Indonesiassa ensimmäisenä koronavirusrokotteen saavat 18-59-vuotiaat.

Ympäri maailmaa maat ovat alkaneet jakaa koronavirusrokotteita kansalaisille. Valtaosa rokottaa ensiksi terveydenhuollon henkilöstöä ja iäkkäitä. Indonesia ui kuitenkin vastavirtaan rokotuspolitiikassaan. Maa on käynnistänyt ilmaisen rokotusohjelman, jossa ensiksi rokotetaan 18–59-vuotiaat, BBC uutisoi.

Hallitusta neuvovassa lautakunnassa istuva professori Amin Soebandrio perustelee rokotuspolitiikkaa sillä, että työikäiset aikuiset levittävät todennäköisimmin virusta muihin. Hallituksen julkaisemien tilastojen mukaan noin 80 prosenttia Indonesiassa todetuista tartunnoista on havaittu töissä käyvillä.

Indonesian 59-vuotias presidentti Joko Widodo sai kiinalaisen Sinovacin koronavirusrokotteen keskiviikkona.­

Soebandrion mukaan työikäiset rokottamalla toivotaan, että laumaimmuniteetti saavutetaan nopeiten. On ajateltu, että noin 60–70 prosentin väestöstä olisi oltava immuuneja, jottei koronavirus pääsisi leviämään helposti.

– Se on pitkän tähtäimen tavoite – tai ainakin merkittävästi vähentää viruksen leviämistä, jotta pandemia saadaan hallintaan ja talous jälleen pyörimään.

Myös Indonesian terveysministeri Budi Gunadi Sadikin ja terveysministeriön rokotusohjelman edustaja Siti Nadia Tarmizi puolustivat poikkeavaa rokotusjärjestystä.

– Me keskitymme ihmisiin, joiden on kohdattava paljon ihmisiä työnsä takia: moottoripyörätaksien kuljettajiin, poliiseihin ja armeijan henkilökuntaan. Joten en halua, että ihmiset ajattelevat, että kyse on vain taloudesta. Kyse on ihmisten suojelemisesta, terveysministeri sanoi.

– Kotitalouksien töissä käyvien jäsenten immunisoiminen tarkoittaa, että he eivät tuo virusta kotiin, jossa heidän vanhemmat sukulaisensa asuvat, Tarmizi puolestaan sanoi.

Osasyynä Indonesian lähestymistapaan on se, ettei maan käyttöön ottamaa rokotetta ole tutkittu vanhuksilla. Indonesia nojaa vahvasti kiinalaisen Sinovacin valmistamaan rokotteeseen, jota on tutkittu 18–59-vuotiailla. Indonesian mukaan rokotteen teho on 65,3 prosenttia, joskin Brasiliassa kliinisissä tutkimuksissa rokotteen tehoksi on määritelty 50,4 prosenttia.

Indonesian strategia nojaa siihen, että rokotteet estävät myös tartuntoja. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että näin tapahtuu.

Sen sijaan rokotteiden on todettu estävän koronaviruksen aiheuttamaa vakavaa tautimuotoa. Tämän takia monissa maissa rokotetaan ensin väestöä, jolla on suurin riski vakavalle sairastumiselle.