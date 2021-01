Trumpin rahahanat uhkaavat ehtyä – ”Valtava ongelma”

Moni yhteistyökumppani on kääntänyt viime päivinä selkänsä Valkoisen talon pian jättävän presidentti Donald Trumpin yhtiölle.

Ensi viikolla Yhdysvalloissa vaihtuu valta ja samalla koittaa Donald Trumpille aika aloittaa presidenttikauden jälkeinen elämä. Presidentin kannattajien mellakointi Capitol-kukkulalla viime viikolla toi hänelle historiallisen toisen virkasyytteen, ja monien mielestä se myös tahrasi hänen presidenttikautensa perinnön.

Nyt näyttää siltä, että Capitolin tapahtumat uhkaavat tuhota myös Trumpin presidenttikauden jälkeiset bisnesmahdollisuudet. Viime päivinä yhteistyökumppani toisensa jälkeen on ottanut etäisyyttä Trump-organisaatioon.

Liikesuhteiden lopettamista on perusteltu muun muassa yritysten omilla säännöillä, joissa kielletään väkivallan edistäminen. Trumpin katsotaan yllyttäneen kannattajiaan tunkeutumaan kongressiin.

Organisaatiolla oli jo ennestään vaikeuksia presidenttiin liittyvän leiman vuoksi, eikä se myöskään ole säästynyt koronapandemian tuhoisilta talousvaikutuksilta. Liikekumppanien katoaminen voi tehdä Trumpin siirtymisestä siviilielämään paljon rankempaa kuin se muutoin olisi.

– Uskon sen olevan hänelle valtava ongelma. Hän on myrkyttänyt tärkeän osan markkinoitaan. En tiedä, palautuuko mikään enää koskaan täysin ennalleen. Useimmat brändit yrittävät välttää kiistanalaisuutta. Ikään kuin hän oli ajanut yhtiöt pakolla katkaisemaan välit, CNN:n avustaja ja Trumpin elämäkerturi Michael D’Antonio arvioi.

Yhdysvaltain golfammattilaisten yhdistys PGA ilmoitti siirtävänsä vuoden 2022 mestaruusturnauksensa toisaalle Trumpin New Jerseyssä sijaitsevalta golfklubilta.­

Ensimmäisenä Trump-organisaatiolle käänsi selkänsä kanadalainen e-kauppayhtiö Shopify, kun se sulki viime viikon torstaina yhtiön verkkokaupan.

Sunnuntaina tuli ehkä iskuista pahin, kun Yhdysvaltain golfammattilaisten yhdistys PGA ilmoitti siirtävänsä vuoden 2022 mestaruusturnauksensa toisaalle Trumpin New Jerseyssä sijaitsevalta golfklubilta. PGA perusteli siirtoa brändilleen aiheutuvalla riskillä.

Tiistaina taas merkittävä kiinteistönvälitysfirma Cushman & Wakefield ilmoitti, ettei se jatka enää organisaation kanssa vuosikymmeniä kestänyttä yhteistyötään. Firma on toiminut välittäjänä muun muassa Trump Towerin liiketilojen vuokrauksessa.

Samana päivänä myös kolme pankkia ilmoitti katkaisseensa liikesuhteensa presidenttiin. Niistä merkittävin kumppani oli Deutsche Bank, josta tuli 1990-luvulla Trumpin hotellien ja golfkenttien päärahoittaja, kun yhdysvaltalaiset pankit olivat kääntäneet tälle selkänsä konkurssien sarjan jälkeen.

Deutsche Bankilta uuden lainan saaminen ei enää onnistu.­

CNBC:n lähteen mukaan Trumpilla on Deutsche Bankissa kolme lainaa, joiden arvo on yhteensä noin 340 miljoonaa euroa. Kun lainat erääntyvät vuosina 2023 ja 2024, Trumpin on joko maksettava ne takaisin tai löydettävä toinen taho, jolta lainata rahat.

Deutsche Bankilta uuden lainan saaminen ei enää onnistu. Reuters kertoi jo marraskuussa, että pankin riskikomitea oli puntaroinut sisäisesti keinoja, joilla se saisi otettua Trumpiin etäisyyttä.

– Capitolin tapahtumat olivat Deutschelle viimeinen pisara, CNBC:n lähde kertoi.

Lainojen jäädessä maksamatta pankki voisi ottaa haltuunsa niiden takuina olleet hotellit ja golfkentät. Mikäli niiden arvo ei riitä velkojen kuittaamiseen, pankki saattaa ryhtyä karhuamaan niitä itse Trumpilta, joka on henkilökohtaisesti taannut lainat.

Hallinnon taloudellisen tiedonannon mukaan Trumpin yhtiöllä on yhteensä velkaa ainakin 1,1 miljardia dollaria, ja siitä noin 900 miljoonaa erääntyy seuraavien neljän vuoden kuluessa.

Bostonin yliopiston rahoitusalan asiantuntijan ja entisen liittovaltion keskuspankin tarkastajan Mark Williamsin mukaan kyky tehdä velkapainotteisia yrityskauppoja on ollut Trumpin liiketoimien elämänlanka. Jos lainahanat kuivahtavat, talouspaineet kasvavat.

Deutsche Bankin lisäksi asiakkuussuhteensa Trumpiin ja tämän yhtiöön lopettivat newyorkilainen Signature-pankki sekä Floridassa toimiva Professional-pankki.

New Yorkin pormestarin Bill de Blasion mukaan Trumpin rooli Capitolin mellakan lietsomisessa riittää lailliseksi ja moraaliseksi perusteeksi suhteiden katkaisemiselle.­

Keskiviikkona Trumpin kotikaupunki New York ilmoitti katkaisevansa liikesuhteet organisaatioon. Pormestari Bill de Blasion mukaan Trumpin rooli Capitolin mellakan lietsomisessa riittää lailliseksi ja moraaliseksi perusteeksi suhteiden katkaisemiselle.

– New Yorkin kaupungilla ei ole enää mitään tekemistä Trump-organisaation kanssa. Lakimiehet ovat tarkastelleet asiaa ja se on täysin selvä: sopimusten purkamiselle on perusteet, de Blasio sanoi.

Trumpin yhtiöllä on ollut 17 miljoonan dollarin sopimukset kahden luistinradan, Keskuspuiston karusellin sekä Bronxissa sijaitsevan golfkentän pyörittämisestä. Etenkin luistinradoilla on suurta symboliarvoa Trumpille, sillä talousvaikeuksista kärsineessä 1980-luvun New Yorkissa hän sai runsaasti positiivista julkisuutta, kun hän onnistui hoitamaan kuuluisan Wollman Rink -luistinradan remontin etuajassa ja alle budjetin.

Trump Tower on yksi New Yorkin tunnetuista maamerkeistä.­

Trump omistaa edelleen organisaationsa, mutta hän on luovuttanut sen päivittäisen johtamisen pojilleen Donald Jr:lle sekä Ericille. Ainakin jälkikasvulla riittää uskoa yhtiön tulevaisuuteen.

– Ei ole koskaan ollut poliittista hahmoa, jolla olisi takanaan enemmän tukea ja energiaa kuin minun isälläni. Uskomattomista mahdollisuuksista ei tule olemaan pulaa kiinteistöalalla tai muuallakaan, Eric Trump sanoi.

Trumpin tulevasta roolista organisaatiossa ei ole toistaiseksi tietoa. Washington Postin hallintolähteen mukaan hän on syvästi järkyttynyt liiketoimiinsa kohdistuvasta takaiskusta sekä etenkin PGA:n päätöksestä siirtää golfturnausta.

Trumpin yhtiöllä on ollut 17 miljoonan dollarin sopimukset kahden luistinradan, Keskuspuiston karusellin sekä Bronxissa sijaitsevan golfkentän pyörittämisestä.­

Kaikesta huolimatta Trumpin on edelleen mahdollista lyödä rahoiksi presidenttikautensa jälkeen, sillä hänellä on takanaan yli 70 miljoonaa häntä äänestänyttä amerikkalaista.

Trump on rakentanut kiinteistöbisneksensä menestystä, luksusta ja ylenpalttisuutta korostavan brändin ympärille. Vaikka brändi on saanut kovia iskuja, Trumpin bisnesmahdollisuudet saattavat olla presidenttikauden jälkeen jopa paremmat kuin ennen sitä.

– En tiedä, sopiiko hänen kovimman kannattajakuntansa demografia yhteen hänen ylellisten liiketoimiensa kanssa. He eivät pysty maksamaan satoja dollareita majoittuakseen yöksi hänen kiinteistöihinsä tai liittyäkseen jäseniksi hänen klubeihinsa. Mutta koko kampanja käynnistettiin aikoinaan brändäysharjoituksena’. Massamarkkinoiden näkökulmasta uskon, että hän tulee pärjäämään nyt paremmin, D’Antonio pohti.

Toisaalta vallanvaihto poistaa Trumpilta presidenttiä koskevat eettiset rajoitukset kuten kansainvälisten sopimusten kiellon. Tämä saattaa avata mahdollisuuksia ulkomailla kuten Brasiliassa, Israelissa, Saudi-Arabiassa ja Intiassa, joissa Trump on hyvin suosittu.

Trumpin on spekuloitu myös perustavan oman mediayhtiönsä, tosin asiantuntijoiden mukaan mainosrahoituksen saaminen saattaa muodostua ongelmaksi. Rahoiksi Trump voisi lyödä myös puhumalla, kuten monet hänen edeltäjistään ovat tehneet.

Donald Trump väistyy presidentin virasta ensi viikolla.­

Vielä ei ole selvää, kuinka pitkäaikainen vaikutus Capitolin tapahtumilla on Trumpiin.

– Viime vuosina on useaan otteeseen vaikuttanut siltä, että presidentti olisi ylittänyt rajan, mutta silti asiat ovat normalisoituneet nopeasti. Epäilen, että tällä kertaa ei käy niin, päätöksenteon vastuullisuutta ja eettisyyttä valvovan CREW-järjestön johtaja Noah Bookbinder arvioi.

Trump-organisaatio ei ole vastannut tiedotusvälineiden kommenttipyyntöihin viime päivinä. Yhtiön virallinen Twitter-tili on pysynyt hiljaisena tammikuun ensimmäisenä päivänä julkaistun hyvän uuden vuoden toivotuksen jälkeen.

Lähteet: Financial Times, CNBC, Bloomberg, CNN, New York Times, Washington Post