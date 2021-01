Pompeo väittää Iranin olevan al-Qaidan uusi kotipesä: ”Toimii hallinnon kovan suojan alla”

Asiantuntijat eivät allekirjoita ulkoministerin näkemystä.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo väittää, että Iran olisi terroristijärjestö al-Qaidan uusi kotipesä. Hänen mukaansa järjestö toimii Iranin hallinnon suojeluksessa. Pompeo esitti näkemyksensä jäähyväispuheessaan kansallisella pressiklubilla.

– Toisin kuin Afganistanissa, jossa al-Qaida piileskeli vuorilla, al-Qaida toimii nykyisin Iranin hallinnon kovan suojan alla, Pompeo sanoi.

Pompeon mukaan Iran on esimerkiksi myöntänyt al-Qaidan jäsenille matkustusasiakirjoja.

Pompeo myös vahvisti New York Timesille, että al-Qaidan kakkosmies tapettiin viime vuonna Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Hän ei kuitenkaan sanonut, että Iran olisi murhan takana, mitä yleisesti uskotaan.

Asiantuntijat eivät pidä Pompeon analyysia Iranista al-Qaidan suojelijana uskottavana. Iran on shiialainen valtio, ja valtaosa sen asukkaista on persialaisia, kun taas ensisijaisesti arabeista koostuva al-Qaida edustaa äärisunnalaisuutta. Iran on myös taistellut al-Qaidaa vastaan ulkomailla useilla rintamilla.

Myös Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif kiisti Pompeon syytöksen tuoreeltaan.

– Hän ei huijaa tällä ketään. Kaikki 9/11-terroristit tulivat Pompeon suosikkimaista, yksikään ei Iranista, Zarif tviittasi viitaten ennen muuta Yhdysvaltojen liittolaiseen Saudi-Arabiaan.

Monet asiantuntijat uskovat kuitenkin Iranin antaneen al-Qaidan toimia alueellaan sillä ehdolla, että se ei kohdista iskujaan Iraniin.