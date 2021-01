Italiassa käynnistyi merkittävin mafiaoikeudenkäynti yli 30 vuoteen – todistajana klaanipomo ”Sedälle” selkänsä kääntänyt sukulaispoika

Italian Calabriassa keskiviikkona alkaneessa oikeudenkäynnissä syyttäjien tähtäimessä on yksi pahamaineisen ’Ndrangheta-järjestön voimakkaimmista perheistä.

355 syytettyä, 400 asianajajaa, lähes 1 000 todistajaa. Nämä luvut kertovat omalta osaltaan, missä kokoluokassa liikutaan Italian Calabriassa keskiviikkona käynnistyneessä mafiaoikeudenkäynnissä.

Todennäköisesti yli parivuotisiksi venyvillä käräjillä syyttäjien kohteena on Italian ”saappaankärjessä” Calabriassa 1800-luvulta asti vaikuttanut ’Ndrangheta, maan rikkain ja salaperäisin mafiajärjestö.

– Tämä on kaikkein tärkein maxi-oikeudenkäynti sitten Palermon, johtava syyttäjä Nicola Gratteri kertoi The Timesille.

Oikeudenkäynnin johtava syyttäjä Nicola Gratteri pitää keskiviikkona alkanutta oikeudenkäyntiä erittäin merkittävänä. Sen odotetaan kestävän ainakin kaksi vuotta.­

Yli 30 vuotta poliisin vartiomana elänyt Gratteri kuuluu Italian tunnetuimpiin mafiaa tutkiviin syyttäjiin.

Maxi-oikeudenkäynti, italiaksi maxiprocesso, on nimitys, jota käytetään Sisilian Palermossa 1980-luvun puolivälissä järjestetystä ja suurta huomiota saaneesta rikosoikeudenkäynnistä. Syytettyjen penkillä istui tuolloin satoja Cosa Nostra -mafiajärjestöön kytkeytyneitä henkilöitä.

Vuosien ajan suunniteltu oikeusprosessi kesti lähes kaksi vuotta ja johti lopulta 360 tuomioon. Sen tulokset rohkaisivat yhä useampia mafiajärjestöjen jäseniä kääntymään entisiä kollegoitaan vastaan.

”Laki on sama kaikille”, lukee väliaikaisessa oikeussalissa seinällä suomeksi käännettynä. Etualalla tuomareiden istumapaikat.­

Mafia murhasi useita tuomareita Sisilian maxi-oikeudenkäynnin aikana ja sen jälkeen. Henkensä menettivät jälkikäteen myös oikeudenkäyntiä johtaneet tuomarit Giovanni Falcone ja Paolo Borsellino.

Calabrian maxi-oikeudenkäynnissä selvitetään pääasiassa mafian toimintaa Vibo Valentian provinssissa, jossa sitä johtaa alun perin karjankasvatuksella elantonsa ansainnut Mancuson klaani. Mancusojen kerrotaan olevan yksi voimakkaimmista perheistä löyhässä liittoumassa, josta ’Ndrangheta muodostuu.

– He ovat hyvin väkivaltaisia, mutta äärimmäisen yrittäjähenkisiä globaaleine kontaktiverkostoineen. Vibo Valentiassa lehtikään ei liikahda puussa ilman Mancusojen sanaa, mafia-asiantuntija Antonio Nicaso kuvaili perheen vaikutusvaltaa Timesille.

Vanha puhelinkeskus on muutettu oikeussaliksi maxi-oikeudenkäyntiä varten.­

Oikeudenkäynti järjestetään käräjäsaliksi muutetussa valtavassa puhelinkeskuksessa. Syytetyt seuraavat käsittelyä oikeussaliin pystytetyissä häkeissä istuen.

Rikostutkijat esittelevät oikeudelle muun muassa 24 000 salanauhoitetta, joilla syytetyt keskustelevat käräjillä käsitellyistä murhista, kiristyksestä ja huumekaupoista. Alustavassa kuulemisessa pelkästään syytettyjen nimien lukeminen vei kolme tuntia.

Klaanin pomon Luigi ”Setä” Mancuson lisäksi syytettyjen listalla on liuta hänen alaisiaan. Heistä osa tunnetaan mafiaelokuvat mieleen tuovilla lempinimillä kuten Susi, Läski, Söpö, Blondi, Mankeli ja Pikku-Vuohi.

Syytetyt seuraavat käsittelyä oikeussaliin pystytetyissä häkeissä istuen.­

Mafian jäsenten lisäksi syytteitä ovat saaneet muun muassa poliisipäällikkö, ex-pääministeri Silvio Berlusconin Forza Italia -puolueen entinen senaattori Giancarlo Pittelli sekä useat paikallispoliitikot, lakimiehet ja liikemiehet. Suurin osa syytetyistä jäi poliisin haaviin ratsioissa, jotka toteutettiin joulukuussa 2019 eri puolilla Italiaa sekä Saksassa, Sveitsissä ja Bulgariassa.

Calabriassa kasvaneella syyttäjä Gratterilla on omakohtaista kokemusta ’Ndranghetan vaikutuksista, sillä esimerkiksi hänen lapsuudenystäviänsä on kuulunut sekä järjestön uhreihin että sen jäseniin. Oleellisessa osassa käräjillä ovat takkinsa kääntäneet todistajat kuten klaanijohtajan poika Emanuele Mancuso, joka elää nyt poliisin suojaamana avattuaan Gratterille perheensä salaisuuksia.

Yli 30 vuotta poliisin vartioimana elänyt syyttäjä Gratteri saapui turvamiehineen tv-haastatteluun Roomassa maanantaina.­

Näitä itsekin rikolliseen toimintaan osallistuneita, mutta hiljaisuuden koodinsa rikkoneita todistajia oikeudenkäynnissä nähdään ennätykselliset 58. Heidän joukossaan on muun muassa mies, joka murhasi vuonna 2002 serkkunsa Filippo Gangitanon tämän homoseksuaalisuuden vuoksi.

Todistajaksi muuttuneen mafiamiehen mukaan pomot perustelivat hänelle murhakäskyä aikanaan sillä, ettei ’Ndranghetan sisällä voi olla olemassa ”tällaisia asioita”. Gangitano haudattiin murhaajansa mukaan paikalle, jonka päälle on sittemmin rakennettu tie.

Niin asiantuntijat kuin syyttäjätkin tietävät, ettei ’Ndrangheta katoa sen jäseniä vankilaan heittämällä, sillä järjestön olemassaolon juurisyyt pysyvät. Rikollisten rankaisemisen lisäksi oikeudenkäynnillä on muitakin merkityksiä.

Oxfordin yliopiston krimologian professorin Federico Varesen mukaan suurta painoarvoa on jo sillä, että syytettyinä on niin iso joukko lakimiehiä, poliitikkoja, virkamiehiä ja muita tavallisia ihmisiä.

– Se osoittaa, että rikollisorganisaatioiden ulkopuolella on yhteiskunta, joka vehkeilee niiden kanssa ja auttaa niitä. Ilman muuta on järkyttävää, että alueelle on juurtunut rikollisryhmä niin syvästi, että satoja ihmisiä on asetettava syytteeseen, Varese sanoi AFP:lle.

– Tämä oikeudenkäynti osoittaa, kuinka syvästi ’Ndrangheta on juurtunut yhteiskuntaan, hän lisäsi.