

– Pyydän hartaasti, että jatkat kaikkien väkivallan muotojen tuomitsemista, sen vaatimista, ettei kukaan yritä keskeyttää virkaanastujaisia Washingtonissa tai muualla ja rauhanomaisen ja järjestyksenmukaisen vallanvaihdon 20. tammikuuta 2021 varauksetonta tukemista.

Azar on myös itse julkaissut 12. tammikuuta päivätyn kirjeensä. Azarin ero astuu kuitenkin voimaan vasta 20. tammikuuta keskipäivällä, jolloin seuraava presidentti Joe Biden vannoo virkavalansa.

Itse ero ei sinänsä ole odottamaton vaan poliittiset nimitykset luopuvat yleensä virastaan, kun heidät nimittänyt presidentti luopuu virastaan. Biden on joka tapauksessa nimittämässä terveysministeriksi oman ehdokkaansa.

Azar ei kritisoi suoraan Trumpia kirjeessään. Presidentti on kuitenkin muilta tahoilta, myös republikaaneilta, saanut kritiikkiä siitä, ettei ole suostunut tunnustamaan vaalitulosta vaan on levittänyt valheellisia vaalivilppiväitteitä. Trumpia on myös arvosteltu siitä, ettei hän riittävän voimakkaasti tuominnut Capitolin vallanneiden toimintaa.

Trump on tällä hetkellä virkasyytteessä kapinaan yllyttämisestä. Virkasyytettä puolsi demokraattien lisäksi 10 republikaaniedustajaa.

Trumpin hallinnossa on ovi käynyt Capitolin 6. tammikuuta tapahtuneen valtauksen jälkeen. Parissa päivässä ainakin neljä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa oli eronnut tehtävästään. Myös kahden ministerin, opetusministeri Betsy DeVosin ja liikenneministeri Elaine Chaon, kerrottiin eroavan tehtävistään.