Ranskalainen tuomioistuin päätti: miestä ei voi karkottaa kotimaan huonon ilmanlaadun takia

Bangladeshilaista miestä, jolla on astma, ei voida karkottaa kotimaahansa, jossa saasteet voivat pahentaa hänen terveydentilaansa ja aiheuttaa mahdollisesti jopa ennenaikaisen kuoleman, vetoomustuomioistuin päätti Ranskassa The Guardianin mukaan. Kyse on tiettävästi ensimmäisestä tämänkaltaisesta ratkaisusta Ranskassa.

Yalen ja Columbian yliopistojen ilmanlaatuindeksi listasi Bangladeshin sijalle 179, mitä tulee ilmanlaatuun. Ilmassa olevien pienten partikkelien pitoisuus on kuusi kertaa enemmän kuin Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten yläraja.

Tuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että mies sai lääkkeitä, joita ei ole saatavilla Bangladeshissa. Lisäksi Bangladeshin terveydenhuoltojärjestelmä voi tarjota uniapnean hoitoon tarkoitetun laitteen käyttöön ainoastaan sairaalassa.

Bangladeshin pääkaupungin Dhakan ilmanlaatu on maailman huonoimpia.­

Tuomioistuin kuuli myös, että miehen isä oli kuollut astmakohtaukseen 54-vuotiaana ja, että miehen hengityskapasiteetti oli kasvanut tämän Ranskassa olon aikana 58 prosentista 70 prosenttiin.

Mies oli saapunut Ranskaan vuonna 2011 ja saanut neljä vuotta myöhemmin tilapäisen oleskeluluvan lääketieteellisistä syistä. Vuonna 2017 Ranskan maahanmuuttoviranomaisia neuvovat lääkärit sanoivat kuitenkin, että mies voisi saada hoitoa myös kotimaassaan.

Paikallinen Haute-Garonnen prefektuuri antoi karkotusmääräyksen vuonna 2019. Alempi oikeus kumosi määräyksen viime kesäkuussa sen takia, ettei miehen käyttämiä lääkkeitä ole saatavilla tämän kotimaassa. Bordeaux’n vetoomustuomioistuin huomioi ratkaisussaan kutienkin myös ympäristötekijät.