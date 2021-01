Yhdysvalloissa on määrä teloittaa perjantai-iltana paikallista aikaa 13. ja samalla viimeinen kuolemaantuomittu Trumpin virkakauden aikana.

48-vuotias Dustin Higgs on määrä teloittaa perjantai-iltana paikallista aikaa Terre Hautessa, Indianassa.

Higgs on tuomittu kuolemaan kolmen naisen kidnappaamisesta ja tappamisesta Washingtonin lähistöllä vuonna 1996. Higgs ei surmannut uhreja, mutta tekijä Willis Haynes toimi Higgsin ohjeistamana. Haynes sanoi oikeudessa, ettei Higgs uhkaillut tai pakottanut häntä uhrien ampumiseen.

Higgs on saanut koronatartunnan, minkä vuoksi hänen kuolemantuomionsa toimeenpanoa on lykätty useilla viikoilla. Lykkäyksen syynä on se, että myrkkyruiskeiden on pelätty aiheuttavan kärsimystä koronapotilaille, joiden keuhkot ovat vahingoittuneet koronatartunnan seurauksena.

Yhdysvalloissa on 130 vuoden ajan ollut käytäntö, että presidentin vallanvaihdon viikkoina ei teloituksia toteuteta, vaan niistä päättäminen jää uuden presidentin harteille.

Mikäli teloitus toteutetaan, jää Donald Trump historiaan eniten kuolemantuomioita toimeenpanneensa presidenttinä yli sataan vuoteen.

Lue myös: Yhdysvallat teloitti naisvanki Lisa Montgomeryn

Kuolemanrangaistus on käytössä 28 Yhdysvaltojen osavaltiossa. Osavaltioiden lisäksi liittovaltio tai asevoimat voivat tuomita ihmisiä kuolemaan.