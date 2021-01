Näin Trumpin uusi virkasyyte etenee – illalla historiallinen äänestys

Mikäli syyte nostetaan, seuraavaksi päätetään aikataulusta.

Yhdysvaltain edustajainhuone kokoontuu keskiviikkona käsittelemään presidentti Donald Trumpin haastamista jälleen valtakunnanoikeuteen.

Istunnon on alustavan aikataulun mukaan määrä alkaa kello 16 Suomen aikaa. Varsinainen virkasyyteäänestys ajoittuu tiettävästi noin iltakymmeneen Suomen aikaa.

Kongressin alahuone aikoo syyttää Trumpia kapinaan yllyttämisestä, kun hänen kannattajansa valtasivat kongressin viikko sitten ja väkivaltaisuuksissa kuoli viisi ihmistä.

Edustajainhuone on kehottanut varapresidentti Mike Penceä siirtämään presidentin syrjään perustuslain nojalla, mutta Pence on kieltäytynyt, joten edustajainhuone aikoo demokraattipuhemies Nancy Pelosin johdolla ottaa käyttöön omat keinonsa.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi käveli tiistaina läpi kongressin salin, jonka mellakoitsijat valtasivat viime keskiviikkona.­

Virkasyyte Trumpille on käytännössä varma, sillä sen hyväksymiseen tarvitaan yksinkertainen enemmistö ja demokraatit hallitsevat edustajainhuonetta.

Poikkeukselliseksi ja edelliseen Trumpin virkasyytteeseen nähden historialliseksi tilanteen tekee se että myös jotkut republikaanit aikovat äänestää syytteen puolesta. Näin ovat ilmoittaneet tekevänsä ainakin edustajainhuoneen kolmanneksi korkein republikaaniedustaja Liz Cheney sekä kotimaan turvallisuuden valiokunnan johtava republikaani John Katko.

Mikäli syyte nostetaan, jatko on epävarmaa. Oheisessa kaaviossa käydään läpi esillä olleita vaihtoehtoja. Keskeistä on aluksi se, milloin syytteet lähetetään valtakunnanoikeutta varten senaattiin, jolla on valta tuomita presidentti.

Kyse on enemmän kuin symbolisesta toimesta sen jälkeen, kun Trump on joka tapauksessa entinen presidentti.

Mikäli senaatti tuomitsisi Trumpin tämän virkakauden jälkeen, senaatti voisi sen jälkeen yksinkertaisella enemmistöllä päättää myös esimerkiksi ex-presidentin eläke- ja matkustusetujen poistamisesta sekä kieltää häntä toimimasta enää liittovaltion virassa. Tämä olisi merkittävää, koska on spekuloitu Trumpin asettumisesta uudelleen presidenttiehdokkaaksi vuonna 2024.

Presidentti Donald Trump vapautettiin Ukraina-kohua koskevista virkasyytteistä vuosi sitten. Nyt hänestä on tulossa historian ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka asetetaan virkasyytteeseen kahdesti.­

Suurin kynnyskysymys valtakunnanoikeudessa olisi kuitenkin se, löytyisikö republikaaneista riittävä määrä senaattoreita, jotka tukisivat virkasyytettä. 50:n demokraatin lisäksi tarvittaisiin 17 republikaanisenaattoria, jotta perustuslain määräenemmistövaatimus täyttyisi.

Toistaiseksi näyttää siltä, että demokraatit saattaisivat saada tuekseen noin kymmenkunta republikaanisenaattoria. Tilanne voi kuitenkin muuttua, mikäli valtakunnanoikeus lykkääntyy keväämmälle.

Päätöksiä aikataulusta odotetaan pian sen jälkeen, jos virkasyyte keskiviikkona nostetaan.