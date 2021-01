Arja Paanasen kolumni: Putinin uudet kieltolait toimivat näin – yksinäinen mielenosoittaja onkin luvaton joukkokokous

Venäjän presidenttiä ja ex-presidenttiä ei saada jatkossa syytteeseen liki mistään, mutta tavallisia venäläisiä voidaan syyttää liki kaikesta, kirjoittaa erikoistoimittaja Arja Paananen.

Venäjä on saavuttamassa kehitysasteen, jossa liki kaikki mitä ei ole erikseen kielletty jollain erityislailla, on kielletty jollain toisella lailla. Ja mikäli jotain mahdollista kiellettävää on jäänyt vielä jonnekin, siitäkin on valmisteilla jo jonkinlainen lakiluonnos.

Tämänkin säännön vahvistaa poikkeus. Venäjällä on kaksi henkilöä – muuan herra Vladimir Putin ja hänen kaverinsa Dmitri Medvedev – joille lainrikkominen on sen sijaan sallittua uuden koskemattomuuslain nojalla jopa heidän presidenttikausiensa jälkeenkin.

Venäjän uudet kieltolait jäivät pahasti Yhdysvaltain kuohunnan alle vuodenvaihteessa. Jälkikäteen voi sanoa, että Putin sai tuolloin läpi monta sellaista lakia, joita hän voi nyt perustella venäläisille sillä, että ”ettehän te tahdo, että meillä käy kuten Capitolilla”. Putinilta itseltään karisivat puolestaan loputkin pelot siitä, että hän joutuisi joskus virkasyytteeseen Donald Trumpin tavoin.

Protestoiminen on jatkossa Venäjällä rangaistavaa muun muassa, jos jalankulkijoiden tai muun liikenteen kulku estyy, mielenilmaus tapahtuu poliisin tai muun hätäpalvelun toimitilan edustalla tai mikäli voimaviranomaisten – kuten turvallisuuspalvelun ja kansalliskaartin työntekijöiden – henkilötietoja paljastetaan luvatta.

Yhden ainoan ihmisen mielenosoitus voi puolestaan muuttua luvattomaksi joukkomielenosoitukseksi, mikäli kylttiä vuorovälein kannattelemaan halukkaista ihmisistä muodostuu jono tai ihmisvirta. Yhden ihmisen protesti on joukkomielenosoitus myös silloin, jos jossain toisaalla joku toinen yksittäinen kansalainen osoittaa yksinään mieltään samasta aiheesta.

Tarkalleen ilmaistuna kyse on erilaisista ”julkisen massatapahtuman piilevistä muodoista”, jotka halutaan nyt myös kuriin.

Mielenosoituksia ei saa jatkossa myöskään rahoittaa ulkomaisilla varoilla eikä niin kutsuttujen ”ulkomaisten agenttien” – eli ulkovaltojen etujen ajajiksi julistettujen yksityishenkilöiden tai järjestöjen rahoilla.

Ulkomaisiksi agenteiksi tai ulkomaisiksi tiedotusvälineagenteiksi julistetaan puolestaan ne venäläiset, jotka osallistuvat ”poliittiseen toimintaan” ja saavat rahoitusta tai muunlaista tukea ”ulkomaisesta lähteestä”. Ja mikä jännittävintä: näiden tunnusmerkistöjen ei tarvitse edes liittyä toisiinsa, niin väljästi lait on kirjoitettu.

Venäläisnuoren kannattanee siis tulevaisuudessa kieltäytyä ulkomailla asuvan sukulaisensa rahalahjasta varmuuden vuoksi, mikäli hän itse on tullut jakaneeksi somessa Putin-kritiikkiä.

Venäjä tehostaa myös kansalaistensa erottelua kuvaannollisten ”hihamerkkien” avulla.

Ulkovaltojen vaikutusagenteiksi määritellyt henkilöt saavat kirjoittaa mediaan tai heistä saa kirjoittaa mediaan vain, mikäli lukijoille varoitetaan, että kyse on ulkomaisesta agentista. Mielenosoituksissa läsnä olevien toimittajien on puolestaan merkittävä itsensä selkeillä tunnuksilla tai muuten heidät rinnastetaan luvattomiin mielenosoittajiin.

Virallisesti uudet lait suojelevat Venäjää ulkomailta tulevilta vallankumousyrityksiltä ja vaalivaikuttamiselta.

Kääntäen voisi epäillä, että Putinin hallinto tuskin suhtautuisi tällaisella tarkkuudella oletettuihin ulkomaisiin vaikutusyrityksiin, ellei se itse pyrkisi samaan aikaan sekaantumaan useiden eri maiden asioihin.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.