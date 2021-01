Kaikki tämä sen takia, että presidentti ja hänen kannattajansa eivät pysty lopettamaan valehtelua, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Yhdysvaltain presidentti asetetaan virkasyytteeseen vain viikko ennen kautensa päättymistä, eli juuri ennen kuin hän olisi jo muutenkin historiaa.

Häntä odottavat joka tapauksessa sekä oikeudelliset että taloudelliset vaikeudet, kun syyttäjät ympäri maata ovat vapaita syyttämään häntä, ja yritykset ja yhteisöt ympäri maailman peruuttavat tukeaan hänelle ja irtisanovat sopimuksiaan hänen yrityksensä kanssa.

Onko virkasyytteessä siis enää mitään järkeä?

Eikö tämä kaikki vain pahenna maan kahtiajakoa ja tee presidentistä marttyyrin?

Ne ovat aiheellisia kysymyksiä.

Ainoa keino

Virkasyytteessä on se järki, että se on ainoa keino Yhdysvaltain poliittiselle järjestelmälle osoittaa, että se mitä presidentti on tehnyt, ei ole oikein.

Logiikka on hyvin yksinkertainen: Valehtelulla on oltava seurauksensa. Rikoksesta epäilty on saatava tuomiolle. Muuten on uhkana, että koko järjestelmän perusta murenee ja demokratia horjuu.

Vuosien kieltämisen jälkeen myös moni republikaanipuolueessa näyttää vihdoin olevan tätä mieltä, kun kymmenen heidän kongressiedustajaansa äänesti virkasyytteen puolesta.

Se tuntuu pieneltä määrältä, mutta sitä se ei itse asiassa ole. Kaikki muut republikaanit on nimittäin peloteltu hermoraunioiksi presidentin ja hänen kannattajiensa koston uhalla. Nuo kymmenen republikaania ansaitsisivat mitalin rohkeudestaan, sillä heillä voi olla pelissään paitsi poliittinen tulevaisuutensa myös terveytensä.

Tosiasioiden tunnustamisen puute

Voi olla, että virkasyyte pahentaa maan kahtiajakoa, ja olisi ehkä parempi turvautua muihin keinoihin, kuten ex-presidentin sivuuttamiseen. Oikeudellisten, moraalisten ja taloudellisten ongelmien kasautuessa ei taida enää olla pelkoa siitä, että hän kykenisi pitkään olemaan vakavasti otettava voima.

Monet republikaanit vaativat maan eheyttämistä ja sen vuoksi virkasyyte pitäisi heidän mielestään unohtaa.

Se juna kuitenkin meni jo.

Maan eheyttämisen pitää alkaa siitä, että pian entinen presidentti ja hänen kannattajansa hyväksyvät vaalituloksen.

Heidän pitää ensin tunnustaa, että Joe Biden voitti reilusti vaalit, joissa ei esiintynyt laajamittaista vilppiä. Piste. Sen jälkeen he voivat alkaa puhua siitä, miten maa eheytetään.

Vaalituloksen ja tappion tunnustamisesta sekä viime kuukausien valehtelun myöntämisestä ei kuitenkaan ole merkkejä.

Siksi virkasyyte.

Järjettömyys

Kun tämänhetkistä tilannetta oikein pureskelee, typerryttävimmäksi havainnoksi nousee kaiken tämän järjettömyys.

Presidentti on virkasyytteessä ja hänen tulevaisuutensa monella tavoin vaakalaudalla. Pahimmillaan uhkaa mennä kaikki. Tuki ja luottamus on menossa myös hänen poliittisilta kannattajiltaan.

Kaikki tämä sen takia, että he eivät pysty lopettamaan valehtelua ja tunnustamaan tappiota.

Mikään poliittinen laskelmointi ei pian enää selitä tätä.

Ainoastaan se, että kasvojen menettämisen pelko on nykymaailmassa hirvittävän suuri.