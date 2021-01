Biden lupaa tuhansia paikallisia rokotuskeskuksia ja aikoo palkata satatuhatta työntekijää terveydenhuoltoon

Yhdysvalloissa vasta yli kymmenen miljoonaa ihmistä on saanut rokotteen.

Yhdysvalloissa keskiviikkona virkaansa astuva presidentti Joe Biden pyrkii taltuttamaan maassa riehuvaa koronaviruspandemiaa muun muassa perustamalla tuhansia paikallisia rokotuskeskuksia sekä liikkuvia klinikoita. Biden kertoi suunnitelmistaan myöhään perjantaina Suomen aikaa.

Biden aikoo myös pyytää kongressilta rahoitusta sadantuhannen terveydenhuollon työntekijän saamiseksi viruksentorjuntatehtäviin, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Työntekijöitä palkattaisiin esimerkiksi rokottamaan kansalaisia sekä jäljittämään tartuntoja. Satatuhatta uutta työntekijää lähes kolminkertaistaisi kyseisissä tehtävissä toimivien työntekijöiden määrän.

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on tähän mennessä annettu yli 12 miljoonaa rokoteannosta. Rokotettuja ihmisiä on noin 10,6 miljoonaa, ja tarvittavat kaksi rokoteannosta on saanut yli 1,6 miljoonaa ihmistä, maan tautikeskus CDC kertoi perjantaina.

Biden on sanonut haluavansa, että sata miljoonaa amerikkalaista saa rokotteen hänen kautensa sadan ensimmäisen päivän aikana. Tämä nopeuttaisi nykyistä rokotustahtia huomattavasti.

– Tämä tulee olemaan yksi haastavammista operatiivisista pyrkimyksistä, joita maamme on koskaan toteuttanut, Biden sanoi perjantaina.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä noin 23,5 miljoonaa koronavirustartuntaa ja lähes 400 000 virukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Yhdysvalloissa on raportoitu määrällisesti eniten tartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia maailmassa. Perjantaina ylitettiin maailmanlaajuisesti kahden miljoonan koronakuoleman synkkä rajapyykki.

Pfizer tukee Bidenin suunnitelmaa, rokotteita varattu Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltalaisen lääkeyhtiön Pfizerin toimitusjohtaja Albert Boula kertoo tukevansa Bidenin suunnitelmaa nopeuttaa rokotteiden antamista, kertoo CNN. Yhdysvallat on tehnyt hankintasopimuksen 200 miljoonasta annoksesta Pfizerin ja saksalaisen Biontechin koronarokotteesta.

Perjantaina kerrottiin, että Pfizerin ja Biontechin koronarokotteita saadaan Euroopassa pienempiä eriä tammi–helmikuussa. Taustalla ovat Pfizerin toimitusvaikeudet, joiden kerrotaan johtuvan toiminnan laajentamisesta ja uudelleen järjestelyistä.

Myös Yhdysvalloissa on herännyt kritiikkiä siitä, ettei rokotteita anneta tarpeeksi nopeasti. Yhdysvaltoihin on tähän mennessä välitetty yli 31 miljoonaa rokoteannosta, maan tautikeskus CDC kertoo.

Väistyvän presidentin Donald Trumpin hallinto kertoi aiemmin tällä viikolla, että se on päättänyt antaa jakeluun kaikki saatavilla olevat ja varastoidut rokoteannokset, joita säästettiin vahvisterokotteiksi. CNN:n viranomaislähteiden mukaan monet varastoissa olleista rokotteista kuitenkin laitettiin jakoon jo viime vuonna, eikä toisen annoksen varastoa itse asiassa enää ole.

Pfizer kertoo CNN:lle, että yhtiöllä on kuitenkin vahvisterokotteita varattuna ja valmiina lähetettäväksi Yhdysvaltoihin.