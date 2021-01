Tällainen on oikeasti Kamala Harris, joka astuu tänään Yhdysvaltain varapresidentiksi: ”Syön sanan ’ei’ aamupalaksi”

Heti kun Joe Bidenin voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa varmistui, valtava innostus kohdistui hänen tulevaan varapresidenttiinsä, lasikattojen murtajaan, Kamala Harrisiin, 56.

Kun Kamala Devi Harris, 56, tänään vannoo virkavalansa, hänestä tulee historian ensimmäinen nainen ja ensimmäinen tummaihoinen, joka nousee Yhdysvaltain varapresidentiksi.

Harrisia kuvataan voimakastahtoiseksi ja tehokkaaksi naiseksi, jolla on kyky murtaa muureja. Tämä näkyy esimerkiksi lokakuussa julkaistulta videolta, jossa äänestäjät kysyivät, mitä neuvoja Harris haluaisi antaa muille naisille, nuorille ja vanhoille.

– Koskaan ei pidä kysyä muilta lupaa siihen, että ottaa johtoaseman, Harris vastasi.

– Minulle on urani aikana sanottu monta kertaa, että ’sinun aikasi ei ole vielä, sinun vuorosi ei ole nyt’. Mutta minäpä sanon teille, että syön aamupalaksi sanan ’ei’ ja suosittelen teille samaa. Se on tukeva aamiainen.

Harris on maahanmuuttajaperheen lapsi: isän juuret ovat Jamaikalla ja äidin Intiassa.

Etunimi Kamala merkitsee kirjaimellisesti lotuskukkaa tai vaaleanpunaista väriä. Se viittaa Lakshmi-jumalattareen, joka usein kuvataan lotuskukka kädessä.

Lukion vuosikirjassa Harris osoitti erityisen kiitoksen äidilleen.­

Harris tottui yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pienestä pitäen, kun hänen aktivistivanhempansa ottivat tyttärensä rattaissa mukaan mielenosoituksiin. Molemmat vanhemmat olivat aktiivisia kansalaisoikeusliikkeessä.

Harrisin vanhemmat tutustuivat jo opiskeluaikana yliopistomaailmassa. Äidistä Shyamala Gopalanista tuli sittemmin syöpätutkija ja isästä Donald Harrisista taloustieteen professori.

Vanhemmat erosivat, kun Kamala oli viisivuotias. Äiti kasvatti Kamalan ja hänen pikkusiskonsa Mayan pitkälti yksin.

Harris on kuvannut äitiään elämänsä tärkeimmäksi ihmiseksi. Gopalan halusi tytärtensä kunnioittavan juuriaan ja olevan ”ylpeitä mustia naisia”, Harris on sanonut.

Perhe vietti aikaa äidin suvun luona Intiassa, ja Kamala oli läheinen etenkin intialaisten isovanhempiensa kanssa. Isoisä oli korkea-arvoinen virkamies ja isoäiti aktivisti, joka kiersi opettamassa maaseudun köyhille naisille syntyvyyden säännöstelyä.

Taannoin nousi maailmanlaajuinen kohu Kamala Harrisin kuvasta Voguen kannessa. Moni epäili, että Vogue oli yrittänyt kuvassa vaalentaa ensimmäisen värillisen varapresidentin ihon sävyä. Twitterissä todettiin, että kuvan valaistus ja tausta oli valittu niin, että Harrisin iho vaikutti vaaleammalta kuin todellisuudessa.­

Perhe oli edistyksellinen ja odotti paljon lapsiltaan, myös tyttäriltään. Asenne näkyi tuohon aikaan epätavallisessa päätöksessä päästää Shyamala opiskelemaan ulkomaille, kun Intiassa naisten mahdollisuudet yliopisto-opintoihin rajoittuivat kotitaloustieteeseen.

”Mitä siellä opiskellaan, lautasten asettelua illallista varten?” Harrisin isoisän P. V. Gopalanin kerrotaan kiusoitelleen.

Naimisissa Harris on asianajaja Douglas Emhoffin kanssa. Pariskunnalla ei ole omia biologisia lapsia, mutta Harris on kasvattanut uusperheessä Emhoffin kahta lasta.

Koulutukseltaan Harris on juristi.

Poliittinen ura käynnistyi vuonna 2003, kun Harris valittiin San Franciscon piirisyyttäjäksi.

Ennen uraa politiikassa Harris toimi Kalifornian ylimpänä syyttäjänä ja San Franciscon kaupungin piirisyyttäjänä. Kuva on hänen voitokkaan vaalikampanjansa avajaisista kesältä 2007.­

Kahdeksan vuotta myöhemmin Harris nimitettiin Kalifornian osavaltiosyyttäjäksi eli osavaltion korkeimpaan syyttäjänvirkaan ensimmäisenä mustana naisena. Syyttäjänä Harrisin linjana oli, että rikollisuuteen on mahdollista suhtautua tiukasti samaan aikaan kuin pyrkii korjaamaan rikosoikeudelliseen järjestelmään syvään juurtunutta epäoikeudenmukaisuutta.

5. syyskuuta 2012.­

Tästä huolimatta Harris sai syyttäjänurallaan kritiikkiä siitä, että hän nosti harvoin syytteitä siviilejä tappaneita poliiseja vastaan. Toisaalta hän kieltäytyi vuonna 2004 hakemasta kuolemanrangaistusta sanfranciscolaisen poliisin surmaajalle, mikä myös nostatti kritiikkiä.

Varapresidentin tehtävä on näkyvä ja arvovaltainen, mutta kovin paljon todellista valtaa varapresidentillä ei ole.

Yhdysvaltain perustajaisiin kuuluneen George Washingtonin varapresidenttinä kaksi kautta toiminut John Adams (1735–1826) valitti kerran vaimolleen Abigailille:

”Maani on kaikessa viisaudessaan luonut minulle mitättömimmän viran, jonka ihmisen mielikuvitus on koskaan keksinyt.”

Presidentti Bidenin odotetaan delegoivan Harrisille merkittäviä tehtäviä.­

Harrisilla arvioidaan kuitenkin olevan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa presidentti Joe Bidenin hallinnon politiikkaan ja sen painopisteisiin.

Harrisiin on uransa varrella suhtauduttu epäluuloisesti sekä oikeistossa että vasemmistossa.

Vaalivuonna Donald Trumpin kampanja maalasi Harrisista kuvaa radikaalivasemmistolaisena, kun taas demokraattien puolelta häntä on kuvailtu maltilliseksi pragmaatikoksi ja keskitien kulkijaksi. Joissakin asioissa, kuten esimerkiksi Israeliin liittyvissä kysymyksissä, Harrisia on pidetty huomattavasti oikeistolaisempana kuin Bideniä.

Senaattorina häntä pidettiin mielipiteiltään liberaalina. Pyrkiessään demokraattien presidenttiehdokkaaksi hän muun muassa kannatti opettajien palkkojen korottamista ja halusi estää osavaltioita panemasta toimeen aborttia rajoittavaa lainsäädäntöä. Lisäksi hän puhui maahanmuuttopolitiikan uudistamisen puolesta ja ehdotti kansalaisuuden myöntämistä Yhdysvaltoihin lapsina tulleille siirtolaisille, niin sanotuille dreamereille.

Harrisia arvosteltiin demokraattien esivaalien aikana siitä, että hän veti Kaliforniassa varsin kovaa linjaa rikollisuuden torjunnassa. Harris muun muassa puolusti oikeudessa Kaliforniassa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta.

Arvosteluun vaikutti Yhdysvaltoja tänä vuonna ravistellut mustaan väestöön kohdistunut poliisiväkivalta, jota vastaan nousseesta Black Lives Matter -liikkeestä tuli vahva yhteiskunnallinen voima.

Syyttäjätausta on näkynyt Harrisin politiikassa aina.

Senaatissa tämä tuli ilmi tiukassa kuulustelutyylissä, jolla hän tenttasi Trumpin eri virkoihin valitsemia ehdokkaita, kuten ex-oikeusministeri Jeff Sessionsia sekä korkeimpaan oikeuteen tuomariksi ahdistelukohun jälkeen noussutta Brett Kavanaughia.

Sanomalehti New York Times kuvaili kesällä 2019 Harrisin olevan samaan aikaan vahvimmillaan sekä voimakas että pragmaattinen poliitikko, joka pystyi vetoamaan kansaan Iowassa asti sekä puhumaan yksityiskohtaisesti ajamistaan asioista kuten aseiden myynnin rajoittamisesta, reseptilääkkeiden hintojen alentamisesta sekä vuokralaisille suunnatuista vero­etuuksista.

– Mutta sitten on tämä toinen versio rouva Harrisista: se, joka on epävarma, kun puhutaan lakmustestiksi nousevista kysymyksistä – hypoteettisista tai intensiivisen ideologisista kysymyksistä, kuten pitäisikö yhden maksajan järjestelmän mitätöidä kaikki yksityiset vakuutukset tai pitäisikö tuomitulla terroristilla olla mahdollisuus äänestää vankilasta, artikkelissa kirjoitettiin tuolloin.

Poliittisessa keskustelussa termillä lakmustesti tarkoitetaan asiaa, jolla voidaan osoittaa henkilön tai muun näkemysten pitävyys tai suunta. Harris itse kuvaili agendaansa ”realistiseksi valikoimaksi lupauksia, jotka auttaisivat tavallisia ihmisiä”.

– En yritä järjestellä yhteiskuntaa. Yritän vain pitää huolta asioista, jotka pitävät ihmisiä valveilla öisin, Harris kertoi.

Harris on myöntänyt, että hänellä on toisinaan vaikeuksia selittää auki näkemyksiään laajemmista kysymyksistä. Tämän on katsottu viittaavan osaltaan Harrisin rajoittuneeseen kiinnostukseen liian abstrakteina pitämiään kysymyksiä kohtaan.

Useat Harrisin tuntevat ovat sanoneet, että hän ei ole ideologian pohjalta toimiva poliitikko.

– Hän kääntää poliittiset keskustelut usein pois laajemmista näkökulmista todellisen elämän vaikutuksiin. Hänen tapansa lähestyä julkisia päätöksiä on melko kirjaimellinen, kuvaili Harrisin hallinnossa Kalifornian osavaltiosyyttäjäaikoina työskennellyt Daniel Suvor entistä esimiestään.

” Hän kääntää poliittiset keskustelut usein pois laajemmista näkökulmista todellisen elämän vaikutuksiin. Hänen tapansa lähestyä julkisia päätöksiä on melko kirjaimellinen.

Valkoisessa talossa ajetaan kuitenkin Joe Bidenin poliittista agendaa, ei Harrisin.

Tuleva varapresidentti jäi kampanjansa aikana monille mieleen erityisesti ärhäkästä kritiikistä Bidenia kohtaan.Tämä näkyi varsinkin tv-väittelyssä, jossa hän muistutti kilpakumppaniaan siitä, että tämä oli nuorena senaattorina vuonna 1975 vastustanut liittovaltion pakolliseksi tekemiä mustien koululaisten bussikyytejä, joilla pyrittiin torjumaan koulujen rotuerottelua. Bidenin kärkäs haastaminen esivaaleissa sai monet tämän tukijoukoissa epäilemään Harrisin soveltuvuutta varapresidentin tehtävään.

Biden itse ei sen sijaan menneitä muistellut, vaan perusteli Harrisin valintaa aisaparikseen kuvailemalla tätä henkilöksi, joka on parhaalla mahdollisella tavalla varustettu ”käymään taistoon” Trumpia vastaan.

Ideologisen jämäkkyyden puute saattoi olla ongelma esivaaleissa, mutta varapresidentiksi se voi tehdä Harrisista joidenkin arvioiden mukaan juuri sopivan henkilön. Rooli kun vaatii henkilökohtaisten näkemysten alistamista presidentin agendan alle.

Harris onkin painottanut tukevansa Bideniä kaksikon mahdollisista aiemmista erimielisyyksistä huolimatta. Harrisin odotetaan tuovan mukanaan muita syvempää tietämystä siitä, kuinka erilaiset poliittiset päätökset vaikuttavat esimerkiksi vähemmistöjen asemaan.

Presidentti Bidenin odotetaan delegoivan Harrisille merkittäviä tehtäviä. Hänen uskotaan myös antavan varapresidentilleen mahdollisuuden muokata politiikkaansa.

Lähteet: Politico, New York Times, CNN, Washington Post, Sacramento Bee